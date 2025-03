Ngày 11/3, showbiz châu Á chấn động trước thông tin Kim Soo Hyun từng có mối quan hệ tình ái với cố diễn viên Kim Sae Ron, người kém anh 12 tuổi. Đáng nói, thời điểm cả hai bắt đầu yêu đương là khi Kim Sae Ron mới có 15 tuổi, vẫn còn là học sinh cấp 2. Trong khi đó, Kim Soo Hyun đã là người đàn ông trưởng thành 27 tuổi.

Khoảng cách tuổi tác lớn, cộng thêm khi đó Kim Sae Ron mới chỉ là trẻ vị thành niên khiến cho mối quan hệ này gây nhiều tranh cãi. Đặc biệt là sau đó, Kim Soo Hyun bị khui ra nhiều phát ngôn có tư tưởng ấu dâm. Ví dụ như nam diễn viên mong muốn kết hôn với vợ kém 20 tuổi, khi MC trêu rằng có lẽ vợ của Kim Soo Hyun vẫn đang học mẫu giáo, anh cũng đồng tình mà không hề phản bác.

Scandal tình ái của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron gây chấn động MXH

Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng với thực tế cuộc sống tại Hàn Quốc, có nhiều người đàn ông dù đã có tuổi vẫn mong ước cưới được các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Điều này thậm chí còn được đưa vào trong phim ảnh. Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) đang gây sốt màn ảnh Hàn Quốc hiện tại cũng có một tình huống tương tự.

Trong đó, nữ chính Oh Ae Soon muốn được đi học và làm nhà thơ nên đã tìm hiểu và quyết định gả cho một gã nhà giàu. Cả hai có khoảng cách tuổi tác rất lớn như cha - con. Chính vì vậy, khi Oh Ae Soon quyết định từ bỏ mối hôn sự này, cô đã mắng gã xem mắt Kim Du Han rằng: "Thế tại sao người lớn lại cưới trẻ con?".

Lời thoại của IU vô cùng hợp với hoàn cảnh hiện tại

Câu thoại tưởng chừng hài hước nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc, vạch trần bộ mặt của những gã đàn ông gia trưởng với sở thích mong muốn kết hôn với các cô gái càng trẻ tuổi càng tốt. Đặc biệt những kẻ có tiền đều, hay nhiều nghệ sĩ xứ Kim Chi cũng đã kết hôn với với những cô gái ngoài ngành kém họ tới 10-20 tuổi.

Sự xuất hiện của lời thoại này, lại rất hợp với scandal của Kim Soo Hyun. Nhiều khán giả đều tự hỏi anh thấy một cô bé 15 tuổi có gì quyến rũ.

Mặt khác, việc IU là người nói câu thoại này cũng tạo nên sự bàn luận của khán giả. Theo Naver, Kim Soo Hyun và IU được coi là bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Cả hai quen biết từ năm 2011 khi tham gia phim Dream High. Đến năm 2015, cặp bạn thân một lần nữa tái hợp trong phim Producer. Năm 2019, Kim Soo Hyun đóng vai khách mời, xuất hiện vài phút trong tập cuối Hotel Del Luna để ủng hộ IU. Không những vậy, nam nghệ sĩ còn thường xuyên xuất hiện tại concert của IU để cổ vũ cô. Chính vì vậy, khán giả thắc mắc, IU có biết tới những vấn đề tình cảm của Kim Soo Hyun hay không.

Iu và Kim Soo Hyun là bạn thân ngoài đời

Vì vậy, IU cũng bị liên lụy bởi scandal của nam diễn viên

Khán giả bình luận về lời thoại gây sốt của phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: - 40 tuổi quen 20 tuổi khá bình thường nhưng 27 tuổi quen 15-16 tuổi thì rất có vấn đề đó. Tưởng tượng sau mà con cháu mình quen phải kiểu đó xem mọi người có ngăn vội không, chứ ở đó mà bênh. Chưa kể tâm lí của Sae Ron từ nhỏ đã không ổn rồi nên Kim Soo Hyun thao túng tâm lý em ấy dễ dàng vô cùng. - Tăng rating cho tôi! - Ae Soon mỏ hỗn khắc chế đàn ông gia trưởng! - Tôi gọi công an được không? - Nó hợp hoàn cảnh quá vậy! - Tâm lý mấy ông biến thái toàn vậy, lợi dụng thao túng tâm lý những đứa non nớt không biết gì để lạm dụng tình dục. Bên ngoài thì trông được cái mã tinh tế thực tế quá ghê tởm. - Phim hay lắm mãi mà chưa đến thứ Sáu. - Kiểu nhân vật xấu mà thể hiện rõ ra như thế này thường không nguy hiểm, biểu cảm còn hài hài nên không ghét được. - Đúng mỏ hỗn nhất đảo! - Khoảng cách tuổi tác nó bình thường nếu qua tầm 19-20 tuổi. Nhưng lùi lại mấy tuổi là thấy nổi da gà liền!