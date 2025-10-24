Vượt qua nỗi sợ trong kỳ thi Vstep với phương pháp 4H4R

Học thật - Thi thật - Kiến thức thật

Khác với nhiều trung tâm chỉ tập trung vào mẹo làm bài hoặc luyện tủ đề, eVSTEP hướng tới mục tiêu giúp học viên thực sự làm chủ tiếng Anh. Chúng tôi tin rằng, chỉ khi học viên hiểu rõ bản chất, biết vận dụng kiến thức và tự tin trong quá trình làm bài thi, kết quả đạt được mới có giá trị lâu dài.

Toàn bộ chương trình học của eVSTEP được thiết kế bám sát khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam, giúp học viên không chỉ đạt chuẩn đầu ra B1, B2 mà còn có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong học tập và công việc.



Phương châm "học thật - thi thật - kiến thức thật" chính là kim chỉ nam trong toàn bộ quá trình giảng dạy, đảm bảo học viên tiến bộ sau từng buổi học.

Đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học tập

Tại eVSTEP, học viên không học một mình. Từ khi bắt đầu đăng ký, mỗi người đều được tư vấn xác định trình độ, mục tiêu và thời gian phù hợp. Dựa trên kết quả đó, đội ngũ giảng viên sẽ xây dựng lộ trình học cá nhân hóa, giúp học viên học đúng trọng tâm và tiết kiệm thời gian tối đa.

Nhiều giảng viên tại eVSTEP đến từ trường ĐHQG, có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, luyện thi chứng chỉ Vstep thực tế. Trong suốt khóa học, học viên được theo dõi sát sao tiến độ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập hiện đại.

Đội ngũ quản lý học vụ thường xuyên nhắc nhở, hỗ trợ và động viên để đảm bảo học viên duy trì động lực học tập.

Với hệ thống học trực tuyến hiện đại, học viên có thể học ở bất kỳ đâu nhưng vẫn đảm bảo tương tác hai chiều với giảng viên. Các bài giảng, tài liệu và đề thi mẫu được cập nhật liên tục, giúp học viên nắm chắc kiến thức và quen với định dạng đề thi thật.

Chính sự đồng hành tận tâm ấy đã giúp hàng nghìn học viên eVSTEP tự tin bước vào kỳ thi chứng chỉ b1 VSTEP và đạt kết quả mong muốn.

Phương pháp học 4H2R

Một trong những yếu tố giúp eVSTEP khẳng định vị thế là phương pháp học 4H4R, được nghiên cứu và phát triển riêng cho người học VSTEP.

Đây là mô hình học tập toàn diện, kết hợp giữa lý thuyết - thực hành, giúp học viên hiểu sâu, nhớ lâu và làm bài thi hiệu quả.

Phương pháp 4H4R được thiết kế để đảm bảo học viên không chỉ học để thi, mà còn học để sử dụng tiếng Anh thực tế.

Trong suốt khóa học, học viên được rèn luyện cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết theo chuẩn format VSTEP, đồng thời thường xuyên được kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh phương pháp học phù hợp với năng lực cá nhân.

Nhờ áp dụng phương pháp này, hơn 90% học viên tại eVSTEP đạt chứng chỉ tiếng Anh B1 ngay từ lần thi đầu tiên, và phần lớn đều tự tin sử dụng tiếng Anh trong công việc và giao tiếp hàng ngày.

Ưu đãi học phí hấp dẫn

Nhằm mang đến cơ hội học tiếng Anh chất lượng cao với chi phí tiết kiệm, eVSTEP triển khai ưu đãi học phí cho tất cả các khóa luyện thi VSTEP online.

- Giảm đến 40% học phí cho tất cả các khóa luyện thi chứng chỉ VSTEP.

- Tặng miễn phí bộ tài liệu luyện thi chứng chỉ anh văn B1 do đội ngũ chuyên môn eVSTEP biên soạn.

- Ưu đãi nhóm học viên từ 3 người trở lên, giảm thêm học phí khi đăng ký cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Ưu đãi học phí

Với chính sách học phí minh bạch, chất lượng giảng dạy được kiểm chứng và dịch vụ hỗ trợ tận tâm, eVSTEP đã và đang trở thành lựa chọn hàng đầu của học viên trên toàn quốc

Kết luận

Với tỷ lệ học viên đạt chứng chỉ và nhiều phản hồi tích cực, eVSTEP tự hào là trung tâm luyện thi VSTEP uy tín hàng đầu, nơi mỗi học viên đều tiến bộ bằng kiến thức thật, nỗ lực thật và kết quả thật

