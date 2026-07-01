Tai nạn bất ngờ đẩy gia đình nghèo vào đường cùng: "Tôi chỉ mong chồng còn hy vọng để con còn có bố"

Trong tiếng khóc nghẹn lòng, chị Hoa chia sẻ: “Giờ tôi chỉ còn cái nhà không, nhưng vẫn mong chồng có cơ hội phục hồi."

Một cú trượt chân trong nhà vệ sinh đã khiến anh Hoàng Văn Cửu (48 tuổi, dân tộc Tày, quê Cao Bằng) phải nhập viện cấp cứu với chẩn đoán gãy cổ xương đùi trái. Với nhiều gia đình, đó là một tai nạn không ai mong muốn. Nhưng với gia đình thuộc diện hộ nghèo của anh Cửu, tai nạn ấy đang đẩy cả nhà vào ngõ cụt khi chi phí điều trị vượt quá khả năng chi trả.

Hiện anh Cửu đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Anh Cửu cần được phẫu thuật thay khớp háng để có thể đi lại. Tuy nhiên, dù có bảo hiểm y tế, số tiền gia đình phải tự chi trả vẫn là gánh nặng rất lớn.

Điều khiến người thân lo lắng hơn cả là đây không phải lần đầu anh Cửu phải chống chọi với bệnh tật. Nhiều năm qua, sức khỏe của anh suy giảm, thường xuyên đau ốm, không còn khả năng lao động. Mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai người vợ là chị Đinh Thị Hoa (vợ anh Cửu), nhân viên phụ trách thiết bị tại một trường tiểu học địa phương với mức thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.

Căn nhà trống của gia đình chị Hoa.

Gia đình bốn miệng ăn còn có mẹ già bị tai biến và một con đang học lớp 6. Đồng lương ít ỏi của chị Hoa phải nuôi cả gia đình, lo thuốc men cho chồng, chăm sóc mẹ già và nuôi con ăn học.

"Từ khi chồng vào viện, gia đình em hoàn toàn phải vay mượn. Em đã vay anh em, người thân được khoảng 50 triệu đồng nhưng vẫn không đủ. Trong nhà chẳng còn tài sản gì có giá trị để bán, chỉ còn căn nhà đang ở", chị Hoa nghẹn ngào.

Nhìn người chồng nằm trên giường bệnh, chị không giấu được nỗi bất an. Sau ca phẫu thuật thay khớp háng, anh Cửu khó có thể trở lại lao động nặng như trước. Điều đó đồng nghĩa nguồn thu nhập vốn đã bấp bênh của gia đình sẽ càng trở nên mong manh hơn.

"Mấy năm nay anh ấy đau ốm liên tục, không có ngày nào khỏe hẳn. Một mình em gánh hết mọi việc trong nhà. Giờ chỉ mong có các nhà hảo tâm giúp đỡ để chồng được điều trị, còn hy vọng ở bên con", chị Hoa chia sẻ.

Con trai của anh chị năm nay vừa học xong lớp 6. Ở tuổi còn quá nhỏ, em vẫn cần có cha bên cạnh trong những năm tháng trưởng thành. Đó cũng là điều duy nhất mà người mẹ nghèo đang ngày đêm cầu mong. “Tôi chỉ mong chồng còn hy vọng để con còn có bố”, chị Hoa xúc động nói.

Chị Hoa cùng chồng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Theo bác sĩ Phạm Vũ Anh Quang, Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Hoàng Văn Cửu nhập viện sau tai nạn trượt ngã trong nhà vào tối 23/6. Kết quả thăm khám và chụp X-quang xác định người bệnh bị gãy cổ xương đùi trái.

Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay khớp háng toàn phần. Đây là một phẫu thuật lớn, đòi hỏi chi phí cao và quá trình phục hồi kéo dài. Sau mổ, khả năng vận động của người bệnh sẽ bị hạn chế, rất khó có thể quay lại làm các công việc nặng như trước.

Theo bác sĩ Quang, nếu không có bảo hiểm y tế, tổng chi phí điều trị có thể lên tới khoảng 60-80 triệu đồng. Dù được bảo hiểm hỗ trợ một phần, số tiền còn lại vẫn vượt quá khả năng của một gia đình hộ nghèo đã phải vay mượn khắp nơi để cứu người thân.

Hiện tại, anh Cửu vẫn đang chờ điều trị với hy vọng sớm được phẫu thuật để giảm đau và phục hồi chức năng vận động. Tuy nhiên, gánh nặng viện phí đang là nỗi lo thường trực của cả gia đình.

Mỗi sự sẻ chia lúc này, dù lớn hay nhỏ, đều có thể giúp người đàn ông nghèo có thêm cơ hội được điều trị, giúp người vợ bớt đi phần nào gánh nặng và giúp cậu bé lớp 6 tiếp tục được lớn lên trong vòng tay của cha.