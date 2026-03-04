Sự day dứt của người mua vàng

Trong mọi đợt biến động của giá vàng, chúng ta đều bắt gặp những lời thở than kiểu như thế này: Biết thế đã chẳng chần chừ... Có người hối hận vì chần chừ không chốt lời, có người lại hối hận vì cứ chờ "thời điểm đẹp" để rồi bỏ lỡ mất cơ hội tích sản. Tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.

Chần chừ suốt mấy tháng rồi, nhìn giá vàng bây giờ lại càng khó quyết (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận của bài đăng này, có người khuyên nhủ, có người lắc đầu thẳng thắn: Mua vàng mà tư duy như thế này thì không bao giờ mua được, mà có mua xong cũng mất ăn mất ngủ.

"Mua vàng thì phải hiểu mình mua để làm gì rồi chia tiền ra mua đều. Vàng tăng hay giảm thì xem cho biết chứ đừng bận tâm quá làm gì khi mà mục tiêu đã rõ ràng. Chưa kể nếu mua 1-2 chỉ thì chênh lệch giá cũng chẳng đáng bao nhiêu mà phải canh" - Một người bày tỏ.

"Năm 2024, lúc vàng có 8 triệu 1 chỉ, mình cứ tiếc tiền mãi không mua, xong cứ để tiền đó rồi lại tiêu dần tiêu mòn hết sạch. Giờ vàng tăng hơn gấp đôi rồi, nghĩ mà buồn hết cả người. Thế nên là có tiền thì cứ mua vàng đi, mua được bao nhiêu thì mua. Chẳng đi đâu mà thiệt" - Một người chia sẻ.

"Tư duy như này thì kể cả bạn có mua vàng rồi, bạn cũng chưa chắc đã ăn ngon ngủ yên được đâu. Có khi lại nhăm nhe mang đi bán chốt lời, xong lại canh giá tiếp rồi lại hối hận vì đã bán. Đầu tư gì thì đầu tư, cũng phải có tí kiến thức là vì thế đấy" - Một người thẳng thắn.

"Sao mình thắc mắc nhiều người cứ quan tâm giá vàng thế nhỉ? Hay tại mình ít tiền nên mình kệ, mình cứ mua thôi ấy. Mua có 1 chỉ 1 tháng thì giá vàng tăng cũng chỉ tăng có vài trăm ngàn, bớt 2-3 cốc trà sữa là cố được rồi, tội gì nghĩ nhiều cho mệt người ra không biết" - Một người chia sẻ.

4 điều cần làm rõ trước khi mua vàng

1. Xác định rõ mục tiêu và thời gian nắm giữ

Mua vàng không đơn giản là "thấy giá tăng thì mua". Bạn cần làm rõ mình mua để làm gì và giữ trong bao lâu. Nếu mục tiêu là tích lũy dài hạn để phòng ngừa rủi ro lạm phát, bạn sẽ ưu tiên sự ổn định và tính thanh khoản. Còn nếu kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn kiếm lời nhanh, bạn phải chấp nhận biến động mạnh và rủi ro cao hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi xác định rõ mục tiêu và khung thời gian nắm giữ, bạn sẽ tránh được tâm lý hoang mang mỗi khi giá lên xuống thất thường.

2. Hiểu rõ loại vàng, chênh lệch mua - bán và chi phí liên quan

Trên thị trường có nhiều loại vàng: vàng miếng, vàng nhẫn trơn, vàng trang sức… Mỗi loại có mức chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau. Nếu không tìm hiểu kỹ, bạn có thể mất một khoản đáng kể ngay khi vừa mua xong. Ngoài ra, cần hỏi rõ về phí gia công, kiểm định, bảo quản… để tính đúng chi phí thực tế thay vì chỉ nhìn vào giá niêm yết.

3. Đảm bảo nguồn tiền và chuẩn bị kịch bản rủi ro

Vàng nên được mua bằng tiền nhàn rỗi, không phải tiền vay mượn hay tiền dành cho kế hoạch ngắn hạn. Bạn cũng cần tự đặt câu hỏi: nếu giá giảm trong vài tháng tới, mình có đủ khả năng giữ hay buộc phải bán lỗ? Làm rõ kịch bản xấu trước khi mua giúp bạn chủ động hơn và tránh ra quyết định theo cảm xúc. Đầu tư vàng hiệu quả không nằm ở việc đoán đúng đỉnh - đáy, mà ở việc quản lý được rủi ro và dòng tiền của chính mình.

4. Duy trì kỷ luật mua vàng

Kỷ luật là yếu tố nhiều người bỏ qua. Thay vì mua theo cảm xúc hoặc chạy theo tin đồn, bạn có thể đặt ra nguyên tắc rõ ràng như mua định kỳ theo tháng hoặc theo tỷ lệ tài sản nhất định. Khi có kỷ luật, bạn sẽ tránh được việc "đu đỉnh" vì tâm lý FOMO và cũng không hoảng loạn bán tháo khi giá giảm. Đầu tư vàng hiệu quả thường đến từ sự đều đặn và kiên nhẫn, không phải từ những quyết định bốc đồng.