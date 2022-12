SOOBIN đầy lãng tử, Tùng Dương - Vũ Cát Tường mang đến loạt hit chiêu đãi khán giả của HOZO 2022

HOZO là siêu lễ hội âm nhạc quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, diễn ra liên tục trong 4 ngày, gồm 8, 9, 10, 11 tháng 12 năm 2022 đồng thời tại 2 địa điểm ở TP. Hồ Chí Minh: Đường đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) và Công viên cầu Thủ Thiêm 2 (Thành phố Thủ Đức).

Với chủ đề xuyên suốt "Shinning The World", HOZO hy vọng sẽ mang đến không gian âm nhạc sáng tạo - năng động - nhân văn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với mọi người. Trong đêm nhạc đầu tiên, khán giả đã cùng hòa nhịp với dàn nghệ sĩ trong các tiết mục thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Vũ Cát Tường là ca sĩ mở màn đêm diễn và mang đến loạt hit cực chill của mình tại HOZO Music Festival 2022.

Đến với sân khấu HOZO, Ngọt không chỉ chinh phục trái tim khán giả bằng những bài hát quen thuộc mà còn là những ca khúc mới với giai điệu ấn tượng từ album mới Gieo.

Đinh Hương mang đến HOZO set diễn vô cùng đặc biệt, đưa khán giả đi qua từng cung bậc cảm xúc với những bài hát chưa từng được trình diễn tại sân khấu nào khác. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn có nhiều tiết mục kết hợp, trong đó có K-ICM.

Đặc biệt, HOZO cũng là sân khấu "debut" của 2 ca sĩ ảo Michau & Damsan. Nếu Michau chạm đến trái tim người nghe với giọng ca đầy nội lực và những ca từ da diết trong Losing You thì Damsan đã "bùng cháy" và đưa người xem cuốn vào hành trình đi tìm nữ thần mặt trời trong Don’t Look Back. Bối cảnh trình diễn của cả hai trên màn hình cũng là điểm nhấn lôi cuốn khiến người xem không thể rời mắt.

Giọng ca "thiên biến vạn hoá" của nền âm nhạc đương đại Việt Nam đã đưa khán giả HOZO đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tùng Dương đã khiến khiến khán giả xúc động với những ca từ sâu lắng của Ôi Quê Tôi, Mang Thai, cùng hòa ca với ca khúc Ngày Chưa Giông Bão và cháy hết mình với liên khúc đặc biệt ở tiết mục cuối.

Ban nhạc Leonid & Friends chia sẻ rất thích phở bò và đặc biệt yêu quý con người Việt Nam. Đến với HOZO lần này, Leonid & Friends mang đến phần trình diễn đa dạng thể loại kết hợp giữa rock, jazz... và cùng tình yêu dành cho các khán giả Việt.

Phần trình diễn của ban nhạc mang đến cảm giác kết nối hòa hợp như của một nhóm bạn đang cùng trổ tài trên sân khấu, tất cả cùng nhau cộng hưởng và lần tỏa bầu không khí bùng cháy ấy đến khán giả. Leonid & Friends khiến tất cả hoà cùng âm nhạc và nhún nhảy theo từng giai điệu, là khi khán giả thấu hiểu thông điệp With music, we are all equal!

Đáp lại sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả TP.HCM, ban nhạc còn "tặng" thêm một tiết mục ngoài set nhạc đã chuẩn bị.

Xuất hiện đầy lãng tử bên chiếc đàn piano trắng cùng những nhạc công người nước ngoài, Soobin ngay lập tức khiến khán giả tại HOZO "đứng ngồi không yên".

Khi những giai điệu của The Playah vang lên, bên dưới sân khấu khán giả nhún nhảy và cổ vũ vô cùng nhiệt tình. Tiếp đến, Soobin đã mang những set diễn đặc biệt kết hợp cùng vũ đạo cuốn hút như Daydreamer, Cao Gót, Đã Đến Lúc để chiêu đãi các fan tại HOZO.