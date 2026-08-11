Thử “giải cứu” khuỷu tay thâm trong 1 tuần với 4 bước: Có một bước tôi khuyên không nên tùy tiện làm theo

Khuỷu tay vốn có thể đậm màu hơn những vùng da khác một cách tự nhiên. Nếu muốn cải thiện, cách an toàn hơn vẫn là giảm ma sát, dưỡng ẩm thường xuyên, chăm sóc nhẹ nhàng và kiên trì thay vì cố gắng tẩy hoặc làm sáng thật nhanh.

Khuỷu tay là một trong những vùng da dễ trở nên sần sùi, khô và tối màu hơn những khu vực khác trên cơ thể. Việc thường xuyên tì khuỷu tay xuống bàn, ma sát với quần áo, da khô hoặc tích tụ tế bào chết đều có thể khiến vùng da này kém mịn màng. Chính vì vậy, những phương pháp chăm sóc khuỷu tay thâm luôn nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ trải nghiệm chăm sóc vùng khuỷu tay trong một tuần bằng quy trình gồm dầu em bé, nước muối sinh lý, sản phẩm chứa tretinoin và dưỡng sáng. Theo cô, đây là phương pháp được tự mình thử nghiệm và điều chỉnh trong quá trình sử dụng.

Bước 1: Dùng dầu em bé làm mềm vùng khuỷu tay

Bước đầu tiên của cô là sử dụng dầu em bé khi da và tay còn khô. Cô lấy một lượng vừa phải, thoa lên khuỷu tay rồi xoa nhẹ trong một khoảng thời gian.

Dầu giúp làm mềm bề mặt da và giảm cảm giác khô ráp. Tuy nhiên, thay vì chà xát mạnh với mong muốn loại bỏ vùng da sẫm màu nhanh hơn, nên massage nhẹ nhàng bởi ma sát quá mức có thể kích thích da và khiến tình trạng tăng sắc tố trở nên rõ hơn.

Bước 2: Làm sạch lại vùng da

Sau bước dùng dầu, cô sử dụng nước muối sinh lý để làm sạch rồi lau khô khuỷu tay. Ở bước này, điều quan trọng là không chà xát hoặc kỳ cọ mạnh. Với khuỷu tay khô và thâm, làm sạch quá mức không đồng nghĩa với việc da sẽ sáng nhanh hơn. Ngược lại, kích ứng lặp đi lặp lại có thể khiến hàng rào bảo vệ da bị ảnh hưởng.

Bước 3: Sử dụng tretinoin – bước không nên tự ý làm theo

Trong quy trình được chia sẻ, cô gái tiếp tục sử dụng tretinoin, chờ khoảng 5 phút rồi lau nhẹ và cho biết bản thân đã có thời gian để da làm quen trước đó.

Đây cũng là bước cần thận trọng nhất. Tretinoin là một retinoid kê đơn, có thể gây khô, đỏ, bong tróc và kích ứng, đặc biệt khi sử dụng không đúng nồng độ hoặc tần suất. Cách thoa vài phút rồi lau đi cũng chỉ là kinh nghiệm cá nhân của người chia sẻ, không phải công thức chuẩn phù hợp với tất cả mọi người.

Vì vậy, nếu muốn sử dụng tretinoin để cải thiện tình trạng tăng sắc tố ở khuỷu tay, tốt nhất nên tham khảo bác sĩ da liễu thay vì sao chép nguyên quy trình trên mạng.

Bước 4: Dưỡng ẩm và dưỡng sáng

Cuối cùng, cô thoa sản phẩm dưỡng sáng khá kỹ lên khuỷu tay. Theo chia sẻ ban đầu, cô thực hiện bước này khoảng 3 lần/ngày và chờ sản phẩm hấp thụ sau mỗi lần sử dụng.

Dù vậy, với chăm sóc vùng khuỷu tay, không nhất thiết phải chạy theo một quy trình quá phức tạp. Duy trì dưỡng ẩm đều đặn mới là bước nền tảng, đặc biệt nếu khuỷu tay thường xuyên khô ráp. Các sản phẩm chứa những thành phần như urea, lactic acid, niacinamide hoặc một số chất tẩy tế bào chết hóa học dịu nhẹ có thể được cân nhắc tùy tình trạng da. Đồng thời, cần hạn chế tì khuỷu tay và tránh kỳ cọ mạnh.