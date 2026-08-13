Stylist Hàn giảm 16kg mà không cần nhịn ăn

Bí quyết giữ dáng của nữ stylist này không nằm ở việc nhịn ăn mà ở chế độ ăn uống khoa học và bền vững.

Han Hye Yeon là một trong những stylist kiêm MC truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô được khán giả biết đến qua nhiều chương trình giải trí, tư vấn phong cách và thường xuyên xuất hiện cùng các ngôi sao hàng đầu xứ kim chi. Với gu thời trang cá tính, khả năng phối đồ ấn tượng cùng tính cách hài hước, Han Hye Yeon sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ còn nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai hành trình thay đổi vóc dáng và giảm cân thành công, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ Hàn Quốc theo đuổi lối sống lành mạnh.

Mới đây, nữ stylist tiếp tục khiến dân tình trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn sau hành trình giảm cân thành công. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Han Hye Yeon diện áo tắm một mảnh với thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Thần thái tự tin cùng dáng đứng thanh thoát giúp cô toát lên vẻ sang trọng chẳng khác nào người mẫu chuyên nghiệp. Dù không cần tạo dáng cầu kỳ, cô vẫn nổi bật nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối và phong cách đầy cuốn hút.

Ở một khoảnh khắc khác, Han Hye Yeon chuyển sang bikini và tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ với body săn chắc, gọn gàng. Vòng eo nhỏ, cánh tay thon và đường cong cơ thể hài hòa giúp cô ghi điểm tuyệt đối. Điều đáng chú ý là tổng thể vóc dáng của Han Hye Yeon mang cảm giác khỏe khoắn, tự nhiên chứ không hề gầy gò thiếu sức sống.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, nữ diễn viên Han Ji Min còn để lại bình luận khen ngợi: "Bức ảnh đầu tiên đẹp quá", cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ.

Trước đó, Han Hye Yeon từng gây chú ý khi tiết lộ cô đã giảm tới 16kg và hiện duy trì cân nặng ở mức 44kg. Chia sẻ trên một kênh YouTube gần đây, nữ nghệ sĩ cho biết bí quyết quan trọng nhất nằm ở việc kiểm soát chế độ ăn uống thay vì ép bản thân tập luyện quá sức.

Cô thẳng thắn nói: "Tôi giảm cân thành công nhờ rất chú ý đến những gì mình ăn". Theo Han Hye Yeon, nguyên tắc giảm cân hiệu quả là 90% đến từ ăn uống và chỉ 10% đến từ tập luyện. Cô nhấn mạnh rằng việc tập quá nhiều hoặc nhịn ăn cực đoan không phải cách có thể duy trì lâu dài.

Nữ stylist cũng thừa nhận mình rất thích đồ ngọt nên quá trình giảm cân không hề dễ dàng. Mỗi khi thèm ăn vặt, cô thường chọn uống protein shake để giảm cảm giác thèm đường. Han Hye Yeon tiết lộ bản thân bỏ bữa sáng, chỉ ăn trưa và tối, nhưng khoảng thời gian giữa hai bữa này mới là thử thách lớn nhất.

"Khi thực sự muốn ăn đồ ngọt, tôi sẽ uống protein shake vị chocolate", cô chia sẻ. Thói quen nhỏ này giúp cô kiểm soát cơn thèm mà không cảm thấy bị ép buộc hay quá khổ sở trong quá trình ăn kiêng.

Nhiều khán giả cho rằng câu chuyện của Han Hye Yeon truyền cảm hứng bởi cô không cổ súy việc nhịn ăn cực đoan mà tập trung vào sự cân bằng và tính bền vững. Việc thay thế đồ ngọt bằng thức uống giàu protein giúp hạn chế lượng calo nạp vào mà vẫn tạo cảm giác no và dễ chịu hơn.

Sau khi giảm cân thành công, Han Hye Yeon được nhận xét trẻ trung và rạng rỡ hơn hẳn. Những hình ảnh mới tại Jeju không chỉ cho thấy thành quả của hành trình thay đổi vóc dáng mà còn thể hiện tinh thần thoải mái, tận hưởng cuộc sống của nữ nghệ sĩ sau thời gian dài kiên trì với chế độ ăn uống lành mạnh.

Ảnh: IGNV.