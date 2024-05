Hé lộ danh tính hôn phu bí ẩn của nữ ca sĩ Ailee: Là "bản sao của Lee Jong Suk", từng bị bóc phốt làm trai bao

Ngày 14/5, Wikitree đưa tin danh tính người chồng sắp cưới bí ẩn của nữ ca sĩ Ailee vừa được tiết lộ. Theo truyền thông Hàn Quốc, hôn phu của Ailee là Choi Si Hoon, sinh năm 1992. Choi Si Hoon từng làm diễn viên, người mẫu trực thuộc công ty Polaris Entertainment. Anh xuất hiện trước công chúng lần đầu vào năm 2017 tại chương trình Sexy Oppe và hoạt động với vai trò diễn viên từ năm 2019. Tuy nhiên, sự nghiệp của Choi Si Hoon không mấy nổi bật.

Đến năm 2022, tên tuổi anh mới được công chúng chú ý khi tham gia show hẹn hò Singles Inferno (Địa Ngục Độc Thân). Khi đó, Choi Si Hoon gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, thư sinh. Anh được gọi là "bản sao của Lee Jong Suk" vì có đường nét gương mặt na ná tài tử nổi tiếng. Hiện, Choi Si Hoon làm quản lý nhà hàng tại Seoul. Theo công ty quản lý Pop Music, Ailee và Choi Si Hoon quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè chung. Cặp đôi hơn kém nhau 3 tuổi này dự kiến tổ chức đám cưới vào năm sau.

Hôn phu của Ailee là Choi Si Hoon, kém nữ ca sĩ 3 tuổi. Họ sẽ tổ chức hôn lễ vào năm 2025

Tên tuổi Choi Si Hoon được biết đến khi tham gia show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân. Anh được gọi là "bản sao của Lee Jong Suk"

Tuy nhiên, ngay sau khi profile của hôn phu Ailee được công bố, chuyện tình của cặp đôi ngay lập tức dính thị phi. Ồn ào đời tư của Choi Si Hoon gây bàn tán trong dư luận. Cụ thể, vào thời điểm Choi Si Hoon tham gia Địa Ngục Độc Thân, anh từng bị tố có quá khứ làm trai bao. Khi đó, 1 tài khoản cho biết Si Hoon làm việc ở nhiều hộp đêm tại Hàn Quốc, chuyên cặp kè và "bán thân" cho các quý bà lớn tuổi để nhận số tiền lớn. Vụ việc khiến anh bị dư luận công kích dữ dội.

Trước những thông tin tiêu cực hướng đến mình, Choi Si Hoon từng lên tiếng phủ nhận. "Tôi chưa làm gì sai trái trong cuộc đời mình và luôn sống 1 cách ngay thẳng. Tôi có thể cược mạng sống của mình với tin đồn này. Tôi xin lỗi khi sử dụng ngôn từ 1 cách cực đoan như vậy, nhưng thật sự tôi không biết nên thuyết phục mọi người tin tôi bằng lời nói nào nữa. Tôi xin khẳng định rằng tôi chưa từng và cũng không bao giờ là trai bao như lời đồn lan truyền trên mạng", Choi Si Hoon chia sẻ.

Choi Si Hoon từng vướng tin đồn làm trai bao, chuyên cặp kè các quý bà lớn tuổi để kiếm tiền. Sau đó, anh lên tiếng phủ nhận

Ailee thông báo kết hôn với bạn trai vào giữa tháng 3. "Beyoncé xứ Hàn" giới thiệu nửa kia là doanh nhân, không hoạt động trong ngành giải trí. Do đó, sau khi Choi Si Hoon được tiết lộ là hôn phu của Ailee, cư dân mạng không khỏi đồn đoán lý do nữ ca sĩ che giấu danh tính đối phương và đặt câu hỏi liệu việc này có liên quan đến quá khứ của Choi. Hiện, Ailee vẫn chưa có phản ứng nào về trước những tin đồn tiêu cực xoay quanh đời tư của bạn trai.



Việc Ailee che giấu danh tính bạn trai khiến dân tình không khỏi nghi vấn hành động này có liên quan đến quá khứ bê bối của Choi Si Hoon

Ailee sinh năm 1989, là ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Quốc. Cô bước chân vào Kpop từ năm 2012. Cô sở hữu giọng hát nội lực, tư duy âm nhạc thông minh và được mệnh danh là "Beyoncé xứ Hàn". Ailee từng được đánh giá là 1 trong những cái tên sáng giá trong lớp nghệ sĩ mới ở Hàn Quốc. Các bài hát nổi tiếng làm nên tên tuổi Ailee có thể kể đến Heaven, I Will Go To You Like The First Snow (nhạc phim Goblin), Goodbye My Love, Don't Touch Me, U&I...

