Mỹ nhân giảm 20kg vì bị chê bai, nay gầy trơ hết xương

Vóc dáng hiện tại của mỹ nhân này khiến người hâm mộ lo lắng.

Áp lực ngoại hình trong làng nhạc Kpop dường như chưa bao giờ thuyên giảm khi liên tục xuất hiện những thần tượng ép cân đến mức gầy trơ xương, khiến công chúng lo lắng cho tình hình sức khỏe của họ.

Thời gian gần đây, Wendy trở thành tâm điểm bàn tán mỗi khi xuất hiện với thân hình ngày càng mảnh mai. Trong nhiều sân khấu biểu diễn, nữ idol để lộ cánh tay và đôi chân gầy hơn trước rõ rệt, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Đáng chú ý, một đoạn video quay cận Wendy trong màn trình diễn mới đây đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, với tâm điểm hướng đến sự thay đổi ngoại hình của thành viên Red Velvet.

Vóc dáng của Wendy tiếp tục khiến nhiều người phải lo lắng. (Nguồn: MnetM2)

Wendy diện crop top trắng kết hợp quần cạp cao ôm sát, để lộ vòng eo rất nhỏ cùng thân hình mảnh khanh. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lo lắng nhất là phần cánh tay của nữ idol trông khá khẳng khiu, bắp tay nhỏ và lộ rõ xương vai mỗi khi thực hiện động tác vũ đạo. Từ góc quay cận, cánh tay mỏng khiến tổng thể cơ thể trông thiếu sự đầy đặn, dường như chỉ còn da bọc xương. Việc quá gầy cũng khiến tỷ lệ cơ thể của ngôi sao sinh năm 1994 mất đi sự cân đối, đồng thời giảm độ quyến rũ và khỏe khoắn.

Cánh tay siêu gầy của Wendy khi diện trang phục ôm sát.

Trước đó, ngoại hình của Wendy cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi cô liên tục xuất hiện với vóc dáng mảnh mai hơn hẳn. Trong các hình ảnh và video được ghi lại ở cự ly gần, cánh tay nhỏ và đôi chân mảnh khảnh của nữ idol dễ dàng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả nhận xét vóc dáng hiện tại của Wendy gầy đáng báo động, khiến tổng thể trông thiếu vẻ đầy đặn và năng lượng thường thấy trên sân khấu; thậm chí có người cho rằng cô thay đổi nhiều đến mức khiến họ phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Bên cạnh những bình luận về ngoại hình, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ và mong cô chú ý giữ gìn thể trạng trong lịch trình hoạt động dày đặc. Trái ngược, một số ý kiến lại cho rằng việc soi xét ngoại hình nghệ sĩ quá kỹ là không cần thiết, bởi điều quan trọng nhất vẫn là Wendy cảm thấy khỏe mạnh, thoải mái và tự tin với cơ thể của chính mình.

Vóc dáng của Wendy thời gian gần đây bị nhận xét là "quá mỏng".

Thời điểm mới ra mắt cùng Red Velvet, Wendy từng nhận không ít lời chê bai vì ngoại hình có phần mũm mĩm, đầy đặn hơn mặt bằng chung idol Kpop lúc bấy giờ. Trong giai đoạn chập chững bước vào nghề, nữ idol chịu áp lực lớn về vóc dáng và đã nỗ lực không ngừng để thay đổi hình thể.

Kết quả, giọng ca sinh năm 1994 đã giảm được khoảng 20kg và sở hữu cơ bụng 6 múi săn chắc đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cũng chính sự kỷ luật nghiêm khắc với cơ thể được cho là nguyên nhân khiến cô ngày càng gầy hơn theo thời gian. Nhìn hình ảnh hiện tại của Wendy, nhiều người hâm mộ bày tỏ mong muốn nữ idol tăng cân thêm một chút để trông khỏe khoắn, tràn đầy sức sống hơn và có thể duy trì thể trạng tốt cho lịch trình hoạt động dày đặc của mình.

Wendy từng nhạn nhiều chỉ trích vì ngoại hình đầy đặn.

Nữ idol đã giảm 20kg để có đượ vóc dáng như hiện tại.

Vóc dáng hiện tại "siêu mảnh" của Wendy.

Ảnh: Instagram.