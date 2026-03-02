"Mặt tối" của việc mua vàng hàng tháng

“Đại hội mua vàng” vào ngày vía Thần Tài vừa trôi qua, biến động giá vàng cũng chứng kiến một đợt lên - xuống đáng kể tính theo từng giờ, nhiều người - trong đó đặc biệt là những người ngân sách chưa dư dả lại chợt băn khoăn: Cố mua chẵn chỉ thì chắc chắn là không “đủ lực”, vậy nếu mỗi tháng mua tầm 2 phân vàng - tích tiểu thành đại liệu có ổn không?

Mỗi tháng mua 2 phân vàng, ổn không? (Ảnh chụp màn hình)

Hoặc với những người chưa có cả thâm niên lẫn kinh nghiệm mua vàng, lại đang thắc mắc: Ai cũng nói mua vàng và giữ vàng thì chẳng bao giờ lo, nhưng có hay không những “mặt tối” của thói quen mua vàng?

Việc gì cũng có 2 mặt, mua vàng thì sao? (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, nhiều người có kinh nghiệm mua vàng lâu năm bày tỏ chung một quan điểm: Mua vàng đều rồi thì “mặt tối” chính là “nghiện”. Cảm giác “nghiện mua vàng” ở đây chính là tháng nào không mua được là tháng đó bứt rứt không yên như thể vừa làm một điều gì đó sai trái vô cùng.

Một người bày tỏ: “Cứ thử cố mua đều tầm 3-4 tháng đi, mua được bao nhiêu trong khả năng thì mua, dần dần là thành nghiện mua vàng đấy. Tiêu gì cũng quy ra thành mấy phân vàng, mấy chỉ vàng, điện thoại dùng 11 năm không đổi cũng chỉ vì nghiện mua vàng. Mình thấy có mỗi mặt tối đó thôi, nhiều khi bứt rứt xong thấy mình tự mua dây buộc mình”.

Một người đồng tình: “Mua vàng thì có 2 cái mặt tối thế này. Một là cảm giác lo lắng vì giá vàng lên xuống. Hai là cảm giác không mua được thì ăn không ngon ngủ không yên. Người ta giữ chuỗi đi du lịch các thứ, mình thì chỉ cố giữ chuỗi mua vàng”.

Một người khác cho hay: “Mỗi tháng mua 1 phân vàng hay 1 chỉ vàng, không quan trọng bằng việc mua đều hàng tháng. Cứ trong khả năng mà mua là yên tâm tích tiểu thành đại, mua dàn trải ra thì còn trung bình giá được nữa, chẳng đi đâu mà thiệt”.

Một người lại chia sẻ: “Mua dưới 1 chỉ vàng hay thậm chí là 1-2 chỉ hàng tháng thì quan tâm giá làm gì, tại chênh lệch cũng có vài trăm ngàn thôi, không nhiều. Ai mua cả cây vàng thì mới cần quan tâm giá, mình nghĩ vậy. Với đơn giản là nếu không mua vàng thì có khi tiền đấy lại tiêu linh tinh hết”.

3 điều cần lưu tâm khi mua vàng tích sản

1. Xác định rõ mục tiêu mua vàng

Trước khi mua vàng, điều đầu tiên cần rõ ràng không phải là “giá đang tăng hay giảm”, mà là bạn mua để làm gì và dự định giữ trong bao lâu. Nếu mục tiêu là bảo toàn tài sản trong trung và dài hạn, vàng có thể đóng vai trò như một kênh trú ẩn.

Ảnh minh họa

Nếu bạn kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn, biên độ chênh lệch mua - bán và biến động giá có thể khiến lợi nhuận không như mong đợi. Xác định được thời gian nắm giữ sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn khi thị trường dao động, tránh tâm lý FOMO và hành vi mua đỉnh - bán đáy.

2. Chọn loại vàng phù hợp với mục đích

Không phải loại vàng nào cũng tối ưu cho tích sản. Vàng trang sức thường có thêm chi phí gia công, mẫu mã; khi bán lại sẽ bị trừ hao nhiều hơn. Nếu mục tiêu là tích lũy tài sản, vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn thường linh hoạt và dễ giao dịch hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm đến thương hiệu, uy tín của đơn vị bán và tính thanh khoản trên thị trường. Việc chọn đúng sản phẩm ngay từ đầu giúp tối ưu chi phí và tránh mất giá không cần thiết.

3. Quản lý tỷ trọng vàng trong tổng tài sản

Vàng là một kênh tích sản tốt, nhưng không nên là kênh duy nhất. Việc phân bổ tỷ trọng hợp lý trong tổng tài sản sẽ giúp bạn cân bằng giữa an toàn và tăng trưởng. Nếu dồn toàn bộ tiền nhàn rỗi vào vàng, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội từ các kênh khác như tiết kiệm, đầu tư kinh doanh hoặc chứng khoán.

Ngược lại, nếu không có chút vàng nào trong danh mục, bạn cũng thiếu đi một lớp dự phòng khi thị trường biến động. Tỷ trọng bao nhiêu là hợp lý sẽ tùy vào độ tuổi, mức thu nhập và khẩu vị rủi ro của mỗi người, nhưng nguyên tắc chung là đa dạng hóa thay vì “đặt cược” vào một lựa chọn duy nhất.

Tóm lại, mua vàng tích sản không chỉ là chuyện chọn thời điểm giá thấp hay cao, mà là câu chuyện về mục tiêu, sản phẩm và chiến lược phân bổ. Khi tiếp cận vàng với tư duy dài hạn và tỉnh táo, bạn sẽ biến nó thành một phần ổn định trong kế hoạch tài chính cá nhân, thay vì một quyết định mang tính cảm xúc.