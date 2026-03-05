5 món quà giúp “ghi điểm” với nửa kia trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để bày tỏ sự trân trọng và yêu thương dành cho những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống. Bên cạnh hoa tươi hay những bữa tối quen thuộc, các sản phẩm công nghệ ngày càng trở thành lựa chọn quà tặng được nhiều người quan tâm nhờ tính tiện dụng, hiện đại và có giá trị sử dụng lâu dài.

Dưới đây là một số gợi ý thiết bị công nghệ phù hợp để dành tặng mẹ, vợ hoặc người thân trong dịp đặc biệt này.

iPhone 17 Pro Max - món quà công nghệ “quốc dân”

Điện thoại thông minh luôn nằm trong danh sách quà tặng được yêu thích, và iPhone vẫn là lựa chọn nổi bật nhờ thiết kế tinh tế cùng hệ sinh thái tiện lợi.

Các dòng iPhone mới như iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 hay iPhone Air thu hút người dùng nhờ kiểu dáng sang trọng và bảng màu trẻ trung. Những gam màu pastel như hồng, tím hoặc xanh bạc hà đặc biệt phù hợp với phái nữ, vừa thời trang vừa hiện đại.

Bên cạnh thiết kế, thiết bị còn được trang bị camera chất lượng cao, hiệu năng mạnh mẽ cùng khả năng đồng bộ tốt với các thiết bị Apple khác, giúp việc liên lạc, chụp ảnh hay giải trí trở nên thuận tiện hơn trong đời sống hằng ngày.

iPhone 17 Pro Max hướng đến người dùng yêu thích trải nghiệm cao cấp với màn hình OLED 6,9 inch ProMotion 120Hz, trang bị chip A19 Pro cùng hệ thống ba camera 48MP hỗ trợ zoom quang học và quay video 4K

iPhone 17 sở hữu màn hình OLED 6,1 inch, sử dụng chip A19 cùng camera kép 48MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh, giải trí và làm việc hằng ngày. Các tùy chọn màu pastel trẻ trung cũng phù hợp với nhiều người dùng nữ

iPhone Air gây chú ý với thiết kế mỏng nhẹ, màn hình OLED khoảng 6,6 inch, sử dụng chip A19 và camera chính 48MP hỗ trợ zoom 2x

Apple Watch Series 11 - món quà theo dõi sức khỏe thông minh

Đối với những người phụ nữ quan tâm đến sức khỏe hoặc yêu thích vận động, đồng hồ thông minh là một món quà thiết thực.

Apple Watch Series 11 không chỉ đóng vai trò như một phụ kiện thời trang với nhiều lựa chọn dây đeo đa dạng mà còn tích hợp hàng loạt tính năng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, theo dõi chu kỳ và hỗ trợ luyện tập thể thao.

Apple Watch Series 11 là lựa chọn phù hợp dành cho những người phụ nữ quan tâm đến sức khỏe và lối sống năng động

Thiết bị còn có khả năng kết nối chặt chẽ với iPhone, giúp người dùng nhận thông báo, theo dõi hoạt động hằng ngày và quản lý sức khỏe một cách thuận tiện ngay trên cổ tay.

LG PuriCare AeroMini - món quà thiết thực cho người phụ nữ chăm lo gia đình

Bên cạnh các thiết bị di động, những sản phẩm chăm sóc không gian sống cũng đang trở thành lựa chọn quà tặng ý nghĩa, đặc biệt phù hợp dành cho mẹ hoặc những người phụ nữ thường xuyên quan tâm đến sức khỏe gia đình.

Thiết bị sử dụng công nghệ lọc 360 độ cùng bộ lọc HEPA H13 có khả năng loại bỏ tới 99,999% các hạt bụi siêu mịn kích thước chỉ 0,01 micromet, đồng thời giúp giảm thiểu vi khuẩn, virus và các tác nhân gây dị ứng trong không khí.

Máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho phòng ngủ, phòng làm việc hoặc góc sinh hoạt cá nhân

Máy còn được tích hợp cảm biến chất lượng không khí và khả năng kết nối với ứng dụng LG ThinQ để theo dõi và điều khiển từ xa. Với độ ồn chỉ khoảng 26 dB ở chế độ ngủ, thiết bị vận hành êm ái, phù hợp cho không gian nghỉ ngơi hoặc phòng của trẻ nhỏ.

HUAWEI Band 11 Series - món quà công nghệ cho nửa kia yêu thích lối sống năng động

Nếu người nửa kia của bạn yêu thích vận động hoặc quan tâm đến sức khỏe cá nhân, HUAWEI Band 11 Series là một lựa chọn đáng cân nhắc. Thiết bị sở hữu thiết kế mỏng nhẹ với màn hình AMOLED 1,62 inch, nhiều lựa chọn màu sắc trẻ trung, dễ dàng phối cùng nhiều phong cách thời trang. Phiên bản Band 11 Pro còn được trang bị hệ thống định vị GNSS độc lập giúp ghi lại chính xác lộ trình chạy bộ hoặc đạp xe ngoài trời.

Với mức giá từ khoảng 890.000 đồng, đây được xem là thiết bị đeo thông minh dễ tiếp cận, phù hợp làm quà tặng cho bạn gái hoặc vợ trong dịp 8/3

Ngoài các chế độ luyện tập thể thao, vòng đeo tay này còn hỗ trợ theo dõi nhịp tim, biến thiên nhịp tim (HRV), chất lượng giấc ngủ và thậm chí nhận diện trạng thái cảm xúc trong ngày, giúp người dùng hiểu rõ hơn về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Tai nghe không dây - trải nghiệm giải trí tiện lợi

Một chiếc tai nghe không dây cũng là lựa chọn phù hợp để dành tặng vợ hoặc bạn gái trong dịp 8/3. AirPods Pro (thế hệ 3) nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo, phù hợp cho nhiều hoạt động hằng ngày như nghe nhạc, gọi điện hay xem video.

Với thiết kế tinh tế và tính tiện dụng cao, đây được xem là món quà công nghệ phù hợp dành tặng phái đẹp trong những dịp đặc biệt

Thiết bị được trang bị chip Apple H2 cùng công nghệ chống ồn chủ động (ANC), giúp hạn chế tiếng ồn xung quanh và mang lại trải nghiệm nghe nhạc rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, chế độ Transparency cho phép người dùng vẫn nghe được âm thanh môi trường khi cần thiết, thuận tiện khi di chuyển hoặc trò chuyện.

Ngoài ra, Spatial Audio với khả năng theo dõi chuyển động đầu giúp tái tạo hiệu ứng âm thanh sống động hơn khi nghe nhạc hoặc xem phim. Kết hợp với thời lượng pin lên đến khoảng 24 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc, AirPods Pro 3 đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và liên lạc trong suốt cả ngày.