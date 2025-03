Giữa lùm xùm chấn động của Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron thì hiện có một cái tên liên tục được khán giả gọi tên. Đó chính là Won Bin, một người chú, người đồng nghiệp thân thiết đã quen biết Sae Ron từ năm cô mới 10 tuổi. Suốt 15 năm qua, tưởng chừng hai người không còn giữ mối liên hệ, nào ngờ Won Bin lại là người đầu tiên đến viếng tại tang lễ của Kim Sae Ron. Cũng có thông tin anh là người đã chủ động liên lạc, giúp đỡ với mong muốn Kim Sae Ron có thể vượt qua khủng hoảng về tài chính thời điểm vướng lùm xùm.

Won Bin và Kim Sae Ron cách đây 15 năm

Hiện tại, việc Won Bin có thực sự giúp đỡ Kim Sae Ron về mặt tài chính hay không chưa được người trong cuộc xác nhận. Thế nhưng việc năm 2010, khi hai người hợp tác chung trong dự án The Man from Nowhere, Won Bin đặc biệt quan tâm Sae Ron thì là điều không ai có thể chối cãi. Anh tặng cho cô bé năm đó nhiều món quà, luôn chăm sóc Sae Ron trên phim trường. Thậm chí thời gian ấy, Won Bin còn quyết định bỏ hút thuốc vì sợ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và suy nghĩ của bạn diễn nhí. Trước đó, Won Bin đã hút thuốc một thời gian, thậm chí hình ảnh anh hút thuốc trên phố khi còn là một chàng thanh niên còn rất hot trên MXH một thời. Đáng nói hơn khi sau đó, dù không còn làm việc với bạn diễn nhỏ nữa nhưng Won Bin vẫn quyết định bỏ thuốc lá suốt 15 năm.

Hình ảnh Won Bin hút thuốc từ thời còn là một chàng thanh niên trẻ

Những món quà mà Won Bin từng tặng cho Sae Ron

Hình ảnh của Won Bin ở đám tang Kim Sae Ron

Cách hành xử của Won Bin khiến nhiều người không khỏi nể phục và càng thương cho Kim Kim Sae Ron khi Won Bin chỉ có thể đồng hành cùng cô trong một dự án, trong khi đấy những người lớn khác xung quanh cô bé năm đó lại không ấm áp như vậy. Gia đình khiến Kim Sae Ron phải trưởng thành sớm, 9 tuổi đã phải đi đóng phim, mẹ còn khiến Sae Ron bị ám ảnh tâm lý nặng nề về vấn đề tự tử. Và Kim Soo Hyun thì được cho là đã thao túng tâm lý cô ngay từ năm cô mới 15 tuổi. Nhiều người cũng đặt ra câu hỏi cho Kim Soo Hyun rằng khi thấy những thông tin, hình ảnh của Won Bin ở thời điểm này, liệu anh có cảm thấy xấu hổ không.

Bình luận của khán giả: - Cùng là người lớn nhưng một người là nắng xuân, một người là bão tố. Kể mà những người lớn xung quanh Sae Ron đều giống Won Bin thì tốt biết mấy. - Đến giờ vẫn chỉ thấy quanh Sae Ron có mình Won Bin là thật lòng. - Một người thì như gia đình của em, một người thì phá nát tất cả. Kim Soo Hyun đọc những dòng này có biết xấu hổ không? - Chú này mới là chú chứ, chú kia chưa đánh là may.

Hành động tử tế của Won Bin khiến Kim Soo Hyun bị gọi tên

The Man from Nowhere thực chất cũng là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của Won Bin tính đến thời điểm hiện tại. Có lẽ vì điều này nên Won Bin càng quý trọng người bạn diễn nhỏ của mình hơn. Suốt thời gian qua, Won Bin cực kỳ hạn chế xuất hiện trước truyền thông nhưng lại là người đầu tiên đến đám tang của Kim Sae Ron. Nhiều người bình luận có lẽ những năm qua dù không thể hiện tình cảm một cách công khai nhưng Won Bin đã coi Sae Ron như con gái, như gia đình của mình.

Won Bin từng hết lòng ủng hộ và rất tự hào về cô cháu gái nhỏ

Nguồn ảnh: Tổng hợp