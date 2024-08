Lee Jong Suk bị tố cáo nghiêm trọng đến mức “ông lớn” cấm cửa

Ngày 8/8, tờ Koreaboo đưa tin chủ đề "Tại sao Lee Jong Suk vẫn chưa tham gia bất cứ bộ phim nào của Netflix" nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận Hàn Quốc. Theo đó, 1 người hâm mộ chỉ ra nam diễn viên từng được mời đóng chính trong bộ phim See You Again của Netflix vào năm 2018. Tuy nhiên, Lee Jong Suk đã đột ngột hủy bỏ việc tham gia tác phẩm chỉ 1 ngày trước buổi đọc kịch bản chính thức vào tháng 5/2018. Sự rút lui của Lee Jong Suk khiến See You Again cũng bị hủy sản xuất, với tuyên bố ngắn gọn từ Netflix: "Mọi thứ diễn ra không như mong đợi nên chúng tôi phải thay đổi kế hoạch".

Kể từ đó, đã 6 năm trôi qua, công chúng cũng không còn nhìn thấy bất kỳ tin tức nào về việc Netflix mời Lee Jong Suk hợp tác. Điều này khiến dư luận nghi vấn tài tử sinh năm 1989 và Netflix xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, Netflix mới "cấm cửa" Lee Jong Suk. Giữa lúc công chúng đang thắc mắc về lý do Lee Jong Suk không tham gia bất kỳ dự án phim gốc nào của Netflix, 1 tài khoản mạng xã hội gây chú ý với bài đăng hé lộ nguồn cơn khiến nam nghệ sĩ Big Mouth bị nền tảng lớn nói trên cạch mặt.

Theo đó, người tố cáo phẫn nộ cho biết Lee Jong Suk mắc bệnh ngôi sao, hét giá cát-xê không thể tưởng tượng được cho vai diễn trong See You Again. Đến khi Netflix không đồng ý trả số tiền như mong muốn của Lee Jong Suk, nam diễn viên đã hủy ngang vai diễn khiến phía nền tảng này điêu đứng, thậm chí mất tiền bạc và uy tín vì đã lỡ rầm rộ tuyên truyền cho dự án. Người tố cáo còn cho biết đã bị mất việc vì hành vi ngang ngược của Lee Jong Suk.

"Tôi từng là nhân viên thuộc đoàn See You Again của Netflix. Tôi đã bị mất việc vì Lee Jong Suk nói rằng anh ấy sẽ không đóng bộ phim này trước hôm đọc kịch bản chỉ 1 ngày. Tôi đã nghe vài điều tiêu cực về Lee Jong Suk trong ngành. Tôi nghe bảo anh ấy đã trì hoãn việc xác nhận tham gia Come and Hug Me hay The Witch: Part 1 – The Subversion trong một thời gian dài, khiến những bên liên quan đều gặp khó khăn. Anh ấy cũng đòi 1 số tiền không thể tưởng tượng, ai nghe qua cũng sốc cho vai diễn trong See You Again. Lúc tôi nghe về con số đó, tôi còn phải thốt lên: 'Anh ấy chắc chắn sẽ giàu to sau khi hoàn thành dự án'. Nhưng sau đó, Lee Jong Suk đã hủy vai. Phía Lee Jong Suk tuyên bố rút khỏi dự án vào tối thứ Sáu. Trong khi phía Netflix đã thông báo cho dàn diễn viên, truyền thông về buổi đọc kịch bản vào ngày thứ Bảy. Thậm chí, máy móc và kịch bản cũng đã được in ra để chuẩn bị cho việc quay phim vào ngày thứ Hai tuần tới. Nhưng Lee Jong Suk đã phá hỏng tất cả. Đạo đức nghề nghiệp của anh ta ở đâu?" , 1 người tự xưng là nhân viên của đoàn See You Again cho biết.

Theo người tố cáo, tuy Lee Jong Suk gây ra rắc rối nhưng nam diễn viên không xin lỗi hay chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Lý do được phía tài tử này đưa ra là Lee Jong Suk chưa ký hợp đồng nên không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về việc dự án See You Again bị hủy bỏ.

Trước những cáo buộc nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp, phía Lee Jong Suk vẫn chưa đưa phản hồi. Trên mạng xã hội, khán giả cũng tranh luận trái chiều về vụ việc. Nhiều người tin rằng nam diễn viên từng có thái độ hành xử kém nên mới bị Netflix cho vào "danh sách đen" . Song cũng có khán giả cho rằng bài tố cáo không đáng tin cậy, là lời kể từ 1 phía, hoàn toàn có thể tự dựng lên và ngụy tạo tình tiết gây sốc nhằm hạ bệ Lee Jong Suk.

Bên cạnh đó, 1 số người chỉ ra tuy phim truyền hình trên nền tảng OTT (dịch vụ truyền thông được cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua Internet) vài năm gần đây rất được ưa chuộng, nhưng thành công không được đảm bảo. Ngay cả các loạt phim trên Netflix cũng gặp khó khăn và các nền tảng như Disney+, Coupang Play hay VING cũng có những hạn chế nhất định. Lee Jong Suk là ngôi sao hạng A và từng có nhiều tác phẩm gây tiếng vang. Do đó, việc anh thận trọng hơn khi lựa chọn dự án tiếp theo của mình và hủy vai khi cảm thấy không phù hợp là điều dễ hiểu.

