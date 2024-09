Sự sụp đổ của Lee Jong Suk - Park Seo Joon và cái giá phải trả cho những siêu sao khó chiều

Lee Jong Suk - Park Seo Joon đều từng là những nam thần quốc dân của làng điện ảnh Hàn Quốc. Bộ đôi tài tử 8X đều có visual cuốn hút cùng những tác phẩm nổi bật. Nếu như Lee Jong Suk có W, Big Mouth, Khi Nàng Say Giấc, Pinocchio... thì Park Seo Joon cũng từng "làm mưa làm gió" với Itaewon Class, Thư Ký Kim Sao Thế, Đời Tôi Hạng Bét... Nhưng giờ đây, 2 tài tử gặp nhau ở điểm chung, đó chính là sự nghiệp dần lụi tàn vì phốt thái độ.

Lee Jong Suk đắc tội với "ông lớn", biến mất khỏi màn ảnh suốt 2 năm

So với trước đây, sự nghiệp của bạn trai IU đang ở mức đáng báo động. Sau thành công của Big Mouth (tháng 7/2022), đến nay nam diễn viên vẫn chưa nhận phim mới. Giữa làng giải trí đầy cạnh tranh, việc vắng bóng trên màn ảnh đến 2 năm cho thấy sức hút của nam diễn viên bị suy giảm trầm trọng.

Số hợp đồng quảng cáo, làm đại sứ của Lee Jong Suk hiện tại cũng khiến công chúng sốc khi đó chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Sau khi kết thúc hợp đồng đại sứ với Prada vào năm 2021, tài tử sinh năm 1989 không có thêm bất kỳ bản hợp đồng nào với các thương hiệu xa xỉ nữa. Anh chỉ tham dự các sự kiện lẻ tẻ và chụp ảnh tạp chí cho vài thương hiệu. Đây quả là điều bất ngờ bởi Lee Jong Suk hội tụ nhiều yếu tố thương mại đắt giá như ngoại hình đẹp, vị thế cao và tài khoản Instagram có đến 26,6 triệu lượt theo dõi - thuộc top đầu của giới diễn viên.

Vậy, vì đâu nên nỗi?

Sau Big Mouth, Lee Jong Suk không có phim mới...

... lẫn hợp đồng đại sứ mới

Theo TV Report , nguyên nhân đến từ việc Lee Jong Suk mắc bệnh ngôi sao và có tiếng xấu trong ngành. Vì thái độ tồi, nam diễn viên đã đắc tội với "ông lớn" Netflix. Bạn trai IU từng được mời đóng chính trong bộ phim See You Again của Netflix vào năm 2018. Tuy nhiên, Lee Jong Suk đã đột ngột hủy bỏ việc tham gia tác phẩm chỉ 1 ngày trước buổi đọc kịch bản chính thức vào tháng 5/2018. Sự rút lui của Lee Jong Suk khiến See You Again cũng bị hủy sản xuất, với tuyên bố ngắn gọn từ Netflix: "Mọi thứ diễn ra không như mong đợi nên chúng tôi phải thay đổi kế hoạch". Kể từ đó đến nay, Lee Jong Suk bị "ông lớn" này cấm cửa, không được mời đóng bất kỳ bộ phim nào nữa.

Người trong ngành tiết lộ tài tử họ Lee hét giá cát xê không thể tưởng tượng được cho vai diễn trong See You Again. Đến khi Netflix không đồng ý trả số tiền như mong muốn của Lee Jong Suk, nam diễn viên đã hủy ngang vai diễn khiến phía nền tảng này điêu đứng, thậm chí mất tiền bạc và uy tín vì đã lỡ rầm rộ tuyên truyền cho dự án. Người tố cáo còn cho biết đã bị mất việc vì hành vi ngang ngược của Lee Jong Suk.

Nam diễn viên còn bị tố trì hoãn xác nhận vai diễn trong Come and Hug Me hay The Witch: Part 1 – The Subversion trong một thời gian dài, khiến những bên liên quan đều gặp khó khăn. Nhưng sau tất cả, tài tử này không hề xin lỗi hay chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Và điều này khiến danh tiếng của Lee Jong Suk xấu đi trong ngành, khiến ai cũng ngại hợp tác.

Lee Jong Suk đang vướng tranh cãi về đạo đức nghề nghiệp và thái độ hành xử

Park Seo Joon bị fan Hàn quay lưng sau liên hoàn ồn ào thái độ

Park Seo Joon chưa "thảm" như Lee Jong Suk, nhưng sự nghiệp của anh cũng đang dần xuống dốc. Trong tháng 8 vừa qua, Park Seo Joon tổ chức 3 fan meeting tại Seoul, Tokyo, Osaka nhưng có rất nhiêu ghế trống tại Seoul. Công ty quản lý chỉ đăng ảnh fanmeeting ở Nhật chứ không hề đăng ảnh sự kiện nhiều ghế trống tại Hàn Quốc. Fanmeeting ở Seoul, Hàn Quốc cũng không hề thuê MC.

Fanmeeting của Park Seo Joon tại Seoul có nhiều ghế trống

Sau những bộ phim "làm mưa làm gió" như Thư Ký Kim Sao Thế, Itaewon Class, những tác phẩm gần đây của Park Seo Joon không hề được đánh giá cao. Dream - tác phẩm hợp tác với "em gái quốc dân" IU bị chê nhàm chán, dài dòng. Gyeongseong Creature là bộ phim được đầu tư kinh phí khủng 70 tỷ won (1295 tỷ đồng) nhưng lại nhận nhiều chỉ trích gay gắt vì lối kể chuyện nghèo nàn, cách xây dựng nhân vật lẫn sinh vật kém hấp dẫn.

Và đặc biệt không thể kể đến The Marvels - tác phẩm chạm ngõ Hollywood của tài tử họ Park. Khán giả Hàn đã rất mong đợi theo dõi The Marvels vì có sự xuất hiện của Park Seo Joon nhưng tâm trạng háo hức đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự thất vọng. Nam diễn viên chỉ xuất hiện trong 3 phút với tạo hình "tấu hài" và diễn xuất vô cùng mờ nhạt.

Những bộ phim gần đây của Park Seo Joon không đạt được thành công

Vào năm 2023, Park Seo Joon đã bất ngờ xếp hạng 5 trong danh sách sao Hàn có thái độ tệ nhất do phóng viên bình chọn. Nam tài tử bị liệt vào danh sách này vì có cách hành xử thiếu chuyên nghiệp. 1 số phóng viên cho biết Park Seo Joon có thái độ không phù hợp trong buổi họp báo của phim Concrete Utopia . Trong quá trình quảng bá phim, tài tử cũng gây tranh cãi vì thiếu thân thiện, từ chối không đeo băng đô fan tặng khiến bạn diễn Park Bo Young ngỡ ngàng. Ngoài ra, nhiều phóng viên tố cáo ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn mắc bệnh ngôi sao, chỉ thân thiết với đạo diễn, nhà sản xuất quyền lực.

Dù Park Seo Joon đã lên tiếng giải thích về các phốt thái độ nhưng có thể thấy rằng danh tiếng và hình ảnh đẹp của nam diễn viên đang xấu dần đi trong mắt công chúng. Bằng chứng là fan Hàn Quốc đã quay lưng, từ chối ủng hộ sự kiện fanmeeting của nam diễn viên.

Park Seo Joon bị tố có thái độ ngôi sao, còn từ chối làm fan service khiến bạn diễn Park Bo Young ngỡ ngàng

Showbiz Hàn không có chỗ cho những ngôi sao khó chiều!

Vì ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, Hàn Quốc nổi tiếng là đất nước coi trọng lễ nghĩa và thứ bậc. Showbiz Hàn cũng đặc biệt đề cao việc nghệ sĩ biết khiêm tốn, cư xử đúng mực dù đã nổi tiếng.

Lễ phép, khiêm tốn là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu được đặt ra ở showbiz Hàn Quốc. Chỉ cần nghệ sĩ manh nha thể hiện thái độ không chuẩn mực, họ sẽ bị chỉ trích công khai trên diện rộng và trong nhiều năm về sau. Những tấm gương "tày liếp" đã đánh mất đi ánh hào quang có thể kể đến như Han Ye Seul, Irene (Red Velvet), Lee Da Hae...

Thoạt nhìn, những ngôi sao là người quyền lực, giàu có, nổi tiếng vạn người mê. Nhưng trên thực tế, đạo diễn và biên kịch mới là những người có quyền sinh quyền sát trong đoàn làm phim. Thậm chí, biên kịch còn có thể được đặt ở vị thế cao hơn đạo diễn, nắm quyền lực tối cao, đặc biệt ở khâu tuyển chọn diễn viên. Chính vì vậy nếu không thể cải thiện thái độ thì rất có thể Lee Jong Suk - Park Seo Joon sẽ sớm đi theo "vết xe đổ" của những tấm gương kể trên và đánh mất ánh hào quang, địa vị vốn có.