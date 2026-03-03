Nói thật: Nhảy việc kiểu này thì không bao giờ khá được!

Sau 20 năm đi làm, tôi nhận ra một sự thật về những người “thích nhảy việc”. Họ chẳng ở đâu được quá 1 năm, đúng kiểu “ngồi chưa ấm chỗ đã tìm cách bỏ đi”. Và đó chính là kiểu nhảy việc tai hại nhất, chẳng khác nào tự chặn đường phát triển của chính mình.

1. Nhảy việc vì chán, không phải vì có mục tiêu

Sai lầm phổ biến nhất là nghỉ việc chỉ vì… chán. Chán sếp, chán đồng nghiệp, chán môi trường, chán công việc lặp đi lặp lại. Cảm xúc là thật, nhưng nếu quyết định chỉ dựa trên cảm xúc, bạn rất dễ mang sự chán đó sang công ty mới.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Khi không có mục tiêu rõ ràng như muốn nâng cấp kỹ năng gì, muốn bước sang ngành nào, muốn tăng thu nhập ở mức cụ thể bao nhiêu, thì việc nhảy việc chỉ là đổi chỗ làm chứ không phải nâng cấp sự nghiệp. Bạn có thể được tăng lương một chút, môi trường mới mẻ hơn vài tháng đầu, nhưng sau đó vòng lặp cũ lại quay lại.

Nhảy việc hiệu quả cần trả lời được câu hỏi: “Sau 2-3 năm nữa, mình muốn trở thành ai?”. Nếu không có đích đến, mỗi lần nghỉ việc chỉ là phản ứng tức thời. Còn nếu có định hướng rõ ràng, mỗi lần chuyển việc sẽ là một bước đi có tính toán, giúp bạn tiến gần hơn tới mục tiêu dài hạn.

2. Nhảy việc khi chưa kịp tích lũy đủ giá trị

Có người mới vào làm 5-6 tháng đã bắt đầu rải CV chỉ vì nghe nơi khác trả cao hơn vài triệu. Vấn đề không phải là tiền, mà là bạn đã kịp tạo ra giá trị gì ở nơi cũ chưa?

Một công việc thường cần thời gian để hiểu hệ thống, nắm được quy trình, xử lý được tình huống khó và để lại dấu ấn cụ thể. Nếu rời đi quá sớm, bạn thường chỉ mang theo những kỹ năng bề nổi. CV có thể dài thêm một dòng, nhưng năng lực cốt lõi không thực sự dày lên.

Nhà tuyển dụng giỏi không chỉ nhìn số năm kinh nghiệm, mà họ nhìn xem bạn đã làm được điều gì có thể đo lường. Nếu mỗi nơi bạn chỉ “lướt qua”, chưa kịp làm dự án lớn, chưa kịp chịu trách nhiệm thực sự, thì giá trị thị trường của bạn sẽ tăng rất chậm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nhảy việc nên là bước chuyển sau khi bạn đã học được tối đa những gì có thể học ở vị trí đó. Khi bạn rời đi trong tư thế đã tích lũy đủ kinh nghiệm, có thành tích rõ ràng, bạn sẽ ở thế chủ động hơn rất nhiều trong việc đàm phán lương và vị trí.

3. Nhảy việc mà không hiểu mình mạnh ở đâu

Có một kiểu nhảy việc rất nguy hiểm: thấy ngành nào “hot” là lao vào. Thấy bạn bè chuyển sang lĩnh vực mới lương cao, mình cũng nộp hồ sơ dù chưa thực sự hiểu công việc đó có phù hợp hay không.

Mỗi ngành, mỗi vị trí đều có yêu cầu riêng. Nếu bạn không hiểu điểm mạnh của mình nằm ở kỹ năng nào, phong cách làm việc ra sao, môi trường nào giúp mình phát huy tốt nhất, thì việc chạy theo xu hướng chỉ khiến bạn mất thời gian và năng lượng. Bạn có thể đổi việc liên tục, nhưng không xây được một trục nghề nghiệp rõ ràng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Sự nghiệp bền vững thường dựa trên việc đào sâu một thế mạnh hoặc phát triển một bộ kỹ năng có tính bổ trợ lẫn nhau. Khi bạn nhảy việc mà không có “sợi dây” xuyên suốt, hồ sơ của bạn sẽ trở nên rời rạc. Người ngoài nhìn vào khó thấy được bạn thực sự giỏi điều gì.

Nhảy việc thông minh không phải là chuyển sang ngành đang nổi, mà là chuyển sang nơi giúp bạn phát huy tốt nhất năng lực cốt lõi của mình. Có người đi rất nhanh vì họ hiểu rõ mình muốn gì và hợp với điều gì. Có người đi mãi mà vẫn vòng quanh vì luôn nhìn ra ngoài nhiều hơn nhìn vào trong.

Xây dựng sự nghiệp cũng giống như xây một ngôi nhà. Mỗi công việc là một viên gạch. Nếu bạn đặt gạch có tính toán, ngôi nhà sẽ dần thành hình. Còn nếu mỗi lần hứng lên lại đổi hướng, tường sẽ mãi không cao nổi. Điều quan trọng không phải là bạn đã nhảy việc bao nhiêu lần, mà là sau mỗi lần thay đổi công việc, bạn có tiến gần hơn tới phiên bản mình mong muốn hay không.