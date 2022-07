Sự liều lĩnh đáng nể của Ca Sĩ Mặt Nạ

Ca Sĩ Mặt Nạ (The Masked Singer Việt Nam) là show âm nhạc hiện đang nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả truyền hình. Vừa mới lên sóng được 2 tập nhưng Ca Sĩ Mặt Nạ đã là một trong những chương trình hiếm hoi yên vị vững chắc trong bảng xếp hạng top trending YouTube. Tập 1 đang xếp hạng 14 top trending với hơn 3,3 triệu lượt xem, tập 2 mới nhất giữ hạng 8 với hơn 1,3 triệu lượt xem. Đây có thể được xem là thành tích đáng nể của một chương trình truyền hình "tân binh" giữa thời điểm bão hòa TV Show như hiện nay.

Cả 2 tập phát sóng của Ca Sĩ Mặt Nạ đều đang lọt top trending YouTube

Ca Sĩ Mặt Nạ được mua bản quyền từ King of Mask Singer của Hàn Quốc. Chương trình gốc hot đến nỗi ngay cả Mỹ và châu Âu cũng quyết định mua lại format, làm lại ở nhiều quốc gia như Anh, Đức, Pháp và Bulgaria.

Phiên bản Hàn Quốc cực hot

Trong chương trình, các nghệ sĩ sẽ đeo mặt nạ và mặc những bộ trang phục đặc biệt để che giấu danh tính, và cover lại những ca khúc nổi tiếng. Sau đó, dàn cố vấn và khán giả sẽ bình chọn ca sĩ họ yêu thích nhất, đồng thời suy đoán danh tính của nghệ sĩ bí ẩn. Đó có thể là những giọng ca huyền thoại một thời đã từ lâu không xuất hiện trên sân khấu, hay những giọng ca trẻ, giọng ca triển vọng vừa ra mắt thời gian gần đây.

Phải nói rằng ekip đứng đằng sau Ca Sĩ Mặt Nạ có nước đi khá liều lĩnh khi Việt Nam cũng từng xuất hiện chương trình mua bản quyền từ King Of Mask Singer là Mặt Nạ Ngôi Sao ra đời từ đầu năm 2017. Tuy nhiên, phải công nhận rằng sự tái sinh của King of Mask Singer tại Việt Nam dưới phiên bản Ca Sĩ Mặt Nạ lại thành công hơn rất nhiều so với chương trình ra mắt 5 năm trước đó.

Có nhiều nguyên nhân mang lại thành công cho Ca Sĩ Mặt Nạ. Đầu tiên phải kể đến sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng cho từng nhân vật mascot tham gia chương trình. Nếu như ở Mặt Nạ Ngôi Sao, các nghệ sĩ chỉ được mang một lớp mặt nạ mỏng thì Ca Sĩ Mặt Nạ lại có hẳn cả bộ trang phục được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết. Thậm chí, Báo Mắt Biếc - nghệ sĩ bí ẩn xuất hiện trong tập 2 còn được Ngô Kiến Huy giới thiệu là đeo vàng thật trên người để thể hiện sự kiêu sa, cao sang của nhân vật.

Chỗ ngồi của dàn cố vấn Mặt Nạ Ngôi Sao 5 năm trước khá sơ sài

Nhân vật tại Mặt Nạ Ngôi Sao không được đầu tư công phu như Ca Sĩ Mặt Nạ

Báo Mắt Biếc đeo vàng thật lên sân khấu

Trong khi đó, Ca Sĩ Mặt Nạ được đầu tư hơn hẳn

Sân khấu hoành tráng của Ca Sĩ Mặt Nạ mang đến những tiết mục đã mắt, đã tai cho khán giả

Thêm vào đó, Ca Sĩ Mặt Nạ chung nhà sản xuất với Người Ấy Là Ai, Running Man Việt hay 2 Ngày 1 Đêm bản Việt - những show thực tế "gây bão" thời gian qua. Chính vì thế, dưới bàn tay của đội ngũ biên tập đã có "trình", không có gì đáng ngạc nhiên khi các clip giới thiệu nhân vật mascot trong chương trình khiến khán giả thích thú vì được biến hóa, sáng tạo một cách hoàn hảo nhưng không kém phần thú vị, hài hước.

Chàng Lúa xuất hiện trong tập 1 bị nghi là Jack vì loạt gợi ý trong clip giới thiệu

Nhiều gợi ý mà biên tập đưa ra đều khiến dàn cố vấn dù có kinh nghiệm cũng hết sức rối não

Nhìn chung, ngoài yếu tố đầu tư chỉn chu, Ca Sĩ Mặt Nạ bước đầu thành công nhờ biết cách khơi gợi sự tò mò cho khán giả. Không những được thưởng thức những màn cover đỉnh cao, người xem còn có thể trổ tài "đoán già đoán non", nhận diện nghệ sĩ bí ẩn dưới lớp mặt nạ cùng dàn cố vấn chỉ qua giọng hát và loạt gợi ý từ chương trình. Phải nói rằng ekip Ca Sĩ Mặt Nạ đã có nước đi liều lĩnh hết sức thành công.

