Mỹ nhân đi ngược với chuẩn gầy trơ xương của Cbiz, body bốc lửa không góc nào dìm nổi
Vóc dáng quyến rũ của mỹ nhân này giúp cô nổi bật giữa dàn mỹ nhân Cbiz.
Vóc dáng siêu gầy vẫn đang là chuẩn mực thống trị làng giải trí Hoa ngữ, khi không ít người nổi tiếng thi nhau ép cân đến mức thân hình gầy trơ xương, thiếu đi vẻ khỏe khoắn và sức sống. .
Đi ngược với chuẩn đẹp đó, Trình Tiêu lại trở thành mỹ nhân viral khắp mạng xã hội xứ tỷ dân nhờ màn xuất hiện đẹp tựa nữ thần tại sự kiện của tạp chí Madame Figaro. Người đẹp sinh năm 1998 gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, body quyến rũ giữa thời điểm chuẩn "mình hạc xương mai" lên ngôi. Đáng chú ý, body của nữ diễn viên còn "nét" đến mức qua mọi góc quay hay ống kính cam thường đều không hề bị dìm, ngược lại càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể cân đối.
Vóc dáng quyến rũ của nữ diễn viên. (Nguồn: Weibo)
Trình Tiêu khiến khán giả liên tưởng đến một nữ thần bước ra từ thần thoại khi diện chiếc váy bất đối xứng tông trắng kem pha ánh vàng sang trọng. Thiết kế ôm sát phần thân trên với những đường xếp nếp mềm mại giúp tôn trọn bờ vai thanh thoát, vòng eo nhỏ gọn và đường cong cơ thể đầy cuốn hút. Phần chân váy xẻ cao khoe đôi chân dài thon thả, săn chắc nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại nữ tính trong từng bước đi. Điểm đắt giá nhất của bộ trang phục chính là dải vải dài bay phía sau, tạo hiệu ứng thướt tha như nàng thơ giữa khung cảnh biển trời.
Body của Trình Tiêu vẫn giữ được độ mảnh mai, cân đối nhưng không thuộc dạng quá gầy như nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khác. Đặc biệt, vòng 1 căng đầy quyến rũ, cặp đùi vẫn "có da có thịt" giúp tổng thể body của người đẹp thêm phần gợi cảm.
Mỹ nhân sinh năm 1998 còn ghi điểm với visual ngọt ngào, gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn, nuột nà. Cô lựa chọn kiểu tóc buộc nửa đầu, đính kèm phụ kiện cùng lối makeup sắc sảo với màu son đậm để visual thêm phần nổi bật.
Trước đó, Trình Tiêu cũng từng viral khắp mạng xã hội khi xuất hiện tại một sự kiện trong mẫu váy bodycon ôm sát đầy gợi cảm. Thiết kế tôn trọn đường cong cơ thể giúp người đẹp sinh năm 1998 khoe vòng eo thon gọn, phần hông nở nhẹ và đôi chân dài nổi bật. Nhiều khán giả nhận xét tỷ lệ cơ thể của Trình Tiêu gần như "chuẩn chỉnh" với vóc dáng cân đối từ vai, eo đến hông, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa tràn đầy sức sống.
Sở hữu chiều cao 1m66 cùng vóc dáng cân đối, Trình Tiêu được xem là một trong những mỹ nhân có body khỏe khoắn nổi bật của Cbiz hiện nay. Điều khiến vóc dáng của cô ghi điểm không nằm ở sự gầy gò cực đoan mà ở đường cong hài hòa và đầy sức sống. Ba vòng chuẩn chỉnh giúp người đẹp sinh năm 1998 dễ dàng chinh phục từ trang phục ôm sát đến những thiết kế cắt xẻ táo bạo, thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều khán giả nhận xét Trình Tiêu mang đúng hình mẫu "healthy body" của làng giái trí Hoa ngữ: thon thả, săn cơ và tràn đầy năng lượng.