Suất ăn bán trú 25.000 đồng gây tranh cãi, trường tiểu học phải dừng

Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị

Ngày 13-1, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (Quảng Trị), cho biết quyết định tạm dừng tổ chức bếp ăn bán trú nhằm có thêm thời gian trao đổi, bàn bạc để đi đến thống nhất chung với phụ huynh về việc tổ chức bán trú trong thời gian tới.

"Khi chưa đạt được sự đồng thuận, nhà trường chọn phương án dừng lại để rà soát, điều chỉnh" - bà Thủy nói.

Theo nhà trường, sau phản ánh của báo chí vào tháng 10-2025 về suất ăn bán trú, trường đã chấn chỉnh hoạt động tổ chức bữa ăn, thực hiện chụp ảnh từng suất ăn hằng ngày và công khai trên các nhóm phụ huynh để giám sát. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12-2025, tiếp tục xuất hiện ý kiến cho rằng chất lượng một số bữa ăn trong 1-2 ngày chưa bảo đảm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, đầu tháng 10-2025, mạng xã hội lan truyền hình ảnh khay cơm bán trú được cho là có giá 25.000 đồng tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, với khẩu phần bị đánh giá là ít và khó bảo đảm dinh dưỡng. Sau sự việc, hiệu trưởng nhà trường đã xin lỗi phụ huynh và cam kết khắc phục.

Trước tình hình này, UBND phường Ba Đồn đã tổ chức buổi làm việc với nhà trường và đại diện phụ huynh, yêu cầu các bên thống nhất quan điểm, phương án tổ chức bán trú. Trên cơ sở kết luận buổi làm việc, việc tạm dừng bữa ăn bán trú được thực hiện từ ngày 12-1-2026.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đồn, cho biết nhà trường thời gian qua đã có nhiều nỗ lực duy trì hoạt động bán trú, góp phần hỗ trợ phụ huynh và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho học sinh. Tuy nhiên, qua kiểm tra và tiếp nhận phản ánh, chính quyền địa phương nhận thấy vẫn còn những hạn chế cần chấn chỉnh.

Suất cơm được phụ huynh phản ánh vào cuối tháng 12-2025.

Cụ thể, tại một số thời điểm, thực đơn chưa bảo đảm tính khoa học, cân đối dinh dưỡng; công tác kiểm tra thực phẩm đầu vào, chế biến, chia khẩu phần và vận chuyển chưa đầy đủ theo quy trình. Hồ sơ, sổ sách còn thiếu thông tin về nguồn gốc thực phẩm, lô hàng và các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất như khu bếp, kho bếp, khu chế biến và nhà ăn chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức bữa ăn học đường.

UBND phường Ba Đồn yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường nâng cao hiệu quả quản lý, tránh để hoạt động bán trú ảnh hưởng đến việc dạy học và uy tín nhà trường. Đồng thời, địa phương đề nghị nghiên cứu một trong hai phương án tổ chức bán trú, nhà trường trực tiếp phối hợp với phụ huynh lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn theo quy định, hoặc để Ban đại diện cha mẹ học sinh chủ trì lựa chọn đơn vị cung cấp, nhà trường hỗ trợ cơ sở vật chất và giám sát.