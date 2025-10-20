Hành trình 10 năm phát triển của “Mizuiku – Em yêu nước sạch”

Việt Nam là quốc gia đầu tiên bên ngoài Nhật Bản được lựa chọn triển khai chương trình vào năm 2015 với tên gọi "Mizuiku – Em yêu nước sạch".

Mizuiku – Em yêu nước sạch: hành trình lan tỏa tình yêu và trách nhiệm bảo vệ nguồn nước tại Việt Nam.

Sau một thập kỷ, Mizuiku đã trở thành chương trình tiêu biểu trong giáo dục nguồn nước với gần 1 triệu học sinh được nuôi dưỡng ý thức, 16.000 giáo viên được tập huấn để trở thành "người truyền lửa", gần 200 công trình nước sạch được xây dựng và cải tạo, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận nước sạch, khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển bền vững của Suntory PepsiCo Việt Nam.

Cùng nhìn lại các dấu mốc quan trọng của "Mizuiku – Em yêu nước sạch" trên hành trình 10 năm qua.

Cột mốc 2015 – Khởi đầu

Năm 2015, những lớp học đầu tiên ở Hà Tây (Hà Nội ngày nay) với sự tham gia của các giáo viên và học sinh tiểu học.

2015–2022 – Lan tỏa giáo dục về nước sạch

Chương trình mở rộng ra nhiều địa phương, kết hợp học trên lớp và trải nghiệm thiên nhiên.

Cột mốc 2023 – Dấu ấn giáo dục

Năm 2023, tài liệu Mizuiku được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt trở thành nội dung giảng dạy chính khóa cho cấp tiểu học trên toàn quốc. Mizuiku đã trở thành chương trình tiêu biểu trong giáo dục nguồn nước mô hình hợp tác công – tư chiến lược và hiệu quả.

Cột mốc 2024 – Hợp tác mở rộng

Suntory PepsiCo Việt Nam ký kết hợp tác công – tư cùng Cục Kiểm lâm & Lâm nghiệp, Bộ NN&MT trồng rừng đầu nguồn hướng tới tái tạo nguồn nước, hấp thu carbon và cải thiện sinh kế cho người dân.

Cột mốc 2025 – Tầm nhìn mới & Sáng tạo nghệ thuật

Tiếp nối thành công, tháng 7/2025, Mizuiku tiếp tục phối hợp cùng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN&MT), triển khai hoạt động "Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku". Đây là sáng kiến giáo dục về nguồn nước gắn với rừng tiên phong tại Việt Nam theo mô hình hợp tác công - tư, nuôi dưỡng tình yêu và ý thức bảo vệ rừng và nguồn nước.

Học sinh tham gia "Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku" – học tại rừng, khám phá thiên nhiên, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của nguồn nước và rừng.

Cuối tháng 9/2025, Suntory PepsiCo tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm chương trình "Mizuiku – Em yêu nước sạch" triển khai tại Việt Nam, đồng thời khai mạc Triển lãm "Bảo tồn nguồn nước – Nuôi dưỡng tương lai" - Triển lãm nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm một thập kỷ triển khai chương trình Mizuiku, gửi gắm thông điệp bảo vệ nguồn nước đến cộng đồng.

10 năm Mizuiku – hành trình kiến tạo tương lai xanh, tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ vì một Việt Nam bền vững.

Với Suntory PepsiCo, nước là nền tảng của mọi sản phẩm: từ trà, cà phê, nước giải khát cho đến toàn bộ dải sản phẩm – cũng như toàn bộ hoạt động kinh doanh. Là công ty phát triển nhờ sự bền vững của nguồn nước, Suntory PepsiCo nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trong việc bảo tồn và nuôi dưỡng hệ sinh thái nguồn nước.

Chương trình ‘Mizuiku – Em yêu nước sạch’ là minh chứng rõ nét cho triết lý phát triển bền vững đó. Khi đầu tư vào giáo dục và bảo tồn nguồn nước, Suntory PepsiCo không chỉ góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về tầm quan trọng của nước sạch, mà còn đảm bảo nguồn tài nguyên quý giá này sẽ tiếp tục được gìn giữ cho các thế hệ tương lai. Đây chính là giá trị cốt lõi của phát triển bền vững, phát triển trong hiện tại mà không lấy đi tài nguyên, thậm chí bồi hoàn cho tương lai.