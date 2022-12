Tác giả Túy Âm bức xúc khi O Sen Ngọc Mai trình diễn ca khúc chưa xin phép, làm sai lệch ý nghĩa gốc, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn nói gì?

Trưa 23/12, nữ ca sĩ/ nhạc sĩ Xesi bất ngờ đăng tải trên MXH một tâm thư khá dài với nội dung thể hiện sự bức xúc của cô khi ca khúc Tuý Âm bị O Sen Ngọc Mai trình diễn mà chưa xin phép.

Thông tin đang khiến MXH xôn xao khi Tuý Âm là một trong những ca khúc góp phần tạo nên sự chú ý của Ngọc Mai khi tham dự The Masked Singer cũng như được nữ ca sĩ mang đi trình diễn ở khá nhiều sự kiện lớn nhỏ kể từ sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình.

Ngọc Mai đối diện với loạt ồn ào sau khi đăng quang The Masked Singer.

Mở đầu tâm thư, Xesi khẳng định ca khúc Tuý Âm do cô sáng tác và bản quyền thuộc về cô, không có bất cứ nghệ sĩ đồng sáng tác nào khác. Xesi cũng chỉ ra O Sen Ngọc Mai đã biểu diễn Tuý Âm trong 2 sự kiện âm nhạc (1 lễ hội âm nhạc, 1 đêm nhạc phòng trà) vào ngày 11/12 và 28/11 khi không có sự đồng ý cũng như cho phép từ tác giả.

Nữ ca sĩ cho biết đã gửi mail trao đổi và phía Ngọc Mai khẳng định trách nhiệm xin phép thuộc về BTC những chương trình trên, đồng thời cho biết Ngọc Mai đã xin phép hát ca khúc này từ một người khác chứ không phải cô.

Ngọc Mai trình diễn Tuý Âm tại phòng trà

Bên cạnh đó, Xesi cũng ám chỉ rằng ca khúc Tuý Âm đã bị làm sai lệch ý nghĩa gốc mà cô muốn hướng đến khi sáng tác.

Cụ thể, Xesi cho biết: "Bài hát Tuý Âm, như mình đã chia sẻ trước đó, chữ "Say" trong bài hát không liên quan rượu bia, say xỉn. Mà là "say thanh âm", nó là một cảm giác thăng hoa trong âm nhạc."

Xesi bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân.

Chiều cùng ngày, nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc Âm nhạc của chương trình có Ngọc Mai tham gia được Xesi đề cập - cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân. Cụ thể, anh bày tỏ ý kiến:"Tác giả thường uỷ quyền khai thác tác phẩm của mình cho một trung tâm khai thác dịch vụ bản quyền. Ca sỹ trình diễn những bài hát không thuộc sở hữu của họ trong một chương trình nào đó thì ban tổ chức nơi bài hát đó được trình diễn phải có trách nhiệm nộp tiền tác quyền cho bên trung tâm này, trung tâm này sau khi tổng hợp lại các dữ liệu sẽ gửi lại tác quyền cho tác giả, thường là trong khoảng thời gian 3 tháng sau đó. Trừ khi bài hát này trung tâm tác quyền không được tác giả uỷ quyền thì lúc này ban tổ chức sẽ phải trực tiếp liên hệ và xin phép tác giả.

Nếu các ban nhạc sỹ có lăn tăn trong việc tác quyền bài hát của mình thì người đầu tiên cần tìm đến chính là nơi mình đã ký hợp đồng uỷ quyền khai thác tác phẩm, bởi nơi này họ thu phí của tác giả để đi khai thác và bảo vệ tác phẩm của mình, nếu có vi phạm. Bài hát Tuý Âm đã được tác giả ký giấy uỷ quyền qua trung tâm khai thác bản quyền VPCMC - Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - nên về nguyên tắc việc xử lý tác quyền là trách nhiệm của btc với VPCMC và tất nhiên là BTC đã làm việc này...".