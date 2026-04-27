Cặp đôi Thanh Hiếu - Chy Chy: Cả nước đòi tài trợ đám cưới dịp 30/4 năm ngoái, giờ ra sao?

Càng gần đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không khí trên MXH càng rộn ràng, nhộn nhịp. Không chỉ vì có kỳ nghỉ dài ngày mà nhiều người còn ôn lại ngày này năm ngoái đang đu “concert quốc gia” Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50).

Cũng dịp A50 này, một trong những cặp đôi được “cả nước đẩy thuyền” là nam quân nhân Khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù tên Nguyễn Thanh Hiếu (sinh năm 2005) và cô gái tặng hoa Linh Chi (nickname Chy Chy, sinh năm 1999, ở TP.HCM)!

Đoạn clip viral chấn động MXH dịp A50 (Nguồn: @nguyenlinhchi27)

Đúng 1 năm sau, chuyện tình của Thanh Hiếu và Chy Chy vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Nếu 1 năm trước, cả hai gây chú ý nhờ khoảnh khắc tặng hoa ngọt ngào thì ở hiện tại, cặp đôi đã công khai mối quan hệ tình cảm đồng thời có những bước tiến mới trong cuộc sống.

Theo đó đầu năm 2026, chiến sĩ Nguyễn Thanh Hiếu hoàn thành thời gian nghĩa vụ quân sự và chính thức ra quân.

Sau đó, anh chàng chuyển lên TP.HCM để thuận tiện gặp gỡ bạn gái cũng như hỗ trợ công việc cho Chy Chy. Hiện tại, cả hai cùng nhau kinh doanh online, thường xuyên livestream bán hàng và nhận lời mời hợp tác quảng cáo từ nhiều nhãn hàng.

Trên các nền tảng MXH, cặp đôi thường xuyên cập nhật những hình ảnh, khoảnh khắc dễ thương và gửi lời cảm ơn mọi người đã ủng hộ cả 2 trong 1 năm qua.

Thanh Hiếu và Chy Chy hiện tại

Thanh Hiếu và Chy Chy bắt đầu được netizen quan tâm, đòi “mang đám cưới đến ngay lập tức” sau khi clip viral. Thời điểm đó đơn vị của Hiếu đi diễu binh qua cửa hàng mà Chy Chy đang làm việc nên cô đã tặng hoa cho Thanh Hiếu cùng đồng đội. Đáp lại nam chiến sĩ cũng tặng cho cô gái một món quà.

Sau đó, cặp đôi có được liên lạc của nhau và liên tục tung hint trên mạng xã hội. Trong ngày cuối cùng của đợt A50, cặp đôi đăng ảnh nắm tay, Thanh Hiếu còn chú thích “Hậu phương yêu nước”. Điều này khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ của họ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tuy nhiên, Chy Chy lại khá kín tiếng, cô cho biết sẽ giữ một số chuyện riêng và không công khai hết, đồng thời thừa nhận nếu có cơ hội thì cả hai sẽ cho nhau thời gian tìm hiểu.

Cặp đôi tranh thủ gặp nhau trong ngày Hiếu kết thúc nhiệm vụ A50

Có thời điểm Chy Chy ngừng chia sẻ về Thanh Hiếu khiến nhiều fan lo lắng, song theo dõi kỹ thì cả hai vẫn duy trì liên lạc và tương tác. Trong suốt quá trình đó cặp đôi nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ đông đảo cộng đồng mạng. Không phụ sự mong đợi này, “chuyện tình tặng hoa” ngọt ngào đã trở thành hiện thực rồi nhé!

Chy Chy được nhận xét ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ

Thanh Hiếu cũng từng làm nhiệm vụ trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80)