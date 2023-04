Taeyang (BIGBANG) bồi hồi kể về lúc mới yêu Min Hyo Rin, hé lộ con trai đầu lòng giống mẹ đến nỗi bị nhầm thành con gái

Sau quãng thời gian dài ở ẩn, Taeyang (BIGBANG) đã trở lại đường đua Kpop cùng album Down To Earth. Anh xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block vào ngày 26/4 để quảng bá album, cũng như chia sẻ những câu chuyện chưa từng kể về bà xã Min Hyo Rin và cậu con trai đầu lòng.

Nam ca sĩ và bà xã gặp nhau tại trường quay MV 1AM. Lúc đó, ekip cần gấp 1 nữ chính và người quen đã gợi ý cho anh nữ diễn viên Min Hyo Rin. "Khi gọi điện, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ từ chối vì gấp quá, nhưng cô lại đồng ý. Các nhân viên bảo tôi nên trả ơn Min Hyo Rin nên tôi đã mời cô ấy đi ăn. Càng trò chuyện, chúng tôi càng thấy hợp nhau. Lúc đấy tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng nhờ cô ấy mà chúng tôi nói chuyện vô cùng thoải mái. Điều đó khiến tôi muốn gặp cô ấy nhiều hơn. Cứ thế chúng tôi trở thành người yêu và tôi nghĩ rằng cô ấy là người mà tôi muốn kết hôn" - Taeyang bồi hồi nhớ lại lúc mới hẹn hò với bà xã.

Taeyang và Min Hyo Rin bén duyên từ MV 1AM

Cặp đôi có cảnh hôn nóng bỏng trong MV

Tuy nhiên có 1 giai đoạn họ chia tay nhau vì quá bận rộn: "Lúc đó tôi đang đi tour trên toàn thế giới và rất hiếm khi ở Hàn Quốc. Tôi không có kinh nghiệm hẹn hò nên không biết cách giữ liên lạc và duy trì tình yêu. Giờ nghĩ lại thì chắc lúc đó vợ tôi cũng bực lắm". Trong khoảng thời gian chia tay, Taeyang đã sáng tác ca khúc Eyes, Nose, Lips. Sau khi Taeyang phát hành bài hát này và cả 2 quay trở lại, Min Hyo Rin tiết lộ rằng cô rất thích bài hát này.

Bản hit Eyes, Nose, Lips ra đời trong lúc Taeyang và Min Hyo Rin tạm chia tay nhau

Ông bố trẻ Taeyang cũng vô cùng hào hứng khi nhắc đến cậu con trai đầu lòng: "Lúc đầu tôi nghĩ con giống tôi, nhưng càng lúc con càng giống mẹ. Vì giống mẹ quá nên khi đưa bé ra ngoài đi dạo, nhiều người tưởng con là con gái". Hiện tại, em bé đã được 18 tháng tuổi và rất dễ thương, bắt đầu nhận biết bố mẹ và thể hiện cảm xúc rõ hơn.

Taeyang tiết lộ rằng anh ngủ cùng phòng với con, nhưng hay làm việc xuyên đêm nên luôn chú ý đến tiếng động: "Một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể khiến em bé thức dậy, nên lúc nào vợ tôi cũng nhắc tôi phải giữ im lặng".

Cặp đôi kết hôn từ năm 2018 và đã lên chức bố mẹ của 1 cậu con trai nhỏ

Nguồn: Sports Chosun