Phát hiện size eo thật của Lisa nhờ 1 món đồ chẳng ai ngờ tới

Cách phối đồ lạ mà hay ho của Lisa đang khiến người hâm mộ thích thú.

Sở hữu một trong những body nổi bật nhất Kpop hiện nay, Lisa luôn khiến công chúng phải tấm tắc khen ngợi mỗi lần đăng ảnh mới. Từ đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo săn chắc đến tỷ lệ cơ thể chuẩn như búp bê, em út BLACKPINK được xem là hình mẫu vóc dáng mà nhiều cô gái ao ước.

Mới đây, Lisa tiếp tục khiến dân tình mê mẩn với loạt ảnh thả dáng trong kỳ nghỉ dưỡng. Nữ idol khoe trọn đường cong nuột nà cùng thần thái vừa quyến rũ vừa phóng khoáng trong set đồ ôm sát. Đặc biệt, chi tiết gây sốt nhất chính là việc mỹ nhân xứ chùa Vàng dùng chiếc tai nghe như một món "thắt lưng" ngẫu hứng, giúp giao diện tăng thêm vẻ cool và cá tính, đồng thời càng làm nổi bật vòng eo bé xíu của nữ idol.

Lisa khoe đường cong body quyến rũ.

Diện mẫu áo crop top tay dài màu hồng phấn kết hợp quần đen cạp cao ôm sát, Lisa ghi điểm với phong cách athleisure vừa tối giản vừa thời thượng. Vòng eo của ngôi sao sinh năm 1997 nhỏ đến mức khó tin, phẳng lì và săn chắc như được "đo ni đóng giày" cho trang phục.