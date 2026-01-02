Sun World Ba Na Hills náo nhiệt du khách những ngày đầu năm 2026

Cảnh quan cổ tích, các show diễn kéo dài từ ngày đến đêm, những góc check-in ngập không khí năm mới cùng"tấm vé vàng" mới ra mắt đã tạo nên một Bà Nà náo nhiệt và rực rỡ trong những ngày đầu tiên của năm 2026.

Những ngày đầu năm 2026, đỉnh Bà Nà ghi nhận điều kiện thời tiết thuận lợi với không khí mát lạnh và nắng nhẹ, tạo nền lý tưởng cho các hoạt động du xuân. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày đã thúc đẩy lượng du khách đến Đà Nẵng tăng cao, trong đó Sun World Ba Na Hills trở thành điểm dừng chân gần như không thể thiếu. Với nhiều gia đình, hành trình đi cáp treo lơ lửng giữa mây trời để tới một không gian cổ tích hoàn toàn khác biệt với chân núi là trải nghiệm đặc biệt để bắt đầu một năm 2026 với nhiều dấu ấn.

Dịp này, hành trình lên đỉnh Bà Nà mở ra một thế giới cổ tích rực rỡ sắc màu, đúng tinh thần lễ hội đầu năm. Nổi bật là đại cảnh gia đình sóc vui nhộn và quả châu khổng lồ tại quảng trường trung tâm, với màu đỏ rực rỡ tượng trưng cho những lời chúc may mắn của dịp năm mới.

Dịp Tết Dương lịch, sự trở lại của những màn trình diễn nghệ thuật từng khuấy đảo mùa hè tại Sun World Ba Na Hills cũng là một trong những điểm thu hút du khách. Đó chính là những bước nhảy mạnh mẽ và những tiếng trống malambo hùng dũng, mang đậm màu sắc thần thoại Hy Lạp của show diễn "Solar Warrior" (Chiến binh mặt trời). Bên cạnh đó, du khách tới Bà Nà dịp này còn được thưởng thức những màn trình diễn Cancan (điệu múa sôi động nổi tiếng của Pháp) và nhiều show diễn đặc biệt khác.

Không khí trên đỉnh núi Chúa còn thêm sôi động với các show nghệ thuật quốc tế diễn ra xuyên suốt ngày đêm. Nổi bật là show cabaret 18 + "After Glow" tại Secret Box (nhà hàng Beer Plaza) với hai khung giờ biểu diễn mỗi ngày.

Bên cạnh những hoạt động ngoài trời, khu vui chơi trong nhà Fantasy Park vẫn là "điểm hẹn" không thể bỏ qua với mọi du khách. Du khách có thể vui chơi thỏa thích với thế giới trò chơi siêu hấp dẫn như: Tháp rơi tự do, máng trượt tốc độ, leo núi trong nhà… hay chơi nhiều trò trúng thưởng đặc sắc. Một không gian trong nhà nữa không thể bỏ qua tại đỉnh Bà Nà là Lâu đài Mặt trăng với các rạp phim 3D, 4D, 5D.

Nhiều du khách lựa chọn ghé thăm Không gian trưng bày nghệ thuật Lân Sư Rồng Việt Nam nằm trong khu nhà ga Hội An để khám phá nghệ thuật Lân Sư Rồng của cả ba miền Bắc – Trung – Nam, hiểu thêm về những giá trị văn hóa truyền thống, gửi gắm mong ước bình an, thịnh vượng cho năm mới.

Một trong những biểu tượng của khu du lịch – Cầu Vàng là nơi thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhất trong ngày. Nhiều du khách quốc tế cho rằng, được đứng trên một biểu tượng du lịch như Cầu Vàng vào đúng ngày ngày 1/1 mang ý nghĩa đặc biệt. "Chúng tôi muốn bắt đầu năm mới ở một nơi thật đặc biệt, và Cầu Vàng là lựa chọn hoàn hảo. Với gia đình tôi, đây là kỷ niệm rất đáng nhớ, nhất là khi trùng với sinh nhật của con trai," anh David Williams, du khách đến từ Vương quốc Anh chia sẻ.

Ngoài những trải nghiệm đặc sắc, một yếu tố khiến Bà Nà Hills thu hút khách dịp này là chính sách vé mới áp dụng từ đầu năm. Kể từ ngày 1/1/2026, mỗi tấm vé cáp treo tại Sun World Ba Na Hills sẽ có hiệu lực lên tới 03 ngày liên tiếp. Đây là một chính sách vô cùng đột phá của khu du lịch, mang đến cho du khách "đặc quyền" lên xuống cáp treo không giới hạn số lần trong suốt 72 giờ tính từ ngày đầu tiên sử dụng.

Với chính sách này, người dân Đà Nẵng sẽ được hưởng mức giá ưu đãi đặc biệt là 650.000 VNĐ đối với người lớn và 550.000 VNĐ đối với trẻ em và người cao tuổi. Trong khi đó, du khách ngoại tỉnh có thể sở hữu tấm vé "quyền năng" này với mức giá 1.000.000 VNĐ cho người lớn và 800.000 VNĐ cho trẻ em và người cao tuổi.

Không khí lễ hội, khung cảnh đẹp tựa miền cổ tích, chuỗi trải nghiệm liên tục và chính sách vé mới đã biến Bà Nà Hills thành điểm hẹn du xuân trọn vẹn trong những ngày đầu năm. Với nhiều du khách, đến Bà Nà chính là lựa chọn để bắt đầu năm 2026 theo cách đáng nhớ nhất.