Sáng 12/3, tờ Top Star News đưa tin, cộng đồng mạng Hàn Quốc đang xôn xao trước nghi vấn Won Bin đã trả khoản nợ 700 triệu won (12,3 tỷ đồng) cho Kim Sae Ron sau khi nữ diễn viên qua đời. Vậy Won Bin và Kim Sae Ron có mối quan hệ như thế nào?

Được biết, cách đây 15 năm, Won Bin từng đóng cặp với Kim Sae Ron trong bộ phim điện ảnh đình đám The Man From Nowhere (2010). Khi ấy, Won Bin 32 tuổi và Kim Sae Ron mới 10 tuổi.

Sự ăn ý của cặp bạn diễn "chú - cháu" để lại dấu ấn lớn trên màn ảnh rộng Hàn Quốc. Đây cũng là bộ phim điện ảnh ăn khách nhất tại thời điểm công chiếu.

Kim Sae Ron và Won Bin trong một sự kiện

Kể từ sau thành công của The Man From Nowhere, Won Bin hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh rộng, chỉ thỉnh thoảng tham gia các hoạt động quảng cáo.

Sau khi Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25, hình ảnh buồn bã của Won Bin tại tang lễ nữ diễn viên cũng lập tức trở thành chủ đề khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Sự xuất hiện của Won Bin tại tang lễ Kim Sae Ron cũng là sự kiện hiếm hoi nam tài tử lộ diện trước công chúng.

Tin đồn Won Bin trả nợ cho Kim Sae Ron dù chưa được xác thực nhưng càng khiến Kim Soo Hyun bị chỉ trích nặng nề. Bên cạnh đó, tờ Top Star News cũng đào lại bài đăng của Kim Sae Ron sau khi hợp tác cùng Won Bin trong bộ phim The Man From Nowhere hồi năm 2010: "Chú Won Bin đã chọn cho em 1 chiếc máy tính xách tay mini nhân dịp sinh nhật. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Cháu sẽ phấn đấu để trở thành 1 người tốt như chú".

Những hình ảnh từ bộ phim The Man From Nowhere

The Man From Nowhere là một bộ phim hành động, giật gân của điện ảnh Hàn Quốc ra mắt năm 2010, được đạo diễn, biên kịch bởi Lee Jong Beom. Phim có sự tham gia diễn xuất của nam tài tử Won Bin trong vai nhân vật chính. Vào thời điểm công chiếu, The Man From Nowhere là tác phẩm ăn khách nhất năm tại các rạp chiếu ở Hàn Quốc.

Chuyện phim xoay quanh cựu đặc vụ Cha Tae Sik (Won Bin) cô độc, sống qua ngày bằng nghề cầm đồ, người duy nhất anh nói chuyện trong nhiều năm là cô bé So Mi (Kim Sae Ron), đứa con gái nhỏ của Hyo Jeong – một người mẹ nghiện ma túy sống cùng khu phố. Mọi sóng gió bắt đầu ập đến khi Hyo Jeong phá hỏng phi vụ làm ăn của một đường dây buôn bán ma túy, khiến những kẻ đứng đằng sau đường dây này bắt cóc cả hai mẹ con cô. Tae Sik buộc phải lao vào nguy hiểm để giải cứu So Mi – người thân thiết nhất với anh trên thế giới này, đối mặt với cả băng đảng khét tiếng lẫn lực lượng cảnh sát, cùng với quá khứ bí ẩn của chính mình.

Kim Sae Ron và Won Bin từng sải bước trong nhiều sự kiện lớn nhỏ

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là sao nhí đóng cặp cùng Won Bin trong bộ phim The Man From Nowhere. Nhờ khả năng diễn xuất đỉnh cao nở rộ từ khi còn bé, cô bé này nổi lên như một hiện tượng tại làng điện ảnh Hàn Quốc. Cô cùng 2 người bạn Kim Yoo Jung và Kim So Hyun dần xây dựng được danh tiếng, trở thành bộ 3 "em gái quốc dân" đình đám xứ Hàn, nổi tiếng từ rất sớm với loạt phim đình đám.

Tuy nhiên danh tiếng của Kim Sae Ron đã sụp đổ sau bê bối say rượu lái xe vào tháng 5 năm 2022. Theo đó, cô đã lái xe đâm vào trạm biến áp gần giao lộ Hakdong, quận Gangnam khiến hệ thống điện trong khu vực bị ngắt, khiến cửa hiệu, nhà hàng phải đóng cửa và đến 5 tiếng sau mới sửa chữa xong.

Sau cú đâm, Kim Sae Ron đã cố bỏ trốn khỏi hiện trường. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu Kim Sae Ron là 0,2%, đủ để cô bị thu hồi bằng lái. Dù nữ diễn viên đã gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân, nhưng công chúng vẫn không ngừng chỉ trích. Ở Hàn Quốc, say rượu lái xe là bê bối nghiêm trọng, có thể hủy hoại sự nghiệp của 1 ngôi sao.

Không những bị hủy vai diễn, Kim Sae Ron còn phải bồi thường 20 triệu won (354 triệu đồng) chi phí sửa trạm biến áp, chưa kể bồi thường cho 30 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng.