Sự thật trớ trêu về những con hàu "thần dược phòng the": Khi chúng ta ăn những kẻ vô sinh để cầu mong... sung mãn

Cơn khát vọng "tráng dương" và sự sinh tồn của loài hàu

Trong dân gian Trung Quốc và nhiều nước châu Á, lưu truyền một loại "phép thuật" bí ẩn mà hễ thi triển, sinh vật đó thường phải chịu cảnh tuyệt chủng. Đó chính là văn hóa "thực bổ", trong đó "tráng dương" là khái niệm có sức tàn phá ghê gớm nhất.

Phàm là những nguyên liệu dính dáng chút ít đến việc tẩm bổ sinh lực, chẳng bao lâu sau sẽ bị những thực khách điên cuồng tiêu thụ đến cạn kiệt. Tê tê, chim sẻ đồng, hay tê giác... đều đã trở thành nạn nhân của niềm tin này.

Tuy nhiên, hàu biển lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Dưới sự tấn công dữ dội của con người, loài sinh vật này vẫn sinh tồn ngoan cường, thậm chí trở thành loài nhuyễn thể nuôi trồng lớn nhất thế giới.

Sức ảnh hưởng của hàu không chỉ nằm ở sản lượng. Trong lịch sử, nó từng là món ăn của người nghèo ở châu Âu trước khi những cuộc khủng hoảng vệ sinh nguồn nước biến nó thành món ăn xa xỉ trong các nhà hàng cao cấp. Nhưng dù ở vị thế nào, từ phương Đông sang phương Tây, hàu luôn gắn liền với danh xưng "thực phẩm tình yêu".

Giai thoại nổi tiếng nhất củng cố cho niềm tin này đến từ phương Tây thời Đế chế La Mã, với nhân vật Casanova - "thánh tình" trong lịch sử. Trong hồi ký của mình, Casanova khoe khoang về chiến tích phong lưu với hàng trăm phụ nữ và quy công nguồn năng lượng vô tận đó cho bữa sáng đặc biệt: nuốt sống 50 con hàu mỗi ngày. Câu chuyện này vô tình trùng khớp với quan niệm "dĩ hình bổ hình" của phương Đông, biến hàu thành biểu tượng của sinh lực phái mạnh.

Niềm tin mù quáng vào các món ăn "tráng dương" tại Trung Quốc đã đẩy nhiều loài vật (tê tê, tê giác) đến bờ vực tuyệt chủng, nhưng hàu vẫn tồn tại nhờ khả năng nuôi trồng lớn (Ảnh: Zhihu).

Nghịch lý mùa hè: Khi "thần dược" cũng kiệt sức

Nếu suy luận theo logic dân gian "ăn gì bổ nấy", thì việc ăn hàu ngày nay để tráng dương e rằng là một sai lầm lớn. Nguyên nhân nằm ở chính đặc điểm sinh học tự nhiên của loài vật này.

Những thực khách sành ăn đều biết nguyên tắc "mùa nào thức nấy". Đối với Bắc bán cầu, hàu tự nhiên chỉ thực sự béo, ngọt và giàu dinh dưỡng nhất vào mùa đông (tháng 12). Ngược lại, vào những tháng hè oi bức (từ tháng 5 đến tháng 9), chất lượng hàu xuống cấp thảm hại. Lý do là bởi mùa hè chính là mùa sinh sản của chúng.

Trong tự nhiên, khi nhiệt độ nước biển ấm lên, hàu sẽ bước vào giai đoạn đẻ trứng. Mỗi lần giải phóng lượng lớn tế bào sinh dục như vậy khiến chúng tổn thương sinh lực nặng nề. Trọng lượng thịt có thể giảm tới 60%, cơ thể trở nên gầy guộc, trong suốt và chứa đầy nước, thậm chí rất dễ chết.

Dù có mang danh xưng "tráng dương", hàu cũng không có siêu năng lực như Casanova. Một năm chúng chỉ có thể "lên đỉnh" một lần và sau đó là giai đoạn kiệt quệ.

Điều này tạo ra một mâu thuẫn lớn trong thời đại tiêu dùng hiện nay. Mùa hè là thời điểm lý tưởng cho các bữa tiệc BBQ, bia lạnh và hải sản nướng, nơi nhu cầu tiêu thụ hàu đạt đỉnh điểm.

Nhưng trớ trêu thay, đó lại là lúc hàu tự nhiên dở nhất. Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa cái miệng sành ăn của thực khách và quy luật sinh học của tự nhiên?

Cả phương Đông và phương Tây đều tin vào khả năng tăng cường sinh lực của hàu. (Ảnh: Zhihu).

Công nghệ "triệt sản": Bí mật của những con hàu khổng lồ

Câu trả lời nằm ở khoa học hiện đại: Muốn hàu béo tốt quanh năm, cách duy nhất là làm cho chúng... vô sinh.

Các nhà khoa học đã áp dụng nguyên lý di truyền học tương tự như cách tạo ra dưa hấu không hạt để tạo ra một giống hàu mới: Hàu tam bội thể (Triploid oysters).

Về mặt lý thuyết, tế bào sinh vật bình thường là nhị bội thể (2n - hai bộ nhiễm sắc thể). Để tạo ra dưa hấu không hạt, người ta dùng chất colchicine xử lý cây con để tạo ra thể tứ bội (4n), sau đó lai với cây nhị bội (2n) để tạo ra thế hệ con là tam bội (3n). Những cá thể 3n này bị rối loạn trong quá trình phân chia tế bào sinh dục, dẫn đến việc không thể tạo hạt (vô sinh).

Áp dụng lên động vật phức tạp hơn nhiều. Năm 1993, một bước đột phá lớn đã diễn ra tại Đại học Rutgers (Mỹ), với sự đóng góp to lớn của nhà khoa học gốc Hoa - Guo Ximing. Ông và các cộng sự đã tìm ra cách lai tạo ổn định giữa hàu tứ bội thể và nhị bội thể để sản sinh ra 100% hàu tam bội thể.

Những con hàu tam bội thể này mang trong mình 3 bộ nhiễm sắc thể và đặc điểm quan trọng nhất của chúng là: Tuyến sinh dục không phát triển hoặc phát triển rất kém. Chúng gần như vô sinh hoàn toàn.

Hàu lưỡng bội thể (trái) và hàu tam bội thể (phải) (Ảnh: Zhihu).

Tại sao "vô sinh" lại tốt cho bàn nhậu?

Việc triệt sản hàu mang lại những lợi ích kinh tế khổng lồ mà hàu tự nhiên không thể sánh kịp:

Thứ nhất, vì không phải tốn năng lượng cho việc sinh sản (không phải tạo trứng hay tinh trùng), toàn bộ dinh dưỡng hàu nạp vào đều được chuyển hóa thành cơ bắp và kích thước. Kết quả là hàu tam bội thể có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn 50 - 100% so với hàu thường. Chúng lớn nhanh như thổi, rút ngắn thời gian nuôi trồng đáng kể.

Thứ hai, chúng duy trì được chất lượng thịt quanh năm. Ngay cả giữa mùa hè oi bức, khi hàu tự nhiên đang "gầy trơ xương" vì sinh sản, thì hàu tam bội thể vẫn béo múp míp, đầy đặn và ngọt thịt.

Đây chính là nguồn cung chủ lực cho các nhà hàng, quán nướng vào mùa cao điểm du lịch. Các loại hàu nổi tiếng hiện nay, ví dụ như hàu Nhũ Sơn trứ danh của Trung Quốc hay các loại hàu nhập khẩu cao cấp, phần lớn đều là hàu tam bội thể.

Thứ ba, chúng khỏe mạnh hơn và có tỷ lệ sống cao hơn. Việc không bị kiệt sức sau sinh sản giúp chúng chống chọi tốt hơn với bệnh tật và biến đổi môi trường. Ngoài ra, vì không sinh sản, chúng không gây ô nhiễm nguồn gen của các loài hàu hoang dã tại vùng biển nuôi thả.

Hàu tự nhiên thường gầy và kém chất lượng vào mùa hè do tiêu hao năng lượng cho việc sinh sản, đi ngược lại nhu cầu tiêu thụ cao điểm (Ảnh: Zhihu).

Cú tát vào niềm tin mê tín và bài học về dinh dưỡng

Sự phổ biến của hàu tam bội thể tạo ra một tình huống dở khóc dở cười, một sự mỉa mai cay đắng đối với những ai tôn sùng thuyết "ăn gì bổ nấy".

Hãy tưởng tượng cảnh tượng tại một quán đồ nướng vỉa hè nhộn nhịp vào đêm hè. Những người đàn ông đang hào hứng nuốt chửng những con hàu nướng mỡ hành béo ngậy, nâng ly chúc tụng nhau về khả năng "bổ thận tráng dương", tăng cường sinh lực và khả năng duy trì nòi giống. Nhưng họ không hề hay biết rằng, thứ họ đang ăn vào lại là những sinh vật "bất lực" nhất đại dương, những con hàu đã bị khoa học tước bỏ hoàn toàn khả năng làm cha làm mẹ ngay từ trong trứng nước.

Nếu tin vào phong thủy hay huyền học "lấy hình bổ hình", thì việc ăn một sinh vật vô sinh để cầu mong sự sung mãn quả thực là một nghịch lý hài hước.

Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, hàu tam bội thể là một thành tựu tuyệt vời. Chúng cung cấp nguồn protein dồi dào, kẽm và các khoáng chất thiết yếu với chất lượng ổn định và an toàn vệ sinh thực phẩm cao hơn. Chúng giúp người nông dân làm giàu và giúp thực khách được thưởng thức món ngon với giá cả phải chăng quanh năm.

Câu chuyện về những con hàu khổng lồ là một lời nhắc nhở rằng: Giá trị của thực phẩm nên được đánh giá dựa trên dinh dưỡng và hương vị thực tế, thay vì những công dụng huyền bí được thêu dệt bởi văn hóa dân gian.

Đừng bắt những con hàu phải gánh vác trách nhiệm "tráng dương" cho con người, hãy để chúng đơn thuần là một món hải sản ngon lành. Và nếu bạn đang ăn hàu vào mùa hè, hãy thầm cảm ơn khoa học vì đã tạo ra những con hàu "vô sinh" nhưng béo tốt ấy.