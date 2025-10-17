Học sinh giỏi chọn nơi “hợp vibe”, được là chính mình tại Trường Đại học Văn Lang

Không còn chọn trường chỉ vì danh tiếng hay "top", giờ đây, những "con nhà người ta" phiên bản 4.0 đang rủ nhau check-in VLU vì nơi đây quá ‘hợp vibe’, quá ‘real’, nơi được sống và học đúng chất mình.

Ngày trước, cụm từ "con nhà người ta" thường được mặc định là phải vào trường top, học ngành hot/lương cao. Nhưng Gen Z bây giờ khác rồi - học giỏi không đồng nghĩa với rập khuôn.

Nhiều học sinh trường chuyên, học sinh giỏi quốc gia đang chọn Trường Đại học Văn Lang như một điểm khởi đầu cho hành trình trưởng thành của mình. Mỗi bạn một hướng đi, một lựa chọn khác nhau, nhưng gặp nhau ở điểm chung: Được biến đam mê thành hành trình thật sự, và quan trọng là, được là chính mình!

Case Study: học giỏi cũng phải ‘mạo hiểm’ để sống đúng đam mê

Lê Hồng Hà Giang sở hữu profile mà ai cũng ao ước: IELTS 8.0, Giải Ba học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh, Huy chương Vàng Olympic 30/4, điểm trung bình THPT 9.56, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ). Có thể cô bạn đã yên vị ở một ngành ngôn ngữ an toàn, nhưng không! Giang quyết định "phá kén", chọn ngành Thiết kế Mỹ thuật số tại Trường Đại học Văn Lang. Lý do: "Từ 14 tuổi em đã tự học vẽ, từng collab (cộng tác) với Psych2Go luôn rồi. Em chọn VLU vì các đồ án ở đây quá sáng tạo và thực tiễn. Cảm giác được là chính mình, được dẫn dắt để làm thứ mình ‘máu’ nhất!".

Giống như Giang, nhiều bạn trẻ tài năng đang chọn Văn Lang không chỉ vì ngành hot hay học bổng, mà vì họ nhìn thấy ở đây một triết lý học tập khác - học thật, làm thật, sống thật. Sinh viên được trải nghiệm phòng studio, xưởng thực hành, phòng lab hiện đại và quan trọng nhất là có cơ hội thử - sai - làm lại như cách thế giới thật vận hành.

Nếu Hà Giang chọn hình ảnh để kể câu chuyện của mình, thì Đặng Hoài Nam lại là minh chứng cho thấy: Gen Z giỏi có thể ‘hacker’ luôn cả âm nhạc và học thuật!

Cứ tưởng học Piano là vì mẹ bắt "học cho bớt nghịch", mà giờ Đặng Hoài Nam đã thành "pro-player" của giới nhạc! Cầm chắc trong tay Giải Vàng Hong Kong International Music Festival 2024, Giải Nhất Âm nhạc TP. Hải Phòng, từng diễn ở Monsoon, và anh chàng còn "ẵm" luôn IELTS 7.0 mới đỉnh!

Nam chia sẻ, Văn Lang là nơi "hợp vibe" nhất: "Ở đây, thầy cô dạy tụi em cách sống thật với âm nhạc. Em được tự do sáng tạo và tỏa sáng theo style riêng. Giỏi mà vui mới là đỉnh!"

Từng là "cô gái vàng" của đội tuyển văn Trường THPT Trần Văn Giàu (TP.HCM), Hoàng Thiên An có profile "gắt" khi ghi dấu với loạt thành tích ấn tượng: Thành viên đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia môn Văn năm 2024, Giải nhất Học sinh giỏi cấp Thành phố, Huy chương vàng Olympic TP.HCM

Với profile như thế, ai cũng nghĩ An sẽ theo đuổi ngadnh Văn học nhưng cô nàng lại "rẽ" hướng chọn ngành Tâm lý học tại Trường Đại học Văn Lang: "Em vẫn yêu Văn, nhưng khi học về Văn học chấn thương, em nhận ra điều mình thật sự muốn là hiểu về con người, về cảm xúc và sự chữa lành. Em chọn Văn Lang vì nơi đây rất ‘real’ - cởi mở, gần gũi và luôn khuyến khích tụi em phát triển theo cách riêng. Ở đây, em được lắng nghe và được thử sức thật sự" - Thiên An chia sẻ.

Phạm Thùy Trang là vận động viên bóng chuyền trẻ cấp Quốc gia, từng "ẵm" loạt huy chương đáng nể: Huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia 2025, Giải nhất Cúp câu lạc bộ toàn quốc 2024, Huy chương đồng U23 toàn quốc… lại có cú rẽ "ngược vibe": Cô gái tràn đầy năng lượng chọn ngành Luật tại Trường Đại học Văn Lang để thử thách mình. Lý do của Trang cực kỳ thuyết phục: "Thể thao giúp em mạnh mẽ, còn Luật rèn cho em tư duy và bản lĩnh. Em muốn sau này dù đứng ở sân hay ở tòa, vẫn vững vàng và tự tin".

Với Trang, Văn Lang là nơi vừa có thể học nghiêm túc, vừa được "cháy" hết mình với thể thao và thời trang. "Điều em thích nhất là không phải đánh đổi đam mê, mà được sống trọn với nó," Trang nói với nụ cười đầy năng lượng.

Năm 2025, Trường Đại học Văn Lang trao hơn 300 suất học bổng tài năng cho các tân sinh viên có thành tích học tập và thành tích vượt trội trong các lĩnh vực: thể thao, nghệ thuật, hoạt động cộng đồng, nghiên cứu khoa học, sáng tạo - khởi nghiệp,...

Năm 2025, 49,3% tân sinh viên Trường Đại học Văn Lang là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc (điểm học lực 3 năm THPT từ 8.0 trở lên) đến từ 1.549 trường THPT trên cả nước, trong đó có hơn 100 trường chuyên, trường quốc tế và 137 trường trọng điểm quốc gia. Mỗi năm, hàng trăm sinh viên giỏi ở Văn Lang viết nên những câu chuyện rất khác nhau: người đam mê sáng tạo, người tỏa sáng trên sân khấu, người truyền cảm hứng thể thao… và gặp nhau ở một điểm chung: sống đúng vibe, học đúng đam mê và tỏa sáng theo cách của riêng mình.