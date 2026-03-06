Tài khoản báo biến động số dư +40.000.000 đồng, người phụ nữ SN 1999 liền trình báo công an xã, xác minh thông tin người chuyển khoản

Theo công an TP Đà Nẵng, ngày 02/3, chị Ung Thị Mỹ Ly (SN 1999), trú xã Phú Ninh, TP.Đà Nẵng đến Công an xã Phú Ninh trình báo về việc nhận được số tiền 40 triệu đồng chuyển vào tài khoản của chị. Tuy nhiên, số tiền này không liên quan đến giao dịch của cá nhân.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 12 phút ngày 01/03, khoản cá nhân của chị Ly bất ngờ nhận được số tiền 40 triệu đồng từ một tài khoản mang tên Lê Thị Kim Yên. Sau khi rà soát thông tin và xác định số tiền không thuộc sở hữu của mình, chị Ly đã chủ động báo Công an xã Phú Ninh để phối hợp xác minh.

Chị Ly (giữa) và chị Yên (bên trái) tại cơ quan Công an

Cùng ngày, chị Lê Thị Kim Yên (SN 1986), trú xã Duy Nghĩa, TP.Đà Nẵng liên hệ với chị Ly để nhờ hỗ trợ nhận lại số tiền trên. Công an xã Phú Ninh đã kiểm tra thông tin và xác định chị Yên đúng là chủ tài khoản đã thực hiện thao tác chuyển nhầm. Sau đó, chị Ly đã thống nhất hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Yên.

Trung tá Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Công an xã cho biết, hành động đẹp của chị Ung Thị Mỹ Ly không chỉ giúp người chuyển khoản nhầm nhận lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua sự việc trên, Công an xã Phú Ninh khuyến cáo người dân: Khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản không rõ lý do, không nên gọi hay nghe điện thoại, hoặc làm theo yêu cầu của người lạ để tránh bị lừa đảo mà phải báo ngay cho cơ quan Công an hoặc các đơn vị liên quan để xác minh, giải quyết, tuyệt đối không được chiếm đoạt tiền, tài sản do người khác chuyển nhầm.

Theo Công an TP Đà Nẵng