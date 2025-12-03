Sự thật bất ngờ clip "bị chở lên phường, nam thanh niên ngồi sau chọc lét làm CSGT ngã xe": Công an TP.HCM khuyến cáo

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ dòng trạng thái với nội dung "Bị CSGT dùng xe chuyên dụng chở lên phường, nam thanh niên ngồi sau chọtt lét làm CSGT ngã xe" gây xôn xao.

Thậm chí, kèm theo dòng chia sẻ, một số fanpage còn đính kém theo một đoạn clip ghi lại cảnh một CSGT chở nam thanh niên vi phạm giao thông té ngã ra đường, trong khi người quay clip cười cợt. Dù vậy, CSGT vẫn bình tĩnh đứng dậy và yêu cầu nam thanh niên tiếp tục lên xe để đưa về trụ sở. Một CSGT đi mô tô đặc chủng sau đó chạy đến hỗ trợ.

Dòng chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao

Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự hoài nghi về tính xác thực của sự việc. Một số người để lại bình luận và chia sẻ đoạn clip ghi khoảnh khắc nam thanh niên khiến CSGT té xe. Nhưng phần lớn ý kiến đều lên án hành vi thiếu ý thức, coi thường pháp luật của thanh niên này. Nhiều bình luận nhấn mạnh rằng, việc chống đối lực lượng chức năng là hành vi nguy hiểm, có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.

Một số người khác cũng chia sẻ kinh nghiệm khi tham gia giao thông: “Gặp CSGT, hợp tác và chấp hành là cách an toàn nhất. Không nên làm trò cười, vừa nguy hiểm cho mình, vừa vi phạm pháp luật”.

Hình ảnh trong clip bị chở lên phường, nam thanh niên ngồi sau chọc lét làm CSGT ngã xe. Ảnh cắt từ clip

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, sự việc này xảy ra khoảng năm 2018 tại TP.HCM, nhưng gần đây được các trang mạng chia sẻ lại. Nam thanh niên trong clip bị CSGT đưa về trụ sở vì vi phạm giao thông.

Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Những clip, hình ảnh cũ nếu bị cắt ghép, thiếu bối cảnh hoặc không ghi rõ thời gian dễ khiến người xem hiểu nhầm là sự việc mới, gây hoang mang dư luận.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh người dân cần kiểm chứng nguồn tin, thời điểm xảy ra và thông tin từ cơ quan chức năng trước khi bình luận hoặc chia sẻ, tránh vô tình tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật, thậm chí có thể bị xử phạt.