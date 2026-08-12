Cô gái Việt sống đến 23 tuổi mới được trời trao gương mặt mỹ nhân, hơn 10 năm chưa lãng phí visual ngày nào

11 năm sau khi "tái sinh" với diện mạo mới, Vũ Thanh Quỳnh ở tuổi 34 vẫn giữ trọn nhan sắc đỉnh cao cùng gu thời trang cuốn hút.

11 năm kể từ ngày khiến truyền thông bùng nổ với màn "đập đi xây lại" thành công nhất Việt Nam, Vũ Thanh Quỳnh ở tuổi 34 vẫn là cái tên khiến công chúng phải trầm trồ mỗi khi nhắc lại. Không chỉ bảo toàn được nhan sắc đỉnh cao sau hơn một thập kỷ, cô gái Nam Định năm nào giờ đây đã xây dựng cho mình một cuộc sống tự chủ, rực rỡ tại Hàn Quốc với phong cách thời trang đa dạng cùng thần thái chuẩn mỹ nhân.

Năm 2015, ở tuổi 23, Vũ Thanh Quỳnh từng sống trong sự mặc cảm tột cùng vì khuyết điểm hàm hô nặng và đường nét khuôn mặt thô cứng. Sự tự ti ấy từng dập tắt những ước mơ hoài bão của một cô gái trẻ mới ra trường. Thế nhưng, tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện tại Hàn Quốc từ một chương trình thực tế đã hoàn toàn đảo ngược số phận của cô.

Màn "thay đầu" thành công ngoài mong đợi không chỉ trả lại cho Thanh Quỳnh gương mặt cân đối mà còn đánh thức những đường nét mỹ nhân vốn bị chôn giấu.

Hành trình lột xác ở tuổi 23 của Vũ Thanh Quỳnh.

Suốt 11 năm trôi qua, visual của Vũ Thanh Quỳnh không hề có dấu hiệu chững lại mà ngày càng mặn mà, sắc sảo. Ở tuổi 34, cô giữ trọn nét thanh thoát, tự nhiên trên khuôn mặt, kết hợp cùng thần thái tự tin, sang chảnh của một người phụ nữ hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình.

Không tận dụng độ phủ sóng để dấn thân vào ánh hào quang showbiz, Thanh Quỳnh chọn cho mình một hướng đi thực tế và gắn liền với chính bước ngoặt đổi đời của bản thân như một sứ mệnh.

Cô chuyển sang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và trở thành một chuyên viên tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Sự thấu hiểu sâu sắc của một người từng trải qua nỗi đau mặc cảm ngoại hình lẫn cảm giác hồi phục trên bàn mổ giúp cô trở thành người đồng hành đáng tin cậy cho nhiều chị em trên hành trình tìm lại sự tự tin.

Trang cá nhân của Thanh Quỳnh ngập tràn những khoảnh khắc làm việc hăng hái, những chuyến du lịch trải nghiệm, những buổi chiều cà phê thư thái hay gặp gỡ bạn bè. Cô chứng minh rằng sự thay đổi ngoại hình năm 23 tuổi là bước đệm, trong khi sự nỗ lực và yêu thương bản thân là chìa khóa tạo nên khí chất quyến rũ hiện tại.

Nhìn vào phong cách thời trang thường ngày của Vũ Thanh Quỳnh, người ta mới hiểu vì sao nói cô "chưa lãng phí visual ngày nào". Ở tuổi 34, người đẹp Nam Định biến hóa linh hoạt giữa nhiều hình tượng, khi thì thanh lịch quý phái nơi công sở, lúc lại trẻ trung, cá tính chuẩn xu hướng giới trẻ Hàn Quốc.

Khi đi làm hay xuất hiện trong các sự kiện, cô ưu ái những thiết kế chỉn chu như áo khoác tweed, blazer đứng phom, hoặc thanh thoát với áo sơ mi dáng rộng phối cùng trang sức tối giản. Những thiết kế trễ vai khoe trọn bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh quyến rũ cũng là điểm cộng giúp cô ghi điểm tuyệt đối.

Trong những khoảnh khắc đời thường sải bước trên phố Seoul, Thanh Quỳnh lại cực kỳ thời thượng với áo trench coat dáng dài dưới hàng cây lá vàng thu, áo len trễ vai mềm mại mùa hoa anh đào, hay năng động cùng mũ cap, chân váy xếp ly và outfit đi xem concert sôi động. Làn da căng bóng chuẩn glass skin cùng lối trang điểm trong trẻo, nhấn vào đôi mắt to tròn tự nhiên giúp Thanh Quỳnh ăn gian tuổi tác một cách ngoạn mục.

Gương mặt mỹ nhân có thể là món quà tuyệt vời được trao lại ở tuổi 23, nhưng diện diện mạo rạng rỡ, gu thẩm mỹ tinh tế cùng cuộc sống độc lập ở tuổi 34 hôm nay là thành quả từ sự chăm chút không ngừng nghỉ của Vũ Thanh Quỳnh.

Hơn một thập kỷ trôi qua, cô vẫn là minh chứng truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc trân trọng quá khứ, nâng tầm bản thân và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với vẻ đẹp của chính mình.

Ảnh, Clip: IGNV