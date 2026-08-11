Đúng là "bà bầu đẹp nhất Hollywood": Anne Hathaway lên đồ càng tối giản càng sang

Anne Hathaway không cố gắng chạy theo những xu hướng khó ứng dụng, cũng không cần những bộ đồ quá phô trương để chứng minh mình vẫn sành điệu.

Trong khi nhiều mỹ nhân Hollywood thường ưu tiên những bộ cánh cầu kỳ để thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Anne Hathaway lại lựa chọn một hướng hoàn toàn khác. Dù đang mang bầu và vòng hai ngày càng lớn, nữ diễn viên vẫn liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, quảng bá phim và xuống phố với phong cách thời trang chỉn chu đáng ngưỡng mộ.

Không cần những thiết kế quá phức tạp, Anne Hathaway vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ gu ăn mặc tinh tế. Đặc biệt, càng trong giai đoạn mang thai, nữ diễn viên càng cho thấy khả năng làm chủ phong cách khi ưu tiên những outfit tối giản, ít màu sắc nhưng có phom dáng đẹp và chất liệu sang trọng. Điểm chung dễ nhận thấy trong nhiều bộ cánh của Anne Hathaway là bảng màu thường được tiết chế, chủ yếu xoay quanh một đến ba gam màu. Đen, trắng, be, denim, nâu hay những sắc màu trung tính xuất hiện với tần suất dày đặc, tạo nên tổng thể thanh lịch mà không hề nhàm chán.

Thay vì sử dụng hàng loạt chi tiết để gây chú ý, cô tập trung vào phom dáng, tỷ lệ trang phục và cách phối phụ kiện. Đây cũng chính là bí quyết giúp những món đồ tưởng như rất cơ bản trở nên thời thượng khi xuất hiện trên người nữ diễn viên. Một trong những item được Anne Hathaway tận dụng nhiều nhất là quần jeans. Đây vốn là món đồ quen thuộc trong tủ đồ đời thường, nhưng qua cách phối của cô lại mang đến vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại. Nữ diễn viên thường kết hợp jeans với áo phông, sơ mi hoặc blazer, tạo thành những set đồ đơn giản nhưng vẫn đủ chỉn chu để xuất hiện trước công chúng. Đặc biệt, những chiếc quần jeans có phom suông hoặc rộng vừa phải rất phù hợp với giai đoạn mang thai. Chúng mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Khi kết hợp cùng áo có đường cắt gọn gàng và giày phù hợp, tổng thể vẫn giữ được sự thanh thoát dù vòng hai đã lớn hơn bình thường.

Quần ống suông cũng là một "vũ khí" thời trang khác của Anne Hathaway. Không bó sát cơ thể, kiểu quần này vừa thoải mái vừa tạo cảm giác cao ráo. Nữ diễn viên thường phối cùng áo có phom gọn, blazer hoặc những thiết kế đơn sắc để giữ cho tổng thể không bị nặng nề. Đây là công thức đặc biệt đáng học hỏi với phụ nữ mang thai. Thay vì cố gắng che giấu cơ thể bằng những lớp quần áo rộng thùng thình, Anne Hathaway thường lựa chọn trang phục có cấu trúc vừa đủ, giúp cơ thể được tôn trọng nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Bên cạnh quần dài, đầm vải cũng là lựa chọn quen thuộc của nữ diễn viên. Những mẫu đầm có chất liệu mềm mại, đường cắt tối giản hoặc dáng suông nhẹ giúp cô thoải mái hơn trong những ngày bầu bí, đồng thời vẫn giữ được vẻ nữ tính vốn có. Điều đáng nói là Anne Hathaway không biến trang phục bầu thành một "lớp áo" để che đi vóc dáng. Ngược lại, cô lựa chọn những thiết kế phù hợp với cơ thể đang thay đổi, từ đó biến bụng bầu thành một phần tự nhiên của tổng thể trang phục. Chính thái độ tự tin này khiến phong cách của cô càng trở nên cuốn hút.

Ngay cả áo phông - món đồ đơn giản đến mức gần như ai cũng có - cũng được Anne Hathaway biến hóa thành item thời trang. Cô thường kết hợp áo phông với jeans, quần ống rộng hoặc chân váy, sau đó thêm một chiếc túi xách, kính mắt hay trang sức để hoàn thiện diện mạo. Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ một món đồ có thiết kế đẹp cũng đủ tạo điểm nhấn. Đây chính là tinh thần "less is more" mà Anne Hathaway thể hiện rất rõ trong thời trang đời thường.

Tuy nhiên, nói phong cách của Anne Hathaway chỉ đơn giản thôi thì vẫn chưa đủ. Điều khiến những outfit tối giản của cô trông sang trọng nằm ở chất lượng và cách xử lý tổng thể. Một bộ trang phục chỉ có hai màu vẫn có thể tạo cảm giác cao cấp nếu phom dáng chuẩn, chất liệu đẹp và phụ kiện được lựa chọn hợp lý.

Trên thảm đỏ, Anne Hathaway vẫn có thể biến hóa với những bộ đầm lộng lẫy, nữ tính và quyến rũ. Nhưng ngay cả khi diện những thiết kế cầu kỳ, cô cũng thường giữ cách phối phụ kiện tương đối tiết chế để trang phục trở thành nhân vật chính. Còn trong đời thường, cô lại quay về với những món đồ gần gũi như jeans, áo phông, quần suông và đầm đơn sắc. Sự tương phản này khiến phong cách của Anne không bị đóng khung trong một hình ảnh duy nhất.

Đặc biệt, trong thời gian mang bầu, việc duy trì phong độ thời trang như Anne Hathaway càng đáng nể. Cô không cố gắng chạy theo những xu hướng khó ứng dụng, cũng không cần những bộ đồ quá phô trương để chứng minh mình vẫn sành điệu. Thay vào đó, nữ diễn viên tập trung vào những gì phù hợp nhất với cơ thể và hoàn cảnh hiện tại.

Có lẽ đó cũng là lý do Anne Hathaway được nhiều người yêu mến khi xuất hiện với bụng bầu. Cô không cần mặc thật cầu kỳ để đẹp, mà càng tối giản lại càng làm nổi bật khí chất. Từ thảm đỏ đến đường phố, nữ diễn viên chứng minh rằng sự sang trọng đôi khi không đến từ những món đồ xa xỉ nhất, mà nằm ở cách một người phụ nữ hiểu cơ thể, lựa chọn trang phục và tự tin xuất hiện theo cách của riêng mình.