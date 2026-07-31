Sững sờ đầm nước ngọt ngay bờ biển Sa Huỳnh

Nằm nép mình bên bờ biển Sa Huỳnh, đầm An Khê gây ấn tượng với mặt nước xanh biếc, hàng dừa soi bóng và khung cảnh yên bình. Những năm gần đây, nơi này trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ đến chèo SUP, check-in, cắm trại… ngắm hoàng hôn và tận hưởng không gian yên bình.
Đầm An Khê nằm giữa phường Sa Huỳnh và xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi), có diện tích gần 350 ha. Ít ai nghĩ rằng ngay cạnh bờ biển Sa Huỳnh lại tồn tại một đầm nước ngọt rộng lớn với khung cảnh xanh mát quanh năm.
Theo các nhà địa chất, đầm được hình thành trong thời kỳ biển thoái sau biển tiến cực đại Flandrian cách đây khoảng 6.000-7.000 năm và trở thành đầm nước ngọt khoảng 3.000-4.000 năm trước.
Từ trên cao, đầm An Khê hiện lên như một dải lụa xanh uốn mình giữa cồn cát ven biển. Mặt nước phẳng lặng, bao quanh là những bãi cỏ và rặng cây tạo nên khung cảnh thanh bình hiếm có.
Khu vực Bãi Dừa ở phía đông bắc đầm là điểm được nhiều du khách tìm đến nhất. Hàng dừa mọc sát mép nước, đổ bóng xuống mặt đầm trong xanh.
Vào những ngày nắng đẹp, nhiều nhóm bạn trẻ mang theo ván SUP xuống đầm trải nghiệm. Mặt nước êm, ít sóng và không gian rộng giúp nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho bộ môn thể thao đang được yêu thích này.
Không chỉ chèo SUP, các bãi cỏ ven đầm cũng trở thành nơi cắm trại, dã ngoại của nhiều gia đình và nhóm bạn. Từ sáng sớm đến chiều muộn, du khách có thể tận hưởng bầu không khí trong lành giữa thiên nhiên.
Anh Nguyễn Văn Hà (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đây là lần đầu tiên anh cùng gia đình đến đầm An Khê sau khi được bạn bè giới thiệu. "Tôi khá bất ngờ vì ngay sát biển lại có một đầm nước ngọt rộng và đẹp như thế này. Mặt nước trong, không gian rất thoáng, chèo SUP giữa khung cảnh yên bình mang lại cảm giác thư giãn. Đây là điểm đến rất phù hợp để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần", anh Hà chia sẻ.
Chiều xuống cũng là lúc đầm An Khê khoác lên mình vẻ đẹp yên bình. Từng đàn trâu, bò thong thả trở về sau một ngày chăn thả, tạo nên khung cảnh đồng quê mộc mạc giữa vùng ven biển.
Đầm An Khê còn là nơi cư trú của nhiều loài chim nước như cò, còng cọc. Vào mùa nắng, chúng thường bay về kiếm ăn trên các bãi cỏ và ven mặt đầm, góp phần tạo nên hệ sinh thái đa dạng.
Theo người dân địa phương, nhiều năm qua khu vực đầm vẫn giữ được vẻ nguyên sơ nhờ ý thức bảo vệ môi trường và hạn chế săn bắt chim trời. Đây cũng là lý do cảnh quan nơi đây ngày càng thu hút du khách.
Không chỉ có giá trị cảnh quan, đầm An Khê còn là vùng lõi của nền văn hóa Sa Huỳnh. Nhiều di chỉ khảo cổ được phát hiện quanh khu vực này đã góp phần làm sáng tỏ đời sống của cư dân Sa Huỳnh cách đây hàng nghìn năm.
Khi hoàng hôn buông xuống, mặt nước nhuộm màu vàng cam, phản chiếu bóng dừa và những chiếc ván SUP lướt nhẹ trên đầm. Sự kết hợp giữa thiên nhiên nguyên sơ và không gian yên bình đang biến đầm An Khê trở thành điểm đến hấp dẫn mới của du lịch Quảng Ngãi, nhất là trong những ngày hè.