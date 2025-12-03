Cảnh báo khẩn đến 3 tỉnh thành

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua, từ 7h đến 13h ngày 3/12, các tỉnh/thành phố Huế, Đà Nẵng và Gia Lai đã ghi nhận mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Cụ thể, lượng mưa tại một số điểm đo được như sau: Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế) 96mm, Trà Kót (TP. Đà Nẵng) 61mm, Phù Mỹ (Gia Lai) 100mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các tỉnh trên đã gần bão hòa, với độ ẩm đất trên 85%, một số nơi đã đạt trạng thái bão hòa.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ralũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới

Dự báo trong 3–6 giờ tới, các khu vực này vẫn tiếp tục có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 20–50mm, có nơi trên 80mm.

Trong khoảng thời gian này, nguy cơ xuất hiện lũ quét trên các sông, suối nhỏ, cùng sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã, phường là rất cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai đối với lũ quét, sạt lở và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.

Các hiện tượng này có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của phương tiện và phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất và kinh tế - xã hội.