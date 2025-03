Naver đưa tin những ngày qua scandal tình ái của Kim Soo Hyun và sao nữ quá cố Kim Sae Ron gây chấn động MXH. Trong đó, điều khiến khán giả khó chịu nhất là cả hai nghi ngờ hẹn hò từ khi Kim Sae Ron mới 15 tuổi, vẫn còn là học sinh cấp hai, Kim Soo Hyun đã là người đàn ông trưởng thành 27 tuổi.

Khoảng cách tuổi tác lớn, cộng thêm khi đó Kim Sae Ron mới chỉ là trẻ vị thành niên khiến cho mối quan hệ này gây nhiều tranh cãi. Đặc biệt là sau đó, Kim Soo Hyun bị khui ra nhiều phát ngôn có tư tưởng ấu dâm. Ví dụ như nam diễn viên mong muốn kết hôn với vợ kém 20 tuổi, khi MC trêu rằng có lẽ vợ của Kim Soo Hyun vẫn đang học mẫu giáo, anh cũng đồng tình mà không hề phản bác.

Kim Soo Hyun bị chỉ trích vì tam quan lệch lạc, có tư tưởng ấu dâm

Mới đây, một đoạn phỏng vấn của Kim Soo Hyun khi đóng phim Giants (2010) với bạn diễn nhí Nam Ji Hyun được chia sẻ lại. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim Will It Snow for Christmas? (Tuyết Có Rơi Đêm Giáng Sinh? - 2009) và vào vai nhí của hai nhân vật chính.

Tuy nhiên, trong Giants, Nam Ji Hyun vào vai người yêu của em trai nhân vật Kim Soo Hyun đóng. Lúc này, Kim Soo Hyun 22 tuổi còn Nam Ji Hyun cũng chỉ mới có 15 tuổi. Trong phim, cả hai không phải người yêu, không có cảnh quay chung. Thế nhưng, nam diễn viên lại có phát ngôn gây khó hiểu: "Cảm giác như người yêu của mình bị em trai cướp mất vậy, thật là kỳ lạ!".

Khán giả đánh giá Nam Ji Hyun khi đó vẫn còn là sao nhí, chuyên đóng phụ. Cảnh quay của họ thực tế chỉ có những ký ức thời nhỏ ngây thơ, không tới mức được gọi là người yêu. Bên cạnh đó, khi Kim Soo Hyun đưa ra lời so sánh, Nam Ji Hyun mới chỉ là cô bé 15 tuổi.

Kim Soo Hyun bị chỉ trích vì có câu trả lời coi cô bé 15 tuổi như là người yêu mình

Trong quá khứ, Kim Soo Hyun thường bị chê EQ thấp trả lời phỏng vấn gây tranh cãi. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp lại những lời nói của nam diễn viên, có thể thấy, anh có mong muốn yêu bạn gái kém hơn nhiều tuổi, kết hôn với người nhỏ hơn tới tận 20 tuổi.

Hiện tại, chưa ai biết chính xác Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron bắt đầu quen biết từ bao giờ và trang Dispatch khẳng định cả hai có mối quan hệ hẹn hò. Những thông tin về việc Kim Soo Hyun thao tung tấm lý đàn em, sau đó lạnh lùng chia tay, thậm chí còn nghi ngời ngoại tình phản bội Kim Sae Ron đang khiến tài tử họ Kim bị chỉ trích thậm tệ. Nhiều người cũng tiếp tục đặt ra nghi vấn về lý do Kim Sae Ron lại đi ủng hộ phim của đàn anh ngay từ năm 2013. Nhiều bình luận phỏng đoán, công kích cho rằng Kim Soo Hyun đã “thao túng” đàn em này ngay từ khi cô mới vào nghề vài năm.

Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun chụp ảnh chung khi cô mới 13 tuổi