Bắt khẩn cấp một nữ giúp việc

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, ngày 1/12, Công an xã Ea Drông nhận được trình báo của bà H. (ngụ thôn 9, xã Ea Drông) về việc bị mất 2 chiếc nhẫn vàng, tổng trọng lượng một lượng vàng (một cây vàng), giá trị khoảng 140 triệu đồng, thông tin này được đăng tải trên tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà V.B.N bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: VTV).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm vàng là bà V.B.N. (47 tuổi, trú tại TP Hà Nội). Bà N. là người giúp việc cho gia đình bà H.

Theo lời khai ban đầu, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, bà N. đã mở két sắt, trộm cắp vàng. Số vàng trộm được, bà N. mang đến 2 tiệm vàng bán được 140 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà V.B.N. để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, thông tin này được thuật lại trên tờ Người lao động.