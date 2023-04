Sự nghiệp rực rỡ của nữ ca sĩ Việt sinh năm 2000: Ra mắt 4 năm sở hữu gần 20 hit, bài nào cũng trend phá đảo MXH!

Nhắc đến những nghệ sĩ sinh năm 2000 nổi bật của làng giải trí Việt, không thể nào bỏ qua cái tên AMEE. Ra mắt công chúng năm 2019, với "bệ đỡ" là ST.319, AMEE nhanh chóng dắt túi những sản phẩm chất lượng, được khán giả đón nhận. AMEE là một trong những cái tên hiếm hoi theo đuổi hình tượng công chúa ngọt ngào tại Vpop, âm nhạc của AMEE trẻ trung, năng động hợp thị hiếu giới trẻ. 4 năm sự nghiệp, cô nàng Gen Z thành công rực rỡ, sở hữu gần 20 hit và đều là xu hướng ở thời điểm phát hành.

Bảng thành tích đáng nể của AMEE sau 4 năm sự nghiệp

Màn debut ấn tượng với loạt hit gây bão năm 2019

Trước khi chính thức ra mắt, AMEE có bước chạy đà đáng chú ý khi kết hợp cùng B Ray trong Ex's Hate Me, phát hành tháng 2/2019. Không chỉ là bài hát giúp B Ray khẳng định tên tuổi khi từ underground bước lên mainstream, Ex's Hate Me còn mang đến làn gió mới AMEE. Ex's Hate Me ở thời điểm phát hành được đông đảo khán giả yêu thích bởi nội dung ca khúc đi ngược lại xu hướng. Ra mắt vào dịp Valentine, nhưng thay vì gửi tới khán giả những bản tình ca ngọt ngào, Ex's Hate Me lại lấy cảm hứng hội người yêu cũ khi phải chứng kiến tình cũ tay trong tay với người mới. Giọng rap mạnh mẽ, cuốn hút của B Ray kết hợp với vocal mới lạ của AMEE đã thu hút khán giả từ lần nghe đầu tiên.

AMEE gây sốt khi góp giọng trong hit Ex's Hate Me gây bão Valentine 2019

Ex's Hate Me được coi như sản phẩm đầu tiên AMEE góp giọng và mang về nhiều thành tích khủng. Ca khúc nhanh chóng lọt top trending, thu về 100 triệu view chỉ sau 7 tháng ra mắt, hiện tại con số này đã tăng lên 155 triệu lượt. Phần hát của AMEE viral mạnh mẽ trên các nền tảng MXH giúp cô nàng nổi tiếng dù chưa chính thức debut.

Hình tượng công chúa được AMEE theo đuổi từ những ngày đầu tiên

Sau khi thu hút sự chú ý cùng Ex's Hate Me, AMEE "thừa thắng xông lên" khi chính thức ra mắt công chúng vào tháng 3/2019 với MV Anh Nhà Ở Đâu Thế. Định hướng hình ảnh rõ ràng ngay từ sản phẩm debut, AMEE chính xác là cô công chúa nhỏ của Vpop. Theo đuổi hình tượng kẹo ngọt, dịu dàng và đầy nữ tính, âm nhạc của AMEE cũng nhẹ nhàng hơi hướng teen pop. Sự hồn nhiên, mơ mộng, đậm chất "thả thính" của Anh Nhà Ở Đâu Thế đã tạo nên cơn sốt giới trẻ. Ở thời điểm ra mắt, MV Anh Nhà Ở Đâu Thế leo top #2 trending YouTube, chỉ đứng sau Kill This Love của BLACKPINK. MV debut của AMEE gia nhập "câu lạc bộ 100 triệu view" chỉ sau 1 năm lên sóng, hiện tại 127 triệu view.

AMEE x B Ray - Anh Nhà Ở Đâu Thế

AMEE khẳng định hình ảnh nữ tính trong Đen Đá Không Đường và Trời Giấu Trời Mang Đi

Không chỉ có màn debut ấn tượng, hai single được AMEE phát hành tiếp theo trong năm sau Anh Nhà Ở Đâu Thế cũng mang về loạt thành tích đáng nể. Đen Đá Không Đường và Trời Giấu Trời Mang Đi giúp AMEE khẳng định hình tượng công chúa ngọt ngào một cách mạnh mẽ. Giai điệu bắt tai, lời ca dễ thương, nữ tính giúp 2 ca khúc của AMEE liên tục lọt top nhạc số, MV đều thu về hàng chục triệu lượt xem. AMEE đã có màn ra mắt thành công rực rỡ với 4 hit gây bão làng nhạc năm 2019.

Album đầu tay ghi dấu tên tuổi

Sau 1 năm ra mắt, AMEE ra mắt album đầu tay mang tên dreAMEE vào tháng 6/2020. Album dreAMEE được sáng tác và sản xuất bởi những gương mặt quen thuộc như Hứa Kim Tuyền, TDK, Lyly, Grey.D, ViruSs, T.R.I và 1HIT. Album bao gồm 10 ca khúc, trong đó có 6 ca khúc đã được phát hành trước đó. Sau chưa đầy 1 ngày ra mắt, album phòng thu đầu tay của AMEE đã debut ngay tại vị trí Quán quân BXH iTunes Việt Nam lẫn Apple Music Việt Nam.

Album đầu tay của AMEE vô cùng thành công

Thông điệp truyền tải trong cả album dreAMEE là nguồn năng lượng tích cực của tình yêu. Âm thanh của đĩa được sản xuất cùng các nhạc cụ mang âm sắc trong trẻo, tích cực nên nỗi buồn trong bài hát cũng là những cảm xúc man mác, nhẹ nhàng tương tư chứ không tập trung khai thác sự đau khổ của tình yêu. Các ca khúc trong Album được sắp xếp theo cảm xúc, tinh thần và thời gian trải qua bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông.

Sau khi ra mắt album dreAMEE, AMEE và ekip đã mang đến live session tại Đà Lạt với các ca khúc trong album được phối lại theo phong cách acoustic. Chương trình sau đó tiếp tục gây tiếng vang bởi âm nhạc trong trẻo, hình ảnh đầy dịu dàng, mang tính "chữa lành" rất lớn đến người xem.

từ thích thích thành thương thương - AMEE & Hoàng Dũng

Đến cả ra nhạc quảng cáo cũng thành trend, viral đình đám khắp MXH!

Xuyên suốt 4 năm hoạt động, AMEE là ngôi sao trẻ đắt show quảng cáo nhất. Cô nàng đặc biệt "hợp cạ" với các rapper, cứ kết hợp là thành hit. Em Bé hợp tác cùng Karik, Tình Bạn Diệu Kỳ kết hợp cùng Ricky Star đều là những giai điệu quen thuộc viral khắp chốn. Có thời điểm, dân tình ám ảnh với trend "Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhớ" được khởi xướng từ Tình Bạn Diệu Kỳ. Thành tích nhạc số của những ca khúc này cũng rất đáng gờm.

Giai điệu Tình Bạn Diệu Kỳ viral suốt mùa dịch

Em Bé AMEE

Năm 2022, AMEE không phát hành sản phẩm riêng, cô nàng thể hiện ca khúc Hai Mươi Hai - single nằm trong album Colours của Hứa Kim Tuyền đánh dấu tuổi 22 tràn ngập màu hồng được đông đảo khán giả đón nhận. Shay Nắnggg là dự án thứ quảng cáo nổi bật trên các nền tảng bởi cách làm mới sample Hai Mươi của Mỹ Tâm tinh tế, trong trẻo hợp độ tuổi.

Ưng Quá Chừng là hit quảng cáo đình đám mới nhất của AMEE

Đầu 2023, AMEE tiếp tục làm "náo loạn" MXH với giai điệu "Meo meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đây" của Ưng Quá Chừng. Ca khúc quảng cáo chỉ dài 1 phút 30 gây nhưng lên xu hướng cả TikTok lẫn YouTube mang đến nhiều cột mốc không tưởng. Đến hiện tại, Ưng Quá Chừng vẫn chưa hạ nhiệt, dân tình còn mê mẩn với sự đáng yêu, giai điệu gây nghiện mà AMEE đưa đến. Có thể nói, AMEE là một trong số ít những ca sĩ "mát tay", thể hiện ca khúc nào hot ca khúc đấy dù là nhạc quảng cáo.

AMEE hát Hai Mươi Hai tại lễ trao giải Cống hiến 2023