Sự nghiệp của Kim Soo Hyun và dàn diễn viên Dream High sau 14 năm

Ra mắt năm 2011, Dream High là bộ phim truyền hình khắc họa cuộc sống, môi trường học tập của các bạn trẻ có ước mơ trở thành thần tượng Kpop.

"Dream High" là phim ca nhạc từng gây sốt châu Á.

Khi lên sóng, bộ phim đã nhanh chóng tạo ra cơn sốt màn ảnh khắp Hàn Quốc và dần lan rộng ra nhiều nước châu Á. Đây chính là bệ phóng giúp dàn diễn viên chính gồm Kim Soo Hyun, IU, Suzy, Taecyeon, Wooyoung và Eunjung vươn xa, trở thành ngôi sao hạng A.

Sau 14 năm, dàn sao này đều có những hành trình sự nghiệp đầy biến động.

Kim Soo Hyun trở thành "ông hoàng quảng cáo"

Song Sam Dong của Dream High chính là vai nam chính đầu tiên của Kim Soo Hyun. Khi đó, ngôi sao sinh năm 1988 vẫn là diễn viên trẻ kém tên tuổi.

Kim Soo Hyun trở thành hiện tượng sau thành công của "Dream High".

Sau vai diễn "anh chàng nhà quê” trong Dream High , sự nghiệp Kim Soo Hyun cũng lên như diều gặp gió. Anh liên tục thủ vai chính trong các tác phẩm đình đám như Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới...

Thành công của loạt phim giúp Kim Soo Hyun vươn lên hàng ngũ sao hạng A, đứng đầu danh sách diễn viên được trả cát-xê cao nhất.

Anh nhận được hàng chục hợp đồng quảng cáo mỗi năm. Anh trở thành gương mặt đại diện cho rất nhiều thương hiệu, sản phẩm, từ nhà hàng, nước giải khát, mỹ phẩm cho đến thiết bị điện tử, xe máy…

Sức hút của nam diễn viên không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc mà còn lan ra các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Kim Soo Hyun đang là diễn viên hàng đầu xứ Hàn.

Đầu năm 2025, Kim Soo Hyun bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị cáo buộc liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron từ khi cô còn vị thành niên. Scandal này được tiết lộ qua những bằng chứng từ gia đình Kim Sae Ron, đã khiến hình ảnh nam thần hoàn hảo của anh sụp đổ.

Nhiều nhãn hàng lớn tạm ngừng hợp tác, và dự án phim mới Knock Off đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng. Mặc dù công ty quản lý đã bác bỏ tin đồn, nhưng truyền thông Hàn Quốc khẳng định Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron thực sự đã hẹn hò trong 6 năm.

Sự việc có nguy cơ đẩy Kim Soo Hyun vào giai đoạn khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp.

"Tình đầu quốc dân" Suzy

Khi nhận vai nhân vật nữ chính trong Dream High, Suzy chưa đầy 17 tuổi. Thời điểm đó, cô vừa ra mắt công chúng trong vai trò thành viên nhóm Miss A và được coi là một trong những thần tượng mới nổi bật nhất.

Suzy đảm nhận vai nữ chính trong "Dream High".

Sau thành công của bộ phim, mỹ nhân 9X tham gia thêm nhiều phim truyền hình và điện ảnh khác, được ưu ái gọi bằng biệt danh "tình đầu quốc dân". Cô tham gia nhiều dự án như Yêu không kiểm soát, Khi nàng say giấc, Vagabond, Start-Up…

Vai diễn trong Anna (2022) giúp Suzy gạt bỏ nghi ngờ của khán giả về năng lực của mình. Nữ diễn viên đã hoàn thành xuất sắc vai diễn, nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả.

Năm 2024, Suzy tiếp tục chinh phục khán giả với Donna! - một bộ phim lãng mạn ngọt ngào, đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc khi thể hiện tình yêu sâu sắc qua từng ánh mắt và cử chỉ.

Suzy trở thành diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, không vướng bất kỳ scandal nào.

Ở tuổi 30, Suzy hiện vẫn đang là ngôi sao hạng A của ngành giải trí Hàn Quốc, sở hữu khối tài sản khổng lồ và thành công ở cả 3 lĩnh vực ca hát, diễn xuất và người mẫu.

IU thành nữ nghệ sỹ đa tài

Khi đóng Dream High , IU đã là một trong những ca sĩ thần tượng nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Với bản hit Good Day, cô trở thành "em gái quốc dân" của xứ kim chi.

Vai diễn của IU trong "Dream High".

Suốt 14 năm qua, giọng ca sinh năm 1993 được gọi bằng biệt danh "nữ hoàng nhạc số", luôn đứng đầu tất cả bảng xếp hạng âm nhạc mỗi lần phát hành album.

Không chỉ thành công ở âm nhạc, IU cũng có những bước tiến vững chắc trong diễn xuất. Các tác phẩm của cô đều nhận được đánh giá rất cao về nội dung và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Sau thành công của Moon lovers: Scarlet heart ryeo (2016) và Hotel Del Luna (2019), cô tiếp tục khẳng định tài năng trong bộ phim When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt), đóng cùng Park Bo Gum. Ra mắt đầu năm 2025, tác phẩm này đang nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình nhờ tương tác bùng nổ giữa hai diễn viên và diễn xuất đầy cảm xúc của IU.

IU thành công ở cả phim ảnh lẫn ca hát.

Hiện tại, IU vẫn duy trì vị thế nghệ sỹ toàn năng, với album mới dự kiến phát hành vào mùa hè 2025, khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ.

Taecyeon vẫn giữ được sức hút

Giống như IU, khi đóng Dream High, Taecyeon đã là thần tượng nổi tiếng hàng đầu Kpop. Ra mắt cùng nhóm 2PM, anh gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, thân hình cơ bắp, nam tính.

Taecyeon được yêu mến bởi ngoại hình nam tính.

Sau thành công của phim, Taecyeon tiếp tục gây ấn tượng với Cinderella's Sister, Who Are You?, Wonderful Days, Save Me... Năm 2018, ca sỹ sinh năm 1988 hết hợp đồng với JYP và quyết định chuyển sang 51K Entertainment để tập trung hoạt động ở mảng diễn xuất.

Tác phẩm gần nhất mà thành viên 2PM đóng chính - Tội ác vô hình dù không đạt rating cao, song màn “lột xác” của anh với vai diễn Ryu Sung Joon, cảnh sát nhiệt huyết, sẵn sàng lăn xả để vạch trần cái ác và nặng về tâm lý được khen ngợi.

Anh vẫn giữ được sút hút sau 14 năm.

Ngoài ra, anh cũng là một trong số ít sao Hàn duy trì được sức hút ở địa hạt âm nhạc dù bận rộn với phim ảnh.

Eunjung miệt mài làm nghề sau scandal

Thời điểm đóng Dream High , Eunjung là trưởng nhóm T-Ara. Năm 2012, mâu thuẫn nội bộ của T-Ara nổ ra, thành viên Hwa Young tố các cô gái trong nhóm chèn ép, bắt nạt mình. Danh tiếng của T-Ara "tan theo mây khói" khiến sự nghiệp Eunjung và các thành viên rơi vào bế tắc.

Eunjung đóng vai phản diện trong "Dream High".

5 năm sau vụ việc, nhóm được minh oan nhưng không thể vực lại sự nghiệp, tai tiếng vẫn đeo đẳng từng thành viên.

Vượt qua những chỉ trích, Eunjung vẫn kiên trì đóng phim. Tính đến hiện tại, Eunjung đã tham gia hơn 30 tác phẩm lớn nhỏ. Dự án gần nhất của cô là Vòng xoáy tình yêu , với tỷ suất người xem luôn ở mức cao, có tập đạt 16,2%.

Eunjung vẫn miệt mài theo đuổi nghệ thuật.

Bên cạnh đó, cô cũng chăm chỉ hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc, cố gắng hoạt động ở khắp các nước từ Trung, Hàn đến Việt Nam song vẫn chưa tìm được chỗ đứng của riêng mình.