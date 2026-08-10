"Đi nhầm giày" mà lại thành trend, giới mộ điệu đang chuộng cách phối ngược đời

Tưởng chừng như lỗi sai nhưng đây lại là cách phối đồ đang được các tín đồ thời trang ưa chuộng.

Trong thời trang, việc lựa chọn giày thường được xem là bước cuối cùng để hoàn thiện một bộ đồ. Giày cao gót đi cùng váy nữ tính, sneaker kết hợp quần jeans, boots dành cho những set đồ cá tính… Những công thức quen thuộc giúp tổng thể trở nên hài hòa và an toàn. Thế nhưng, thời trang vốn không thiếu những lúc muốn phá vỡ quy tắc. Đó cũng là lúc "Wrong Shoe Theory" (thuyết giày sai) lên ngôi.

Khi các tín đồ thời trang cố tình chọn một đôi giày tưởng như chẳng liên quan để tạo nên tổng thể outfit có sự đối lập bất ngờ. (Nguồn: Instagram)

Hiểu đơn giản, xu hướng này khuyến khích người mặc cố tình chọn một đôi giày "sai" với bộ trang phục . Không phải sai vì thiếu tinh tế, mà là sai một cách có chủ đích. Đôi giày càng tạo cảm giác đối lập với tổng thể, hiệu ứng thời trang càng thú vị.

Một trong những phiên bản dễ thấy nhất của "Wrong Shoe Theory" chính là dép xỏ ngón (flip-flops). Từng bị xem là món đồ chỉ dành cho những ngày đi biển, dạo phố mùa hè hay những lúc cần sự thoải mái, flip-flops nay lại xuất hiện bên cạnh những bộ trang phục tưởng như chẳng liên quan.

Dép xỏ ngón lại chính là món đồ được kết hợp nhiều nhất khi lựa chọn phong cách này. (Nguồn: Instagram)

Một chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu, crop top ôm sát, quần cargo hay những món đồ mang hơi hướng thời trang đường phố đều có thể được kết hợp cùng một đôi dép xỏ ngón đơn giản. Chính sự tương phản này khiến bộ đồ trở nên thú vị hơn. Thay vì hoàn thiện vẻ ngoài bằng một đôi giày cao gót hay sneaker thời thượng, người mặc lại chọn món đồ có phần "xuề xòa" hơn, tạo cảm giác như vừa tiện tay xỏ nhầm đôi dép trước khi bước ra đường. Nhưng đó mới chính là điểm đắt giá của xu hướng.

Trong những hình ảnh street style, sự tương phản còn được đẩy xa hơn. Một set đồ kín đáo, tối giản có thể xuất hiện cùng đôi dép màu hồng nổi bật; trang phục mang hơi hướng casual lại được nhấn bằng những phụ kiện cầu kỳ. Tất cả tạo nên cảm giác "không hợp mà lại hợp".



Một bộ trang phục nữ tính, quần âu thanh lịch hay một set đồ mang tinh thần thể thao lại được “bẻ lái” bằng những đôi giày xỏ ngón chẳng có chút nào liên quan. (Nguồn: Instagram)

Đây cũng là lý do "Wrong Shoe Theory" nhanh chóng được yêu thích: Nó không đòi hỏi người mặc phải sở hữu quá nhiều món đồ đặc biệt. Chỉ cần thay đổi cách kết hợp đôi giày quen thuộc, một bộ trang phục cũ cũng có thể mang diện mạo hoàn toàn khác.

Điểm thú vị nhất của xu hướng này nằm ở việc nó phản ánh một thay đổi trong tư duy thời trang không phải lúc nào đẹp cũng đồng nghĩa với hoàn hảo và đồng bộ. Nếu những năm trước, việc phối màu, kiểu dáng và chất liệu ăn khớp với nhau từng được xem là tiêu chuẩn, thì hiện tại, những cú "lệch" có chủ đích lại tạo dấu ấn cá nhân mạnh hơn. Một đôi dép xỏ ngón đơn giản đặt cạnh bộ trang phục cầu kỳ đôi khi còn khiến tổng thể đáng nhớ hơn cả một đôi giày được lựa chọn quá an toàn.

Có lẽ đây là xu hướng thời trang của sự cố tình “không hoàn hảo”. (Nguồn: Instagram)

Vì vậy, nếu tủ đồ của bạn đang có một bộ trang phục mà mãi chưa tìm được đôi giày "đúng", có lẽ vấn đề không nằm ở trang phục. Hãy thử đi một đôi giày thật "sai". Biết đâu, chính lựa chọn tưởng như lệch lạc ấy lại là mảnh ghép khiến cả outfit trở nên thời thượng hơn.