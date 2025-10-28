Sự trở lại bùng nổ của PREP AI Language Fair - sự kiện ngoại ngữ và công nghệ lớn trong năm

Giải mã "sức nóng" của sự kiện PREP AI Language Fair

PREP AI Language Fair là sự kiện ngoại ngữ và công nghệ thường niên được tổ chức bởi PREP - Nền tảng học và luyện thi thông minh. Năm 2024, sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn lớn trong lòng các bạn trẻ Sài Gòn.

Sau sự thành công vang dội của mùa đầu tiên, PREP AI Language Fair chính thức quay trở lại với điểm đến là thủ đô Hà Nội, mang đến rất nhiều hoạt động mới mẻ đầy thú vị, nơi giúp người học tận dụng công nghệ AI tìm ra lộ trình học ngoại ngữ phù hợp nhất với chính mình.

Chỉ sau hơn 2 tuần mở đơn, chương trình đã thu hút hơn 1.000 lượt đăng ký trước, con số này đã cho thấy sức hút lớn của một sự kiện học tập ứng dụng AI. PREP AI Language Fair 2025 cũng được xem là sự kiện ngoại ngữ và công nghệ quy mô lớn nhất năm do PREP tổ chức, quy tụ các chuyên gia giáo dục, diễn giả truyền cảm hứng cùng sự đồng hành của nhiều đối tác uy tín như Hội đồng Anh, TopCV,...

Tiên phong với cách tiếp cận mới mẻ qua hàng loạt hoạt động thú vị, sự kiện hứa hẹn sẽ trở thành một ngày hội tràn đầy cảm hứng, nơi người trẻ vừa học hỏi, vừa khám phá và tìm ra con đường chinh phục ngoại ngữ phù hợp nhất cho riêng mình.

Có gì đặc biệt tại PREP AI Language Fair 2025: Mapstermind?

Lấy chủ đề "Mapstermind", sự kiện mong muốn mang đến trải nghiệm để người học khám phá bản đồ học tập của riêng mình, cùng công nghệ AI giúp cá nhân hoá, dẫn lối cùng "tìm đúng lộ trình - chinh phục ngoại ngữ".

PREP AI Language Fair 2025: Mapstermind

Với 5 hoạt động chính diễn ra xuyên suốt trong ngày, sự kiện mang đến chuỗi trải nghiệm đa dạng với nhiều "điểm chạm" thú vị.

Tại đây, các bạn trẻ có cơ hội bước vào không gian triển lãm độc đáo và đầy cảm hứng MapsterSkills - được mang đến bởi một đơn vị công nghệ giáo dục, nơi tái hiện sinh động các kỹ năng học ngoại ngữ và phương pháp học truyền thống.

Đặc biệt, bạn sẽ được trực tiếp trải nghiệm những công nghệ AI tại PREP AI Lab như Phòng Luyện Nói Ảo, Phòng Luyện Viết Ảo hay Teacher Bee AI, khám phá cách AI đồng hành trong việc chấm điểm, phát hiện lỗi sai và gợi ý chỉnh sửa cá nhân hoá theo từng người học. Đây là những "trợ thủ" đắc lực giúp việc học trở nên thông minh và hiệu quả hơn.

Tại Study Hub, người học sẽ được giải mã lộ trình học qua các khóa IELTS, TOEIC, HSK và tiếng Anh giao tiếp của PREP, đồng thời nhận ưu đãi đặc biệt chỉ có tại sự kiện.

Song song là khu vực Future Gateway tư vấn và chia sẻ về các cơ hội học bổng, du học, việc làm từ những tổ chức uy tín như Hội đồng Anh, TOPCV và Ellacy Foundation.

Cuối cùng, Inspiration Central với 2 talkshow đến từ các chuyên gia, diễn giả và người có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực ngoại ngữ. Talkshow đầu tiên với chủ đề "One map doesn’t match all" được chia sẻ bởi thầy Tú Phạm (Founder & CEO của PREP), Cơ phó Bùi Thanh Hà (Hà Còi), KOL Hà Kiara. Talkshow thứ hai với chủ đề "Smart learning journey" được dẫn dắt bởi cô Lê Chi (Trưởng phòng học thuật tại PREP) và KOL Trịnh Hải Đăng.

Không chỉ mang đến trải nghiệm học tập và công nghệ mới mẻ, sự kiện còn tạo nên "cơn sốt" nhờ những phần quà giá trị lên tới hàng chục triệu đồng, bao gồm vé concert G-Dragon và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Hàng loạt quà tặng giá trị dành riêng cho người tham dự sự kiện

Tất cả hứa hẹn tạo nên một ngày tràn đầy năng lượng và cảm hứng học tập tại PREP AI Language Fair 2025, diễn ra ngày 2/11/2025 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Hà Nội.

Đăng ký ngay tại đây để không bỏ lỡ những điều thú vị chỉ có tại PREP AI Language Fair 2025.

Timeline sự kiện PREP AI Language Fair 2025

PREP - người đồng hành uy tín của cộng đồng người học ngoại ngữ

PREP là nền tảng tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hoá hành trình học ngoại ngữ. Với các khoá học chất lượng IELTS, TOEIC, HSK và tiếng Anh giao tiếp PrepTalk, PREP đã đồng hành cùng hơn 650.000 học viên trên hành trình chinh phục kỹ năng ngoại ngữ.

Sự thành công của các sản phẩm công nghệ cốt lõi đã giúp PREP nhận về nhiều giải thưởng từ trong nước đến quốc tế. Trong năm 2025, PREP cũng bắt đầu hành trình "vươn ra biển lớn", mở rộng sang thị trường Thái Lan, Indonesia và Đài Loan với nhiều tín hiệu tích cực.

Với quy mô và sức ảnh hưởng ngày càng rộng, PREP liên tiếp khẳng định vai trò của doanh nghiệp như một người đồng hành đáng tin cậy của thế hệ trẻ khi luôn không ngừng cải tiến công nghệ và mang đến những trải nghiệm học tập mới mẻ, truyền cảm hứng.