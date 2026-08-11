Phát hiện size eo thật của Lisa nhờ 1 món đồ chẳng ai ngờ tới
Cách phối đồ lạ mà hay ho của Lisa đang khiến người hâm mộ thích thú.
Sở hữu một trong những body nổi bật nhất Kpop hiện nay, Lisa luôn khiến công chúng phải tấm tắc khen ngợi mỗi lần đăng ảnh mới. Từ đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo săn chắc đến tỷ lệ cơ thể chuẩn như búp bê, em út BLACKPINK được xem là hình mẫu vóc dáng mà nhiều cô gái ao ước.
Mới đây, Lisa tiếp tục khiến dân tình mê mẩn với loạt ảnh thả dáng trong kỳ nghỉ dưỡng. Nữ idol khoe trọn đường cong nuột nà cùng thần thái vừa quyến rũ vừa phóng khoáng trong set đồ ôm sát. Đặc biệt, chi tiết gây sốt nhất chính là việc mỹ nhân xứ chùa Vàng dùng chiếc tai nghe như một món "thắt lưng" ngẫu hứng, giúp giao diện tăng thêm vẻ cool và cá tính, đồng thời càng làm nổi bật vòng eo bé xíu của nữ idol.
Diện mẫu áo crop top tay dài màu hồng phấn kết hợp quần đen cạp cao ôm sát, Lisa ghi điểm với phong cách athleisure vừa tối giản vừa thời thượng. Vòng eo của ngôi sao sinh năm 1997 nhỏ đến mức khó tin, phẳng lì và săn chắc như được "đo ni đóng giày" cho trang phục.
Chi tiết tai nghe được Lisa dùng như một chiếc thắt lưng chính là điểm nhấn thú vị cho toàn bộ outfit. Dây tai nghe được quấn quanh eo vẫn thừa một đoạn dài rõ rệt, tạo thành khoảng dư khá lớn trước khi buộc lại. Khoảng thừa này vô tình cho thấy độ mỏng vòng eo của Lisa, nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước thông thường của chiếc dây tai nghe. Đặc biệt, phần hông nở nhẹ cùng vòng 3 đầy đặn tạo nên đường cong mềm mại, giúp tổng thể vóc dáng nữ idol vừa quyến rũ vừa hài hòa chứ không hề gầy gò. Dưới góc chụp nghiêng, tỷ lệ eo – hông rõ rệt cùng đôi chân dài miên man càng tôn lên thân hình cân đối chuẩn người mẫu của Lisa, mang cảm giác khỏe khoắn và cuốn hút trong từng khung hình.
Trên thực tế, tai nghe có dây không còn chỉ là thiết bị nghe nhạc mà đang dần trở thành món phụ kiện được nhiều tín đồ thời trang yêu thích để tạo điểm nhấn cho outfit. Xu hướng này đặc biệt phổ biến trong giới trẻ nhờ tinh thần Y2K và streetwear đang quay trở lại mạnh mẽ. Thay vì đeo theo cách thông thường, nhiều bạn trẻ sáng tạo bằng cách quấn dây tai nghe quanh eo hoặc sử dụng như một chiếc thắt lưng, phối cùng quần jeans để tạo hiệu ứng lạ mắt và cá tính. Chi tiết nhỏ này giúp tổng thể trang phục trở nên thú vị hơn mà không cần thêm phụ kiện cầu kỳ.
Những bản phối với tai nghe làm thắt lưng thường mang cảm giác phóng khoáng, năng động và đậm chất đường phố, đồng thời thể hiện sự ngẫu hứng trong cách ăn mặc. Khi mặc cùng 1 chiếc quần ống loe ôm sát, cách phối của Lisa cũng khá mới mẻ và đáng để tham khảo.
Ngoài ra, Lisa cũng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với nhan sắc xinh đẹp và rạng rỡ. Nữ idol gây ấn tượng với làn da bóng khỏe khoắn, gương mặt tươi tắn cùng nụ cười tràn đầy năng lượng dưới nắng hè. Khi diện bikini, Lisa khoe vóc dáng săn chắc với vòng eo thon, cặp đùi "mật ong" quyến rũ cùng đôi chân dài nổi bật. Thần thái tự tin, phóng khoáng giúp em út BLACKPINK toát lên vẻ sexy hiện đại và đầy cuốn hút.