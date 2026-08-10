Bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Nhật: Tuổi ngoài 50 da vẫn căng mịn, da săn chắc nhờ "tập thể dục" cho cơ mặt

Những bài tập này không phải là một phương pháp làm đẹp cấp tốc mà là thói quen được duy trì đều đặn trong thời gian dài.

Ở tuổi 50, khi nhiều phụ nữ bắt đầu tìm đến các phương pháp can thiệp để níu giữ nét thanh xuân, May Mirror (Kênh TikTok @ mayjwellness) - một beauty blogger người Nhật đang sống tại Los Angeles, lại chọn một con đường khác . Cô không dựa vào Botox hay phẫu thuật thẩm mỹ để duy trì vẻ ngoài trẻ trung, mà kiên trì với những phương pháp chăm sóc khuôn mặt mang đậm tinh thần Nhật Bản.

Cô chính là tác giả cuốn sách " 30+ years of Shiatsu Love" để chia sẻ những kinh nghiệm làm đẹp mà mình đã thực hành suốt nhiều thập kỷ.

Điều đáng chú ý trong phương pháp của May Mirror là sự đơn giản: không cần hàng loạt bước chăm sóc cầu kỳ, mà tập trung vào việc dành vài phút mỗi ngày để "đánh thức" các vùng trên khuôn mặt .

Trong hơn 30 năm, May Mirror duy trì các bài động tác yoga hay massage khuôn mặt với mục tiêu giúp khuôn mặt thư giãn, hỗ trợ tuần hoàn và duy trì cảm giác săn chắc, đàn hồi cho làn da.

Chiêu "trẻ hóa da" đơn giản mà người phụ nữ này thực hiện đều đặn mỗi ngày.

Ngoài những động tác massage, bấm huyệt tác động trực tiếp lên da, May Mirror còn kết hợp các bài tập cử động cơ mặt, trong đó có động tác AIUEO - một bài tập khá quen thuộc trong các phương pháp face yoga của Nhật.

Thay vì chỉ phát âm bình thường, người tập sẽ mở khẩu hình thật rõ, chu môi và kéo giãn các cơ quanh miệng khi lần lượt phát âm "A – I – U – E – O". Việc liên tục thay đổi khẩu hình khiến nhiều nhóm cơ ở vùng miệng, má, cằm và quanh hàm được vận động. Tốt nhất lên há to miệng để phát âm (không cần thành tiếng, nhưng cơ miệng cần cử động rõ ràng).

Về mặt cơ học, đây giống một dạng "tập thể dục" nhẹ cho cơ mặt: các cơ được co - giãn qua nhiều tư thế, đồng thời giúp khuôn mặt thư giãn sau những khoảng thời gian phải giữ một biểu cảm cố định.

Cô chia sẻ: "Bài tập này trông có vẻ đơn giản, nhưng sau nhiều năm thử rất nhiều động tác cho mặt và massage khác nhau. Tôi vẫn tin tưởng bài tập AIUEO truyền thống của Nhật Bản là một trong những bài tập tốt nhất".

Khi thực hiện động tác AIUEO, việc chu môi, mở rộng miệng và kéo các vùng cơ quanh môi - má - cằm cũng tạo cảm giác khuôn mặt được "đánh thức", từ đó trở thành một bài tập đơn giản có thể tranh thủ thực hiện mỗi ngày.

Với May, những bài tập này không phải là một phương pháp làm đẹp cấp tốc mà là thói quen được duy trì đều đặn trong thời gian dài. Cô chia sẻ: "Trong hơn 30 năm, May Mirror duy trì các bài động tác yoga hay massage khuôn mặt với mục tiêu giúp khuôn mặt thư giãn, hỗ trợ tuần hoàn và duy trì cảm giác săn chắc, đàn hồi cho làn da".

Cận cảnh làn da tuổi 50 của May Mirrion.