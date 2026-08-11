Quỳnh Nga lộ dấu hiệu tuổi tác

Không phải gương mặt, lần này bàn tay của Quỳnh Nga mới trở thành tâm điểm khiến dân tình tranh cãi.

Dù vướng không ít tranh cãi xoay quanh việc can thiệp thẩm mỹ khiến gương mặt đơ cứng, Quỳnh Nga vẫn được nhiều người công nhận sở hữu nhan sắc trẻ trung hơn so với tuổi thật. Tuy nhiên, mới đây, người đẹp bất ngờ để lộ khoảnh khắc khiến dân mạng chú ý khi dấu hiệu tuổi tác không nằm trên gương mặt mà xuất hiện ở bàn tay. Chi tiết nhỏ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, bởi nhiều người cho rằng bàn tay thường là vùng cơ thể khó “che giấu” tuổi tác nhất dù nhan sắc tổng thể vẫn trẻ trung, rạng rỡ.

Quỳnh Nga để lộ dấu hiệu tuổi tác khi đu trend đang hot trên MXH. (Nguồn: TikTok)

Quỳnh Nga xuất hiện với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, làn da căng mịn và đường nét tươi tắn nhưng đôi bàn tay của nữ diễn viên mới trở thành tâm điểm chính. Phần da tay lộ rõ gân xanh, các khớp ngón tay nổi nhẹ cùng những nếp nhăn mảnh chạy dọc mu bàn tay, tạo cảm giác kém căng mướt hơn hẳn so với gương mặt. Sự tương phản này càng rõ khi ánh sáng chiếu trực diện, khiến nhiều người nhận ra dấu hiệu tuổi tác tự nhiên của nữ diễn viên.

Trên thực tế, vùng tay thường lộ tuổi tác sớm vì da mỏng, ít tuyến dầu và tiếp xúc nắng nhiều. Đây cũng là vùng da không thể làm "trẻ hóa" hoàn toàn nhờ các phương pháp thẩm mỹ. Thế nhưng, cũng có không ít ý kiến cho rằng tình trạng da tay nhăn không hăn do tuổi tác mà còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Ngoài ra, việc sử dụng bàn tay để lao động nhiều hoặc thiếu sự chăm sóc cũng có thể dẫn đến tình trạng da tay chảy xệ, mất đi độ đàn hồi.

Phần da tay của Quỳnh Nga bị nhiều người cho rằng lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, trái ngược hoàn toàn với da mặt căng mịn.

Netizen ý kiến trái chiều trước tình trạng da tay của Quỳnh Nga.

Trước đó, cộng đồng mạng từng không ít lần bày tỏ sự tiếc nuối cho nhan sắc của Quỳnh Nga khi cho rằng việc can thiệp thẩm mỹ quá nhiều đã khiến gương mặt nữ diễn viên trở nên khác lạ, đánh mất vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Người đẹp sinh năm 1988 từng gây xôn xao mạng xã hội nhất là ở những khoảnh khắc tham dự sự kiện. Trong nhiều bức ảnh, Quỳnh Nga để lộ gương mặt có phần sưng nề, đặc biệt ở vùng má và khóe miệng, khiến biểu cảm thiếu tự nhiên. Không ít khán giả nhận xét nhan sắc hiện tại của cô mang cảm giác “gương mặt thẩm mỹ đại trà”, thiếu đi những đường nét riêng từng giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn trong lòng công chúng từ thời mới nổi tiếng. Bên cạnh ngoại hình, phong cách thời trang của Quỳnh Nga cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì cho rằng không còn phù hợp với độ tuổi, vô tình khiến hình ảnh nữ diễn viên trở nên sến súa và kém tinh tế hơn trước.

Nhan sắc ngày hiện tại của Quỳnh Nga.

Ảnh: TikTok, Facebook