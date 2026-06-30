Đằng sau thân hình không mỡ thừa của Thái Y Lâm tuổi 46 khiến đàn em cũng "lép vế": Không đếm calo cực đoan, cũng không nhịn ăn

Nhiều người cho rằng Thái Y Lâm hiện nay còn quyến rũ và thần thái hơn thời mới nổi tiếng.

Thái Y Lâm sinh năm 1980, là ca sĩ, vũ công và nhạc sĩ người Đài Loan (Trung Quốc). Được truyền thông ưu ái gọi bằng những danh xưng như "Thiên hậu Cpop" hay "Britney Spears của Á Đông" nhờ hình ảnh ngôi sao giải trí đa năng, kết hợp giữa ca hát và vũ đạo, Thái Y Lâm là một trong những gương mặt nổi bật của thị trường nhạc Hoa ngữ.

Bên cạnh tài năng, Thái Y Lâm còn được mệnh danh là "nữ thần Đài Loan" nhờ biết cách giữ gìn nhan sắc. Ở tuổi 46. nữ ca sĩ vẫn khiến đàn em "lép vế".

Xuất hiện tại lễ trao giải Kim Khúc (Golden Melody Awards) diễn ra tối 27/6 lần thứ 37, Thái Y Lâm một lần nữa khiến khán giả bất ngờ bởi vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn và thần thái trẻ trung khó tin ở tuổi 45. Đằng sau ngoại hình được ví "càng lớn tuổi càng đẹp" là một lối sống kỷ luật được cô duy trì suốt nhiều năm.

46 tuổi vẫn sở hữu vóc dáng khiến nhiều cô gái 20 tuổi ghen tị

Tại lễ trao giải Kim Khúc, cái tên thu hút sự chú ý nhiều nhất không chỉ bởi những chiến thắng âm nhạc mà còn là màn xuất hiện đầy ấn tượng của "thiên hậu C-pop" Thái Y Lâm.

Sau gần 8 năm mới phát hành album Pleasure, nữ ca sĩ trở lại đầy ngoạn mục khi nhận tới 9 đề cử và giành hai giải thưởng quan trọng gồm Nữ ca sĩ Hoa ngữ xuất sắc nhất và Album của năm.

Trên thảm đỏ, Thái Y Lâm diện thiết kế đen ôm sát với những đường cắt tinh tế, khoe vòng eo săn chắc cùng đường cong gợi cảm. Không ít khán giả nhận xét nếu chỉ nhìn ngoại hình, rất khó tin nữ ca sĩ đã bước sang tuổi 45.

Điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả là vóc dáng của cô gần như không thay đổi theo thời gian. Thậm chí nhiều người cho rằng Thái Y Lâm hiện nay còn quyến rũ và thần thái hơn thời mới nổi tiếng.

Vậy bí quyết của cô là gì?

1. Đi ngủ từ 21h30 - bí quyết đơn giản nhưng ít người làm được

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Thái Y Lâm cho biết cô gần như duy trì giờ đi ngủ cố định vào khoảng 21h30 mỗi ngày.

Theo nữ ca sĩ, ngủ sớm giúp cơ thể có thời gian phục hồi, duy trì năng lượng và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp làn da luôn tươi tắn và tinh thần minh mẫn.

Các nghiên cứu cũng cho thấy ngủ không đủ giấc có thể làm rối loạn hormone leptin và ghrelin - hai hormone điều hòa cảm giác no và đói. Khi đó, con người dễ thèm đồ ngọt, thực phẩm nhiều năng lượng hơn và nguy cơ tăng cân cũng cao hơn.

Nói cách khác, muốn giữ dáng không chỉ cần ăn ít hay tập nhiều, mà còn phải ngủ đủ.

2. Uống khoảng 2,8 lít nước mỗi ngày

Do cường độ luyện tập khá cao, Thái Y Lâm luôn chú ý bổ sung nước đầy đủ.

Mỗi ngày, cô uống khoảng 2.800 ml nước, đồng thời hình thành thói quen uống 100-200 ml nước ấm ngay sau khi thức dậy để bù lượng nước mất đi sau một đêm.

Ngược lại, cô hạn chế uống quá nhiều nước trong vòng 3 giờ trước khi ngủ nhằm tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Việc uống đủ nước không chỉ giúp giảm tình trạng giữ nước, hỗ trợ làn da khỏe mạnh mà còn tạo cảm giác no, hạn chế việc nhầm lẫn giữa khát và đói - một nguyên nhân khiến nhiều người ăn nhiều hơn nhu cầu thực tế.

3. Không chỉ đếm calo mà quan tâm đến sự cân bằng hormone

Một trong những phương pháp được Thái Y Lâm chia sẻ gần đây là áp dụng tư duy của "chế độ ăn cân bằng hormone" (Hormone Diet).

Theo cô, việc kiểm soát cân nặng không nên chỉ xoay quanh lượng calo mà cần chú ý đến sự cân bằng của các hormone như insulin, estrogen, leptin hay cortisol - những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác đói, tâm trạng và tốc độ chuyển hóa.

Nguyên tắc của phương pháp này gồm:

Hạn chế thực phẩm chế biến, đường tinh luyện, rượu bia và các thực phẩm dễ gây phản ứng viêm ở cơ thể.

Ưu tiên rau xanh, chất xơ, protein chất lượng cao và chất béo lành mạnh.

Kết hợp ngủ đủ, vận động thường xuyên và quản lý căng thẳng.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý rằng khái niệm "chế độ ăn cân bằng hormone" hiện vẫn chưa có một phác đồ chuẩn được áp dụng rộng rãi. Điều quan trọng vẫn là duy trì chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dưỡng chất và phù hợp với từng cá nhân.

4. Từ bỏ cách giảm cân cực đoan, ăn đủ chất hơn

Ít ai biết rằng Thái Y Lâm từng có thời gian giảm cân theo những phương pháp rất khắt khe.

Cô từng nổi tiếng với cách... nhúng thức ăn qua nước trước khi ăn để loại bỏ bớt dầu mỡ. Nhưng sau khi được chuyên gia dinh dưỡng tư vấn, nữ ca sĩ nhận ra đây không phải cách giảm cân bền vững.

Hiện nay, cô ưu tiên chế độ ăn cân bằng, trong mỗi bữa đều có thịt, rau và tinh bột với lượng hợp lý. Đồng thời hạn chế món chiên rán, nhiều dầu mỡ.

Thái Y Lâm cũng không còn "sợ chất béo". Theo cô, các nguồn chất béo tốt từ quả bơ, các loại hạt hay dầu ô liu giúp cơ thể hấp thu vitamin tan trong dầu, hỗ trợ sản xuất hormone và kéo dài cảm giác no.

5. Xem tập luyện là một phần của cuộc sống

Nếu phải chọn một yếu tố tạo nên hình thể của Thái Y Lâm, nhiều người cho rằng đó chính là sự kiên trì.

Suốt nhiều năm, nữ ca sĩ duy trì lịch tập dày đặc với đủ hình thức như nhảy, tập cơ lõi, tập tạ, yoga trên không hay múa cột.

Mục tiêu của cô không còn là con số trên bàn cân mà là xây dựng cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và có nhiều khối cơ hơn.

Việc duy trì vận động đều đặn không chỉ giúp giữ vóc dáng săn chắc mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, mật độ xương và làm chậm quá trình suy giảm thể lực khi tuổi tác tăng lên.

Giữ dáng không nằm ở một bí quyết "thần kỳ"

Ở tuổi 45, Thái Y Lâm vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ không phải nhờ một phương pháp giảm cân cấp tốc hay chế độ ăn hà khắc, mà bởi sự kỷ luật trong nhiều năm.

Ngủ sớm, uống đủ nước, ăn uống cân bằng, duy trì tập luyện và xây dựng lối sống lành mạnh là những thói quen tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo nên khác biệt lâu dài. Đây cũng là những nguyên tắc được nhiều chuyên gia sức khỏe khuyến khích nếu muốn kiểm soát cân nặng và duy trì thể trạng tốt theo thời gian.