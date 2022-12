BabyFace - Chủ nhân 12 tượng vàng Grammy song ca cùng O Sen Ngọc Mai bùng nổ trên sân khấu HOZO Music Festival 2022

HOZO là siêu lễ hội âm nhạc quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, diễn ra liên tục trong 4 ngày, gồm 8, 9, 10, 11 tháng 12 năm 2022 đồng thời tại 2 địa điểm ở TP. Hồ Chí Minh: Đường đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) và Công viên cầu Thủ Thiêm 2 (Thành phố Thủ Đức).

Với chủ đề xuyên suốt "Shinning The World", HOZO hy vọng sẽ mang đến không gian âm nhạc sáng tạo - năng động - nhân văn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với mọi người. Tại đêm nhạc HOZO ngày 10/12, khán giả đã vỡ oà cảm xúc với sân khấu của huyền thoại âm nhạc thế giới BabyFace, đặc biệt là tiết mục song ca cùng quán quân The Masked Singer O Sen Ngọc Mai.

BabyFace là một nhạc sĩ nổi tiếng toàn cầu từng đạt 12 tượng vàng Grammy. Ông viết và sản xuất 26 ca khúc R&B đứng đầu bảng xếp hạng Billboard và được tạp chí NME xếp thứ 20 trong danh sách 50 nhà sản xuất âm nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại. Đến với Việt Nam, BabyFace mang đến loạt ca khúc nổi tiếng của mình. Ngay từ sớm, khán giả đã rất nóng lòng chờ đợi đến phần trình diễn của vị nhạc sĩ tài ba này.

Phần ấn tượng nhất trong đêm nhạc chính là tiết mục song ca của BabyFace với O Sen Ngọc Mai. Xuất hiện trên sân khấu cùng huyền thoại âm nhạc thế giới, Ngọc Mai xinh đẹp dịu dàng trong tà váy trắng. Giọng hát ngọt ngào, biến chuyển linh hoạt của Ngọc Mai đã kết hợp hài hoà với BabyFace, tạo nên những khoảnh khắc vô cùng khó quên.

Ngoài tiết mục song ca cùng Ngọc Mai, BabyFace khiến sân khấu HOZO 2022 trở nên đáng nhớ hơn với phần biểu diễn cùng dàn bè và ban nhạc liên khúc gồm những ca khúc đã làm nên tên tuổi, như Where Will You Go, Two Occasions, Everytime I Close My Eyes… Khi những giai điệu quen thuộc của BabyFace vang lên, khán giả đã không giấu được sự phấn khích hát và nhún nhảy theo.

Sân khấu HOZO 2022 tại Thành phố Thủ Thiêm ngày 10/12 còn chiều khán giả với loạt sao quốc tế như nhà soạn nhạc đến từ Hoa Kỳ Ricky Kej, band nhạc La Sra. Tomasa hay band nhạc Unlimited. Với những khán giả yêu nhạc rock, phần biểu diễn của họ chắc chắn đã tạo nên một đêm nhạc khó quên.