Tôi xóa sạch các ứng dụng này trên điện thoại Android, giờ máy dùng "cứ như mới mua": Quả là bất ngờ

Với ai có thói quen đổi điện thoại ít nhất một hoặc hai lần mỗi năm, họ sẽ không lạ gì việc thiết bị mới luôn đi kèm với một "binh đoàn" ứng dụng cài sẵn (bloatware).

Thông thường chúng ta sẽ phớt lờ chúng, bởi đa phần chỉ là những trình duyệt trùng lặp, các trò chơi cài sẵn hoặc mấy ứng dụng mà chẳng bao giờ dùng.

Thế nhưng theo thời gian, những thông báo liên tục và một ngăn chứa ứng dụng lộn xộn bắt đầu khiến chúng ta mệt mỏi.

Với tình trạng tương tự, cây bút Jon Gilbert quyết định thực hiện một cuộc "tổng vệ sinh" – và kết quả mang lại thực sự bất ngờ - chiếc điện thoại như biến thành máy mới.

Dưới đây là cách làm của anh.

Ứng dụng rác đang tiến hóa

Những ứng dụng rác ở đây là những ứng dụng trùng lặp, trình duyệt, ứng dụng nhắn tin, thư viện ảnh, dịch vụ đám mây và nhiều thứ khác được cài sẵn trên máy khi mua mà đôi khi người dùng không hề mong muốn.

Chúng trở thành đống lộn xộn trên máy trong khi bạn lại theo kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội.

Khi thiết lập một chiếc điện thoại mới và thấy có tới hai trình duyệt, bộ não của tôi không lập tức gắn mác chúng là "đồ bỏ đi", nên tôi cứ để mặc chúng ở đó. Suy cho cùng, có thêm lựa chọn thì vẫn tốt hơn mà, đúng không?

Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nhận ra những rắc rối mà các ứng dụng trùng lặp này gây ra.

Mỗi khi vợ tôi mượn máy, cô ấy lại dùng nhầm trình duyệt. Hay như việc cô ấy sử dụng ứng dụng thư viện mặc định thay vì Google Photos, rồi sau đó lại phàn nàn vì không tìm thấy các album đã chia sẻ trước đó. Điều này tạo ra sự nhầm lẫn không đáng có.

Chưa kể, tôi luôn cài đặt các ứng dụng thay thế cho một số phần mềm mặc định trên mỗi chiếc điện thoại mới. Chính điều này đã góp phần tạo nên một sự hỗn loạn thực sự.

Một vấn đề khó chịu khác? Mỗi khi tôi mở một tệp PDF, hình ảnh hay file Word, hộp thoại "Open with" (Mở bằng) lại hiện lên với hằng hà sa số lựa chọn – mà phần lớn trong số đó là các ứng dụng cài sẵn tôi chẳng bao giờ đụng tới.

Thay vì thấy một danh sách đơn giản và quen thuộc gồm những ứng dụng tôi thực sự tin dùng, tôi buộc phải khựng lại, lướt mắt qua đống lộn xộn đó để tìm đúng thứ mình cần trước khi chạm vào.

Tất cả những điều này khiến tôi nhận ra rằng: Ứng dụng rác không chỉ là chuyện chiếm dụng bộ nhớ hay chạy ngầm.

Bloatware hiện đại đang âm thầm hủy hoại trải nghiệm người dùng bằng cách cố tình đưa ra "nhiều lựa chọn hơn" – những lựa chọn mà bạn chưa từng yêu cầu. Chúng cố gắng tạo ra nhiều hệ sinh thái chồng chéo, khiến chiếc điện thoại trở nên phức tạp hơn mức cần thiết.

Vẫn còn một dạng ứng dụng rác khác hiện diện trên hầu hết điện thoại Android ngày nay. Nó "ngụy trang" dưới dạng một tính năng tự động thay đổi hình nền màn hình khóa.

Khi thông báo về tính năng này hiện lên lần đầu, chúng ta rất dễ tặc lưỡi bỏ qua vì nghĩ nó vô hại – hoặc thậm chí kích hoạt vì tưởng rằng nó hữu ích. Một màn hình khóa xoay vòng với tin tức, giải trí hay gợi ý mua sắm nghe có vẻ hấp dẫn đấy chứ?

Nhưng thực tế, những tính năng này biến máy của bạn thành một "nguồn cấp nội dung" ngoài ý muốn. Thay vì một không gian sạch sẽ, không gây xao nhãng, bạn lại bị bủa vây bởi các câu chuyện đang thịnh hành, quảng cáo và những gợi ý phiền toái.

Giành lại quyền kiểm soát

Sự chịu đựng của tôi cuối cùng cũng chạm ngưỡng.

Vì vậy, tôi quyết định dành thời gian để giải quyết triệt để vấn đề này. Không giống như trước đây, tôi không cần phải root máy hay cài đặt bất kỳ công cụ nâng cao nào.

Thay vào đó, tôi vào phần Cài đặt > Ứng dụng và kiểm tra từng ứng dụng cài sẵn một.

Bất cứ thứ gì không thể gỡ cài đặt, tôi chọn Tắt (Disable) . Với những thứ thậm chí không thể tắt, tôi chọn chặn mọi thông báo từ chúng. Quá trình này chỉ tiêu tốn của tôi đúng 10 phút, nhưng sự khác biệt đến ngay lập tức.

Chiếc điện thoại không bỗng nhiên nhanh gấp đôi, thời lượng pin cũng chẳng thần kỳ mà tăng lên gấp bội. Thế nhưng, cuộc "tổng vệ sinh" này đã mang lại hiệu quả rõ rệt theo thời gian. Nó triệt tiêu sự rườm rà và chấm dứt những khoảnh khắc bối rối nhỏ nhặt.

Giờ đây, khi vợ tôi sử dụng điện thoại, cô ấy không còn mở nhầm thư viện ảnh hay trình duyệt nữa. Ảnh sẽ được mở trực tiếp trong Google Photos. Mọi thứ hoạt động một cách nhất quán, tin cậy và tôi không còn phải đắn đo suy nghĩ mỗi khi thao tác.

Tuyệt vời hơn nữa, những thông báo rác đã ngừng làm phiền bảng thông báo của tôi. Tôi không còn phải mất công vuốt xóa thông báo từ những ứng dụng chưa bao giờ dùng đến. Với một người nhận hàng trăm cảnh báo mỗi ngày như tôi, đây là một sự thay đổi đáng giá, giúp giảm bớt sự hỗn loạn trong cuộc sống.

Ngăn chứa ứng dụng giờ đây trông thật ngăn nắp và có mục đích thay vì một đống xà bần. Nó khiến tôi nhận ra mình đã cam chịu sống chung với ứng dụng rác quá lâu mà không hề phàn ànn.

Sau đó, tôi chuyển sự chú ý sang một thứ còn xâm phạm quyền riêng tư hơn: màn hình khóa. Việc tắt ứng dụng Glance đã trả lại quyền sở hữu màn hình khóa cho chính tôi. Không còn những dòng tít câu khách, không còn quảng cáo núp bóng "gợi ý cá nhân hóa", và cũng không còn những hình nền thay đổi xoành xoạch tranh giành sự chú ý của tôi.

Màn hình khóa đã quay trở lại đúng chức năng nguyên bản: hiển thị giờ giấc và các thông báo chưa đọc.

Ít lộn xộn hơn, kiểm soát nhiều hơn

Việc dọn dẹp điện thoại giúp tôi nhận ra rằng: loại bỏ ứng dụng rác không chỉ là gỡ bỏ ứng dụng để giải phóng bộ nhớ. Đó là việc loại bỏ những lực cản và sự xao nhãng không mong muốn mà chúng đang cố tình "tặng" cho chúng ta.

Nó cũng khiến tôi phải định nghĩa lại thế nào là ứng dụng rác trên điện thoại Android ngày nay. Nó không còn gói gọn trong các ứng dụng cài sẵn dễ thấy, mà có thể ẩn mình trong các tính năng hệ thống hoặc núp bóng dưới dạng các "lựa chọn thêm" chỉ làm phức tạp hóa trải nghiệm.

Loại bỏ những lớp rườm rà đó đã giúp chiếc điện thoại của tôi trở nên sạch sẽ hơn, bớt hỗn loạn hơn và thực sự mang đậm dấu ấn cá nhân hơn.