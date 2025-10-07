Suất cơm bán trú 25.000 đồng "dậy sóng" mạng xã hội: Hiệu trưởng xin lỗi

Liên quan vụ suất cơm bán trú 25.000 đồng cho học sinh tiểu học "dậy sóng" mạng xã hội, ngày 7/10, bà Trần Thị Minh Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) gửi thư xin lỗi chính thức tới phụ huynh và học sinh liên quan đến bữa ăn trưa ngày 6/10 chưa đạt yêu cầu.

Trong thư, bà Thủy bày tỏ lời xin lỗi chân thành và nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình quản lý, giám sát thực đơn, khẩu phần ăn, khiến chất lượng bữa ăn chưa bảo đảm.

Lá thư xin lỗi của bà Trần Thị Minh Thuỷ - Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Ba Đồn gửi tới phụ huynh và học sinh

Bà Thủy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã xác minh và làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh quy trình, tránh tái diễn sự cố tương tự. Nhà trường cũng cam kết tăng cường giám sát hằng ngày, nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú.

"Tập thể nhà trường cam kết sẽ tăng cường giám sát hàng ngày một cách chặt chẽ hơn, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bữa ăn trưa cho học sinh. Chúng tôi sẽ không để xảy ra sai sót tương tự trong thời gian tới", thư nêu rõ.

Trong thời gian tới, nhà trường cũng sẽ chụp khẩu phần ăn gửi đến các nhóm lớp, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm gửi vào nhóm lớp của mình để phụ huynh dễ dàng giám sát và yên tâm hơn.

Trước đó, trên một số trang mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh được cho là bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị). Khay cơm trong ảnh gồm cơm trắng, khoảng 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, muối mè và canh nhưng chỉ lác đác vài lá rau. Nội dung thông tin đi kèm cho biết mức giá mỗi suất là 25.000 đồng.

Hình ảnh bữa cơm bán trú được cho là của trường Tiểu học số 1 Ba Đồn được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao

Hình ảnh này sau đó nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận cho rằng khẩu phần ít so với mức giá và khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh.