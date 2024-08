Lee Jong Suk "xả" ảnh du lịch Đà Nẵng với thái độ bất ngờ giữa nghi vấn chia tay IU

Lee Jong Suk đang là tâm điểm trên mạng xã hội với nghi vấn chia tay "em gái quốc dân" IU sau 2 năm hẹn hò. Giữa lúc này, tài tử đình đám được bắt gặp đi du lịch ở Đà Nẵng, Việt Nam.

Đến ngày 3/8, Lee Jong Suk đã "xả" loạt ảnh từ chuyến đi Đà Nẵng lên trang cá nhân 26,5 triệu người theo dõi. Tài tử sinh năm 1989 đến Việt Nam du lịch cùng bạn bè và người thân. Trong những bức ảnh này, Lee Jong Suk hào hứng bơi lội, vui chơi và đội nón lá. Phong cảnh Đà Nẵng cũng hiện lên thật đẹp qua ống kính của tài tử. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã gây bão mạng xã hội, nhận được sự quan tâm lớn từ netizen Việt Nam.

Lee Jong Suk có vẻ rất thích chiếc nón lá. Anh hào hứng đội nón trong lúc đi xe điện...

... và cả lúc dùng bữa trong nhà hàng

Lee Jong Suk khoe khéo body bên bể bơi khiến nhiều fan "mất máu"

Tài tử Khi Nàng Say Giấc đi du lịch Việt Nam cùng bạn bè...

... và người thân

Vỉew bình minh rực rỡ từ resort tài tử lưu trú

Khung cảnh Đà Nẵng qua ống kính của Lee Jong Suk

1 chú khỉ dễ thương

Thực tế, đây không phải lần đầu Lee Jong Suk đến Việt Nam. Tháng 10/2023, nam diễn viên đã tổ chức fan meeting Dear. My With tại TP.HCM. Khi đó, tài tử đã có những giờ phút giao lưu, tâm tình vui vẻ cùng fan Việt. Không chỉ có vẻ ngoài điển trai gây thương nhớ, anh còn liên tục "thả thính" người hâm mộ Việt Nam bằng nhiều câu tiếng Việt như: "Anh thích em", "Em dễ thương" cùng nhiều hành động đáng yêu.

Lee Jong Suk đến Việt Nam tổ chức fan meeting vào tháng 10/2023

Khi đó, nam diễn viên làm người hâm mộ Việt "sốc visual" với vẻ ngoài siêu điển trai. Trong fan meeting, Lee Jong Suk đã có cơ hội trò chuyện, giao lưu, đem đến những tiết mục dance cover thú vị cho fan Việt Nam. Tính cách thân thiện, cởi mở và vui vẻ của anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả

Lee Jong Suk sinh năm 1989. Anh xuất thân người mẫu rồi chuyển sang đóng phim và nổi tiếng từ tác phẩm School 2013. Sau đó, nam diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng như I Can Hear Your Voice, Doctor Stranger, Pinocchio, W, While You Were Sleeping, Romance Is a Bonus Book, Big Mouth...

Tại showbiz Hàn, Lee Jong Suk có cuộc tình gây chú ý với nữ ca sĩ quốc dân IU. Lee Jong Suk và IU là bạn bè suốt nhiều năm và trở thành người yêu vào tháng 9/2022. Đến ngày 31/12/2022, thông qua công ty quản lý, họ thừa nhận đang trong mối quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên đến ngày 2/8, mạng xã hội xứ Hàn xôn xao trước thông tin Lee Jong Suk và IU đã chia tay sau 2 năm hẹn hò. Nghi vấn này trở nên rầm rộ vì dòng bình luận của 1 khán giả trên diễn đàn Nate Pann: "Tôi đoán Lee Jong Suk và IU đã tan vỡ". Người này còn cho biết đã nghe được thông tin cặp đôi hàng đầu Kbiz chấm dứt mối quan hệ tình cảm từ cánh truyền thông: "Các phóng viên gần đây đều ẩn ý, ám chỉ cuộc tình của cặp sao hàng đầu đã kết thúc".

Thông tin trên ngay lập tức làm dậy sóng dư luận và thu hút hơn 170.000 người theo dõi trên MXH. Cư dân mạng đổ xô đi soi bằng chứng rạn nứt của Lee Jong Suk và IU. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng tài khoản nói trên tung tin đồn thất thiệt về mối quan hệ của Lee Jong Suk và IU để gây chú ý. Bởi khi các netizen yêu cầu đưa ra bằng chứng, người này không hồi đáp.