Sự kiện ra mắt Canva tại Việt Nam bị chỉ trích cẩu thả: Làm poster ếch một mắt, sai chính tả, bịa chuyện cô Tấm rơi hài sau 12h đêm

Mới đây, trên nền tảng Threads, nhiều topic tranh luận nổ ra sau sự kiện ra mắt Canva tại Việt Nam. Với tên gọi chủ đề chính là "Phường A.I Đồ", sự kiện của Canva Vietnam lại gây thất vọng, thậm chí nhận về làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng.

Cộng đồng làm content, thiết kế đặt nhiều câu hỏi cho đội ngũ truyền thông của Canva tại Việt Nam vì mắc hàng loạt lỗi sai khó hiểu, cẩu thả và cách vận hành truyền thông sự kiện của một tổ chức lớn.

Không ít người cho rằng, chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam của Canva lần này là thiếu chỉn chu, cẩu thả.

Các thông tin, hình ảnh được sử dụng từ chính các bài đăng trên fanpage của Canva Vietnam bị chỉ ra mắc nhiều lỗi sai. Chẳng hạn như nhân vật Tấm mặc khăn trùm đầu theo phong cách nước khác, Sơn Tinh và Thủy Tinh Mị Nương mặc trang phục không phải Việt Nam, hình ảnh con ếch chỉ có một mắt, lỗi chính tả tiếng Việt “Mai An Tiêm” thành “Mai An Tiem”...

Poster được cộng đồng mạng chỉ ra nhiều lỗi sai như ếch 1 mắt, trang phục của các nhân vật cổ tích không chính xác, tên riêng tiếng Việt nhưng viết không dấu,...

Đoạn văn sai bối cảnh, sai ngữ pháp tiếng Việt được đăng trên fanpage có tick xanh khiến nhiều người khó hiểu vì sự thiếu chỉn chu của đội ngũ

Bên cạnh đó, nhiều chi tiết được chỉ ra là lạm dụng hình ảnh do A.I tạo ra, sai thông tin căn bản như khi viết "qua 12 giờ đêm, Tấm rơi lại hài..." cũng được netizen chỉ ra. Đáng chú ý nhất, Canva Vietnam còn bị cho là sử dụng artwork của các thương hiệu khác thực hiện mà chưa xin phép.

Điểm khiến cộng đồng tranh luận mạnh không chỉ nằm ở vài lỗi nhỏ, mà là cảm giác chiến dịch thiếu chiều sâu. Nhiều người dùng cho rằng đội ngũ Canva Vietnam đang nhầm lẫn giữa “dịch sang tiếng Việt” và “hiểu người Việt”. Một sản phẩm toàn cầu khi bước vào thị trường mới không chỉ cần thêm font chữ hay cài cổng thanh toán, mà còn phải nắm được bối cảnh, thẩm mỹ, cách kể chuyện và những chi tiết tưởng nhỏ nhưng quyết định cảm tình của người dùng.

Đó cũng là lý do vì sao phản ứng lần này của netizen với đội ngũ truyền thông của Canva Vietnam khá gay gắt.

Bởi những người lên tiếng phần lớn không phải anti-fan hay người ngoài cuộc, mà chính là nhóm sử dụng Canva lâu năm. Họ vốn yêu thích nền tảng này và đặt nhiều kỳ vọng vào sự kiện ra mắt tại Việt Nam cũng như các hoạt động sắp tới tại thị trường này.

Một số ý kiến thậm chí cho rằng thương hiệu toàn cầu đang sở hữu thiện cảm rất lớn, nhưng đội ngũ triển khai nội địa lại khiến hình ảnh ấy bị “trừ điểm” chỉ sau vài ngày ra mắt.

Trên một post khác bị chỉ ra xuất hiện ngôn ngữ khác giữa các câu tiếng Việt

Tại sự kiện, những ấn phẩm được phát cũng có nhiều lỗi sai chính tả

Threads nhiều bài đăng thể hiện sự thất vọng với sự kiện ra mắt Canva ở Việt Nam

Giữa ồn ào, một tài khoản tự nhận là Social Creative Lead (Trưởng nhóm sáng tạo nội dung) của Canva Vietnam hiện đang nhận về sự quan tâm lớn.

Tài khoản này thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động của Canva Vietnam. Ngoài ra, chủ nhân tài khoản cũng kể lại hành trình trở thành Social Creative Lead.

Giữa lùm xùm, tài khoản này xoá 1 bài đăng chia sẻ về việc đã gần 4 tháng làm việc với vị trí trên của Canva tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là bài post nhận về nhiều góp ý, bình luận trái chiều nhất liên quan đến sự kiện ra mắt.

Hiện tại bài đăng này không còn hiển thị trên Threads (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, phía đội ngũ Canva Vietnam chưa chính thức lên tiếng bất kỳ thông tin nào xoay quanh ồn ào này. Fanpage chính thức của Canva Vietnam trên nền tảng Facebook cũng không có thêm cập nhật mới nào khác từ sau ngày 23/4.

Trước đó ngày 24/4, Canva - nền tảng sáng tạo và thiết kế toàn diện hàng đầu thế giới - xuất phát từ Úc, đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á của nền tảng. Sự kiện ra mắt này được tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage, TP.HCM. Đây vốn là sự kiện thu hút sự chú ý, tò mò của rất nhiều người dùng Canva với nhiều hứa hẹn nhưng hiện tại lại khiến nhiều người thất vọng.