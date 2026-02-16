Tài khoản ngân hàng bị khoá: Tuyệt đối không làm điều này kẻo tiền "không cánh mà bay"

Cận Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu mua sắm, chuyển tiền, thanh toán và vay tiêu dùng tăng mạnh. Đi cùng với đó, các thủ đoạn lừa đảo cũng bùng phát với tần suất dày đặc hơn, từ giả mạo ngân hàng, cơ quan nhà nước cho đến mạo danh người quen nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Theo cảnh báo từ Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), kẻ gian không còn chỉ nhắm vào việc dụ chuyển khoản trực tiếp mà chuyển sang kịch bản tinh vi hơn: chiếm quyền điều khiển điện thoại của nạn nhân, sau đó tự thực hiện giao dịch.

Thủ đoạn phổ biến hiện nay bắt đầu bằng việc đối tượng cố tình đăng nhập sai nhiều lần vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân khiến hệ thống tự động khóa tạm thời. Kẻ gian sau đó lập tức gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản đang gặp lỗi và yêu cầu xác minh gấp.

Ở bước tiếp theo, nạn nhân được hướng dẫn bấm vào đường link hoặc tải ứng dụng "hỗ trợ". Khi làm theo, điện thoại bị cài phần mềm độc hại, kẻ gian chiếm quyền điều khiển, đọc tin nhắn OTP và thực hiện giao dịch rút tiền.

Phần lớn trường hợp xảy ra do người dùng đã để lộ số điện thoại hoặc số tài khoản trên mạng xã hội, các hội nhóm mua bán hoặc nền tảng đặt hàng online.

Không chỉ giả mạo ngân hàng, nhiều kịch bản quen thuộc quay trở lại với tần suất dày đặc hơn trong dịp cuối năm. Có thể kể đến, giả mạo các trang bán vé máy bay, vé xe, tour du lịch giá rẻ giả mạo fanpage hãng bay hoặc công ty du lịch, yêu cầu chuyển tiền giữ chỗ rồi chặn liên lạc; giả danh shipper gọi điện hối thúc thanh toán COD cũng được tận dụng khi người dân nhận nhiều đơn hàng dịp Tết.

Một nhóm khác đánh vào nhu cầu tiền mặt cuối năm: quảng cáo vay nhanh, giải ngân trước Tết, lãi thấp nhưng yêu cầu đóng phí hồ sơ hoặc bảo hiểm trước khi giải ngân. Thậm chí, có trường hợp dụ tải app đầu tư lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt tiền.

Bên cạnh đó là các thông báo "nhận quà Tết", "trợ cấp", "hoàn tiền" gửi kèm đường link xác minh. Khi nạn nhân nhập OTP hoặc cài ứng dụng lạ, tài khoản lập tức bị kiểm soát.

Chiêu tuyển việc làm thời vụ tại nhà lương 200.000 – 500.000 đồng/ngày cũng xuất hiện nhiều, yêu cầu đặt cọc rồi biến mất. Ngoài ra còn thủ đoạn "chuyển nhầm tiền" — sau khi nạn nhân chuyển trả vào tài khoản khác theo hướng dẫn, tiền tiếp tục bị chiếm đoạt.

Các ngân hàng khuyến nghị người dùng chỉ giao dịch trên ứng dụng chính thức tải từ kho ứng dụng, luôn kiểm tra kỹ tên người nhận trước khi chuyển khoản và gọi xác minh trực tiếp người thân khi có yêu cầu chuyển tiền gấp.

Quan trọng nhất, người dùng tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu, mã PIN hay thông tin thẻ cho bất kỳ ai; không bấm link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại hoặc tin nhắn.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần liên hệ ngay với ngân hàng để khóa dịch vụ kịp thời. Trong bối cảnh lừa đảo ngày càng tinh vi, chỉ một thao tác vội vàng cũng có thể khiến toàn bộ tiền trong tài khoản "bốc hơi" trong vài phút.