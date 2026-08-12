Jisoo chạy lịch trình như "chạy show", nhưng vẫn không để fan chịu thiệt

Nữ idol đã chuẩn bị nhiều món quà thiết thực để fan tránh nắng dười trời nắng gắt.

Chỉ hai ngày sau khi cùng BLACKPINK kỷ niệm 10 năm ra mắt, Jisoo đã nhanh chóng trở lại với lịch trình cá nhân. Nữ idol bay tới Thượng Hải để tham dự sự kiện của thương hiệu đồ thể thao Salomon. Dù lịch trình dày đặc, cô vẫn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, rạng rỡ và đặc biệt ghi điểm bởi cách quan tâm đầy tinh tế dành cho người hâm mộ. Sự kiện của Jisoo được tổ chức vào khoảng 2 giờ chiều – thời điểm thời tiết tại Thượng Hải khá nắng nóng. Dù vậy, rất đông người hâm mộ đã có mặt từ sớm, xếp hàng chờ đợi để có cơ hội được nhìn thấy và giao lưu cùng nữ idol. Nhiều người mang theo banner, ảnh và những món quà nhỏ để dành tặng thần tượng, sẵn sàng đứng dưới trời nắng chỉ để có vài phút được gặp Jisoo.

Chứng kiến cảnh người hâm mộ phải chờ đợi trong thời tiết khắc nghiệt, Jisoo cùng ê-kíp đã có một hành động khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Thay vì chỉ tập trung chuẩn bị cho phần xuất hiện của nữ idol, ê-kíp còn chủ động chuẩn bị nhiều vật dụng cần thiết dành cho fan. Từ găng tay, miếng dán làm mát, ô che nắng, quạt điện cho tới nước giải khát, những món đồ được chuẩn bị khá đầy đủ để người hâm mộ có thể giảm bớt cảm giác khó chịu khi phải đứng ngoài trời trong thời gian dài. Đây đều không phải những món quà có giá trị quá lớn, nhưng lại cho thấy sự quan tâm đến những chi tiết rất nhỏ.

Một chiếc quạt để làm mát, một chai nước để giải khát hay miếng dán làm mát trong ngày nắng nóng có thể không đáng kể với người bình thường, nhưng với những fan đã chờ đợi nhiều giờ, chúng lại trở thành sự hỗ trợ thiết thực. Đặc biệt, việc chuẩn bị quà cho từng người hâm mộ càng khiến hành động này nhận được nhiều lời khen. Trong những sự kiện có đông người tham dự, việc chăm sóc fan thường rất khó chu toàn. Vì vậy, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía Jisoo và ê-kíp cho thấy họ đã tính toán trước những nhu cầu cơ bản của người hâm mộ thay vì chỉ chú ý tới phần sân khấu và lịch trình của nghệ sĩ.

Không chỉ ghi điểm bằng hành động phía sau hậu trường, Jisoo còn chủ động tạo cảm giác gần gũi trong thời gian giao lưu. Nữ idol cố gắng sử dụng tiếng Trung để trò chuyện với người hâm mộ tại Thượng Hải. Dù không phải ngôn ngữ mẹ đẻ, việc Jisoo chủ động giao tiếp bằng tiếng Trung vẫn khiến các fan có mặt tại sự kiện vô cùng thích thú. Cách nữ idol tương tác cũng tạo cảm giác tự nhiên thay vì chỉ hoàn thành những phần giao lưu được chuẩn bị sẵn. Cô trò chuyện, phản hồi những tiếng gọi từ phía khán giả và dành sự chú ý cho người hâm mộ bên dưới. Đáng chú ý, Jisoo còn bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể ở lại với fan lâu hơn. Đây là điều khá dễ hiểu bởi lịch trình của cô trong những ngày này vốn đã vô cùng bận rộn. Chỉ hai ngày trước đó, Jisoo vẫn còn cùng các thành viên BLACKPINK xuất hiện trong những hoạt động kỷ niệm cột mốc 10 năm của nhóm. Ngay sau đó, cô đã phải nhanh chóng lên đường tới Trung Quốc để thực hiện lịch trình cá nhân.

Sau khi hoàn thành sự kiện vào buổi chiều, Jisoo tiếp tục di chuyển trong ngày để đáp chuyến bay trở về Hàn Quốc vào buổi tối. Lịch trình "chạy show" liên tục như vậy cho thấy nữ idol gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi giữa các hoạt động. Thế nhưng giữa lịch trình dày đặc, cô vẫn dành sự quan tâm cho người hâm mộ. Và có lẽ chính những hành động nhỏ như vậy lại khiến tình cảm giữa nghệ sĩ và fan trở nên đặc biệt hơn. Jisoo vốn được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, thân thiện và thường xuyên thể hiện sự trân trọng đối với người hâm mộ. Lần này, thay vì một món quà xa xỉ hay màn giao lưu cầu kỳ, cô lại ghi điểm bằng những vật dụng rất đời thường. Chúng thiết thực đến mức cho thấy sự quan tâm không chỉ nằm ở lời nói mà còn được thể hiện qua việc nghĩ trước xem người hâm mộ sẽ cần gì.

Hình ảnh fan nhận nước, quạt, ô hay miếng dán làm mát dưới trời nắng cũng trở thành một điểm nhấn đẹp bên lề sự kiện. Bởi với những người đã dành thời gian, công sức để tới gặp thần tượng, cảm giác được nghệ sĩ và ê-kíp quan tâm chắc chắn là điều đáng nhớ. Sau 10 năm hoạt động cùng BLACKPINK, Jisoo hiện đã có sự nghiệp riêng với nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, diễn xuất đến thời trang và quảng cáo. Lịch trình của cô ngày càng bận rộn, nhưng khoảnh khắc tại Thượng Hải cho thấy nữ idol vẫn giữ được sự tinh tế dành cho những người đã đồng hành cùng mình. Có lẽ, với fan, đôi khi điều đáng nhớ nhất sau một sự kiện không phải là được nhìn thấy thần tượng trong bao lâu, mà là cảm giác mình thực sự được quan tâm. Và lần này, Jisoo đã làm được điều đó bằng những món quà nhỏ bé nhưng đầy dụng ý.