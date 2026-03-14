Tài khoản Cán bộ Cảnh sát phát sinh 500 triệu đồng không rõ nguồn gốc: Công an Thanh Hóa và ngân hàng nhanh chóng vào cuộc xác minh

Chiều 13/3/2026, tại trụ sở Công an xã Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa), đồng chí Triệu Minh Tuấn, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp bàn giao, trao trả số tiền 500 triệu đồng cho người dân chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Buổi bàn giao diễn ra với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo đơn vị, Công an xã Ngọc Lặc, Ngân hàng Agribank chi nhánh Thọ Xuân cùng người chuyển tiền nhầm, nhằm đảm bảo tính minh bạch và đúng quy trình trong việc trao trả tài sản.

Trước đó, vào khoảng trưa ngày 10/3/2026, đồng chí Triệu Minh Tuấn bất ngờ phát hiện tài khoản cá nhân nhận được số tiền 500 triệu đồng từ một giao dịch chuyển khoản. Nhận thấy đây là khoản tiền lớn và có dấu hiệu là giao dịch chuyển nhầm, đồng chí Tuấn đã ngay lập tức báo cáo sự việc với chỉ huy, lãnh đạo đơn vị để có hướng xử lý phù hợp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo phối hợp với lực lượng Công an địa phương và ngân hàng liên quan để tiến hành xác minh thông tin người chuyển tiền. Quá trình xác minh được thực hiện cẩn trọng nhằm đảm bảo xác định đúng chủ sở hữu của số tiền, đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết để trao trả lại tài sản theo đúng quy định.

Dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, đồng chí Triệu Minh Tuấn đã trực tiếp bàn giao đầy đủ số tiền chuyển khoản nhầm cho anh Đỗ Viết Tuấn

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền 500 triệu đồng nói trên thuộc về anh Đỗ Viết Tuấn (sinh năm 1984), trú tại xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Do nhầm lẫn trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Tuấn đã chuyển khoản nhầm số tiền lớn vào tài khoản của đồng chí Triệu Minh Tuấn.

Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, các bên đã thống nhất thời gian và địa điểm để tiến hành bàn giao số tiền cho người chuyển khoản nhầm. Chiều 13/3, dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, đồng chí Triệu Minh Tuấn đã trực tiếp trao trả đầy đủ 500 triệu đồng cho anh Đỗ Viết Tuấn tại trụ sở Công an xã Ngọc Lặc.

Nhận lại số tiền lớn, anh Đỗ Viết Tuấn không giấu được sự xúc động và bày tỏ lòng cảm kích trước hành động trung thực, đầy trách nhiệm của đồng chí Triệu Minh Tuấn. Theo anh Tuấn, việc chuyển nhầm một khoản tiền lớn như vậy khiến anh vô cùng lo lắng, bởi khả năng thu hồi lại số tiền không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Thư cảm ơn của anh Đỗ Viết Tuấn

Sau khi nhận lại tài sản, anh Đỗ Viết Tuấn đã viết thư gửi tới lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa để bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với đồng chí Triệu Minh Tuấn cùng các cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ xác minh, giúp anh nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Trong thư cảm ơn, anh viết: “Hành động của đồng chí Tuấn cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã thể hiện tinh thần ‘Vì nhân dân phục vụ’, giúp tôi nhận lại số tiền chuyển nhầm.”

Hành động đẹp của đồng chí Triệu Minh Tuấn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, phẩm chất trung thực của người chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thanh Hóa luôn gần gũi, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ